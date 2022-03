Wallmapu: Entrevista al lider mapuche José Huenchunao Mariñan

.

Introducción: Hoy a 20 años la ex hacienda Lleu – LLeu.

Siento que al participar en las instancias del estado se produce una enajenación de las estructuras y de la cosmovisión de las Naciones Originarias. Digamos que la relación con el estado ha sido conflictiva, no existen antecedentes históricos que nos permitan siquiera pensar en un o algún tipo de reconocimiento.

Hoy en día y a pesar de todo, la lucha mapuche ha avanzado bastante, existen logros cualitativos muy importantes para continuar en el camino de la resistencia y reconstrucción de nuestro “Pueblo Nación” y por lo tanto no podemos, las expresiones autonomistas del pueblo mapuche, hipotecar la lucha en una Constitución política ajena al pueblo Mapuche, teniendo entonces la consideración de la vigencia de nuestros Parlamentos Generales o Tratados Internacionales, todos sabemos que en esta nueva constitución política de Chile los Mapuches, no seremos reconocidos como pueblo-Nación, es más, en la nueva constitución seguiremos siendo un pueblo de segunda o tercera clase, y así se perpetuará una vez más la condición de pueblo nación oprimida. Lo más probable es que nuestros derechos de pueblo, solo quedaran reducidos a derechos sociales.

Por tanto, considerando la actual y la histórica situación política y estructural en Chile, no espero un cambio que garantice la existencia del pueblo mapuche. Nosotros como pueblo no solamente somos un sector social de Chile y Argentina.

Como todo proceso tenemos dificultades para recomponernos y consolidar nuestro avance. Así y todo, tenemos franjas territoriales semi controladas, donde se ha expulsado el Latifundio de particulares y empresas forestales. El avance de la resistencia y la reconstrucción se ha obstaculizado no tan solo por la intervención del estado, del sistema, sino por la dispersión del movimiento mapuche en general, producto de la colonización ideológica.

Lamentablemente no todos estamos en el mismo camino, hay quienes se transforman en nuestros enemigos de nuestra propia gente, los denominados Yanaconas donde se ha expulsado el Latifundio de particulares y empresas forestales. El avance de la resistencia y la reconstrucción se ha obstaculizado no tan solo por la intervención del estado, del sistema, sino por la dispersión del movimiento mapuche en general, producto de la colonización ideológica. Lamentablemente no todos estamos en el mismo camino, hay quienes se transforman en nuestros enemigos de nuestra propia gente, los denominados los Yanaconas.