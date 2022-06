–

Familiares e amigos de Pablo González publican un vídeo para denunciar que o xornalista vasco leva cen días detido na Polonia e alertan de que «poderían ser apenas os primeiros de moitos máis». Todo iso «co beneplácito do Goberno de España», afirman.

➡️ Pablo González cumple 100 días detenido en Polonia. ❌ 100 días sin su familia ❌ 100 días sin su abogado de confianza ❌ 100 días sin poder ejercer de periodista ¿Quién le va a devolver estos 100 días?#FreePablo pic.twitter.com/YmA5j07yf6 — #FreePabloGonzález (@FreePabloGonz) June 7, 2022

O xornalista vasco Pablo González foi detido hai cen días na Polonia. «Son máis de tres meses en que perdeu moito máis que a súa liberdade: a súa vida privada e o seu prestixio como profesional. 100 días sen saber dos seus fillos, sen poder traballar, sen poder defenderse. Cen días de incomunicación, de insinuacións, imprecisións… En definitiva, cen días perdidos que ninguén lle vai a poder devolver», apuntan os seus familiares e amigos, que publican un vídeo en que se preguntan «que vai ser del cando todo isto acabe».

«Poderá voltar a exercer a súa profesión?, confiarán nel os medios para os que traballou até agora?, quen lle devolverá a súa credibilidade xornalística?», preguntan. E lamentan que «a ferida emocional e profesional que lle está causando esta situación tardará moito tempo en fechar».

Alertan tamén de que estes cen días «poderían ser apenas os primeiros de moitos máis privados de liberdade». Non de balde, «a semana pasada, o avogado polaco que o representa desde finais de abril recorreu a prolongamento de prisión preventiva e a imposibilidade de comunicar coa familia, mais todo indica que a situación vai continuar igual».

«E todo iso co beneplácito do Goberno de España, que alén de tres visitas consulares continuou desentendéndose do caso, permitindo Polonia vulnerar até 18 artigos da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea. Aínda máis flagrante é que contribuíse a sementar máis dúbidas sobre Pablo, sen que até hoxe transcendesen probas incriminatorias que non fosen circunstanciais e que xa foron esclarecidas no seu momento», engaden.

A iniciativa FreePablo ten por obxecto «continuar facendo ruído para que o caso de Pablo non caia no esquecemento». «Todos os apoios son necesarios para que os medios de comunicación e os políticos se fagan eco da súa situación», apuntan antes de lembrar que xa recolleron perto de 41.000 firmas nas plataformas Change.org e Osoigo.com.

Zupiria: «En contacto permanente»

Na conferencia de prensa posterior ao Consello de Goberno, celebrado esta terza-feira na Reserva de Urdaibai, na Torre Madariaga de Busturia, o porta-voz de Lakua, Bingen Zupiria, referiuse a estes cen días de encarceramento.

Afirmou que o Executivo de Lakua, através de lehendakari, Iñigo Urkullu, e da Secretaría Xeral de Acción Exterior «estivo en contacto permanente» coa familia de González e tamén falou de «relación permanente» co Ministerio de Asuntos Exteriores e co cónsul que atende o detido.

Neste sentido, subliñou que institucións vascas reivindicaron que o xornalista vasco «poida gozar de todas as garantías xudiciais que lle corresponden como cidadán europeo para poder desenvolver de forma correcta e positiva o seu defensa». «E estamos á espera de que así aconteza», concluíu.

