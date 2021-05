Wallmapu, carta de Juan Pirce, detenido por tenencia de armas y explosivos

Traigu茅n, 9 de abril de 2021

Les escribo desde la c谩rcel de Traigu茅n, desde las mazmorras de la Dictadura Chilena, controlada por la derecha empresarial y latifundista, por la econom铆a transnacional y su neoliberalismo y dise帽ada por el imperialismo econ贸mico impuesto a sangre y fuego.

Como consecuencia de una operaci贸n de inteligencia dise帽ada por carabineros para justificar su ineficiencia y ladronaje y presionada por el poder, la derecha desesperada por su moribunda institucionalidad ha orquestado este movimiento, con la falsa excusa de buscar una plantaci贸n de marihuana, rodearon la manzana de mi casa en mi poblaci贸n, el OS7, el GOPE, LABOCAR y la Polic铆a Local, acorralando adem谩s, amenazantes la casa de mis padres ya jubilados, quienes se encontraban en compa帽铆a de su bisnieto y su madre. Yo en mi casa acompa帽ado de dos j贸venes amigos que a nadie le han hecho da帽o.

As铆 como a partir de un falso operativo por una plantaci贸n de marihuana inexistente, allanaron mi casa, desde donde sorpresivamente aparece una larga lista de artefactos y armas. De plantaci贸n nada, pero claro, en un art铆stico movimiento, cual mago de un sombrero, me han convertido en el m谩s peligroso hombre buscando vincularme a cuanto m谩s puedan, reproduciendo la misma novela de 鈥淥peraci贸n Hurac谩n鈥, las cortes han vuelto a ser enga帽adas.

Para nadie que me conozca es un secreto, que en mi vida me he esforzado por la construcci贸n pol铆tica en b煤squeda de justicia, igualdad, felicidad y libertad; todo el que me conoce sabe de mi admiraci贸n por aquellos que buscaron lo mismo y que tambi茅n perdieron la libertad; incluso la vida. Es conocida mi afinidad con los trabajadores, con los pobladores, con los pobres, con el mundo popular.

Tambi茅n es conocida mi afinidad con el Pueblo Naci贸n Mapuche, por su cosmovisi贸n, por su lucha de Autonom铆a y Territorio y por la b煤squeda de su dignidad y libertad que comparto.

Asumo las consecuencias de mis convicciones, tengo claro, que es aquella convicci贸n tremendamente conocida, la que ha llevado al orquestaje de este siniestro plan, tejido por la inteligencia de la ANI, junto a los cuadros de la ex U.I.O.E. que me han perseguido desde ya hace meses.

Cuando lo 煤nico que se tiene es la palabra y los principios, no hay otra alternativa que llevar aquello a costa de las consecuencias.

ME DECLARO UN PRESO POLITICO.

Ahora en esta celda, de la c谩rcel de Traigu茅n, permanentemente grabado y custodiado en su puerta por la unidad de servicios especiales de Gendarmer铆a, con la luz encendida d铆a y noche y soportando el ir y venir de coronales y capitanes que buscan conocerme y asegurarse de mi encierro; sin poder salir de ella y sin comunicaci贸n con nadie, ser谩 dif铆cil lograr hacer que estas letras salgan de aqu铆, para comunicarme con ustedes.

A la opini贸n p煤blica le pido, a los pobladores, a la gente de mi barrio, No se dejen enga帽ar; este gobierno se sujeta en las mentiras y el descr茅dito, yo no soy su enemigo.

A quienes me conocen les digo, estoy bien, estar茅 bien, no me dejar茅 intimidar.

A quienes creen en lo mismo que yo, a quienes buscan tambi茅m la libertad y la justicia, a los que quieren construir amor y felicidad les digo:

Nuestra lucha contin煤a; Venceremos Amulepe tain weichan; Wewai帽 Autonom铆a, Territorio y Libertad.

JP.