Wallmapu. Palabras de Emilio Berkhoff desde el CCP Bio Bio

Al pueblo mapuche en resistencia y lucha.

A los pueblos e individuos en guerra contra el kapital.

Yo Emilio Berkhoff Jerez preso politiko mapuche, vengo a comunikar lo siguiente:Hace 17 años, ke he venido aportando de distintas maneras a la lucha del pueblo mapuche por su liberación, fundamentalmente en el territorio lavkenche ke es donde vivo. Esta lucha se a centrado principalmente en la expulsión de las forestales y de todas las expresiones kapitalistas ke depredan y arrazan con la ñuke mapu.

A sido por este motivo ke el estado, forestales, policias y gobiernos de turno nos han perseguido, criminalizado y difamado, desesperados por el avance innegable de la resitencia y el control territorial efectivo ke se ejerce en el territorio hace ya bastantes años; en donde con aciertos y desaciertos se a ido rekonstruyendo la autonomia mapuche, generando una vida fuera de su sistema de dominación, fuera de sus cadenas, fuera de sus patrones.

A los poderosos no les gusta, pues no solo los hemos expulsado, sino ke hoy tenemos la capacidad de defendernos y atacar. Podemos vivir sin mendigarles, no les pedimos permiso, tomamos lo ke nos pertenece. En esta vida autónoma e ilegal para el estado he caminado mi vida.

Es asi como me he relacionado también con personas ilegales para fines práktikos dentro de la lucha ke acompaño y abrazo y es en este contexto ke viajo al norte del territorio llamado chile, con fines táctikos operativos, con personas ke me extendieron kontaktos práktikos, para luchar, y me suministraron los medios materiales para viajar en tiempos de pandemia y cerko militar extremo ke se vivió a mediados del 2020.

La PDI me detuvo en la ciudad de Los Vilos junto a estas personas ke me ayudaron a viajar. La policia me montó una caja de munición 9mm para retenerme y configurar en un lapso de 9 hrs un montaje más; esta vez me vincularon a un grupo de personas y me acusaron de tráfiko de drogas, un cargamento de pasta base.

Kiero dejar en claro ke ni yo ni los peñi y lamien kon kienes trabajo jamás hemos trafikado droga alguna, ni pasta, ni coca, ni marihuana, es más hemos hecho esfuerzos reales y konkretos por impedir ke se instalen puntos de venta de drogas duras en el territorio.El gobierno de piñera a buscado a través de éste montaje no sólo encerrarme en la kárcel sino también desligitimar la lucha y reinvindikación por territorio y autonomía para así si levantar la figura del narcoterrorismo, copiando el diskurso de guerra ke levantan los yankis en colombia y el planeta entero, deshumanizándonos, para ke los rebeldes y el pueblo konsciente no nos apoye.

No contentos kon éste montaje, también me han imputado una acción de sabotaje kontra forestal mininko en plena kordillera de Nahuelbuta, acción ke aplaudo pues se a demostrado ke la únika forma de expulsar a la empresa del territorio es con fuego y plomo, pero nada tengo ke ver con dicha accion. Es asi komo me han mantenido en prision por 20 largos meses en la kárcel empresa ccp biobio en Concepción, período en dónde a los presos se nos kastiga doblemente por la pandemia ke gendarmería a usado para reprimirnos y aislarnos de nuestros seres keridos.

Desde aka les digo ke sigo en pie de guerra kontra las forestales y el estado-kapital. Mi kompromiso kon el weichan es irrenunciable.Un saludo fraterno a todos los presos politikos mapuche ke resisten en las prisiones del sur, asi tambien a lxs presxs subversivxs y anarkistas ke resisten en las prisiones de chile.

Ni trafikante, ni terrorista, sino weichafe, de la lucha Mapuche!!

Kon Yordan Llempi presente en la memoria del weichan!!

Fuera los milikos y pakos del wallmapu!!

Fuera las forestales y empresas kapitalistas depredadoras de la ñuke mapu!!

Amulepe taiñ weichan!!

Diciembre 2021, cárcel empresa ccp bio bio.