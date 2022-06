.

Desde los sectores organizados y movilizados, que practican cotidianamente la lucha territorial y política en el Wallmapu, resulta evidente que el gobierno actual no será un aporte en el camino para lograr la autonomía del pueblo nación mapuche. Tampoco, evidencian, el camino es un Estado plurinacional, o intercultural, porque el tema que está sobre la mesa no es la integración y tampoco el reconocimiento cultural del pueblo mapuche, es la lucha de un sujeto político para su propia liberación y autonomía integral, que no es compatible con el extractivismo, ni con la acumulación capitalista, ni con las instituciones del Estado chileno al servicio de los intereses económicos transnacionales. Por esto la batalla es larga, las señales de la coyuntura actual no son de paz y no indican la resolución del conflicto, por esto es el momento de escuchar cual es el mensaje de la CAM, y de leer su libro.