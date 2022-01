Hace 95 a帽os naci贸 el periodista argentino Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura :: Intento escribir su biograf铆a

Lo importante es que si se pierden nombres y detalles, no se pierda el sentido de la memoria.

Naci贸 en Lamarque, una localidad ubicada en el sureste de la isla de Choele Choel, R铆o Negro. Su padre era encargado rural de una estancia de patrones ingleses. Fue educado en un colegio de sacerdotes irlandeses.

De muy joven se destac贸 por su aficci贸n a las letras y tratando de trabajar de eso lleg贸 a Buenos Aires. Sus primeros trabajos los hizo como corrector y empez贸 a hacerse conocido por sus cuentos del g茅nero policial.

Le interesaba la pol铆tica y tratando de encontrar un lugar af铆n a su adhesi贸n al nacionalismo cat贸lico se acerc贸 a la Alianza Libertadora Nacionalista. En el local de esa agrupaci贸n alguna vez se lo cruz贸 a Jorge Ricardo Masetti.

Intentando hacer un reportaje a 鈥渦n fusilado que vive鈥 se encontr贸 con la masacre de Jos茅 Le贸n Su谩rez y con el peronismo de la resistencia. Nunca se fue de esa ubicaci贸n pol铆tica.

Quiso enterarse qu茅 suced铆a con la Revoluci贸n Cubana y fund贸 con Masetti [quien fue Comandante del Ej茅rcito Guerrillero del Pueblo, la primera guerrilla que organiz贸 el Che en el Cono Sur] la Agencia Prensa Latina. Fue un hombre del Che, con todo lo que significaba eso en Cuba a principios de los 60.

Estaba escribiendo de Walsh y lo recuerdo llegar en una citroneta azul que manejaba 鈥渆l gordo鈥 Ardeti. Nos vimos fugazmente en plaza Rocha, La Plata a mediados del 72. Entonces los compa帽eros lo conoc铆an como 鈥淩olo鈥. Ven铆a a traernos el contacto de unos pibes de General Roca.

Recuerdo como los present贸: Cacho, la Flaca, Cachi y Susana. La Flaca estudiaba derecho y despu茅s me enter茅 que no era nacida en Roca, Cacho estudiaba 驴arquitectura?, Cachi Y Susana estudiaban periodismo.

Walsh se fue de las Fuerzas Armadas Peronistas a fines del 72 e ingres贸 a Montoneros. Era un gran escritor antes de hacerse militante pol铆tico, pero se hizo muy conocido y respetado con 鈥淥peraci贸n Masacre鈥 y lleg贸 a la cumbre con 鈥溌縌uien Mat贸 a Rosendo?鈥 que siempre me pareci贸 el libro m谩s importante de la literatura pol铆tica argentina del siglo XX.

Los pibes y las pibas de Roca eran unos soles. Empezaron a trabajar como grupo de apoyo de la organizaci贸n en Berisso.

Lo ultimos a帽os de Walsh son conocidos, jamas perdi贸 el compromiso militante, ni el pensamiento cr铆tico. Su Carta a la Junta fue una denuncia demoledora sobre la entrega del patrimonio nacional, la politica antiobrera y los cr铆menes de la 茅poca, pero tambi茅n un ayudamemoria para recordarnos qu茅 proyecto de pa铆s va a tratar de imponer la derecha cuando llegue al gobierno por las botas o por los votos.

Perdi贸 en combate a su hija Vicky y despu茅s fue secuestrado. Sus rastros se pierden en las mazmorras de la ESMA.

En alg煤n momento dejamos de vernos con los pibes de Roca. Despu茅s me enter茅 que la Flaca y Cacho est谩n desaparecidos. Se que Cachi esta vivo. Algunas vez me mand贸 saludos y as铆 me enter茅 que trabajaba en Telam. Fue como hace 10 a帽os, todav铆a no se su nombre y apellido, tampoco el de sus compas. No se que pas贸 con Susana鈥.驴se llamaba Susana?

La memoria va perdiendo nombres, detalles. Han pasado 45 a帽os del golpe militar. Hoy resuena esa pregunta que nos hac铆a Gelman en un poema: 鈥測 los pedacitos de los compa帽eros, 驴alguna vez se juntar谩n?鈥.

Termino con Juan Gelman, con un fragmento del poema Los sue帽os rotos por la realidad

鈥y los pedacitos rotos del sue帽o

驴se juntaran alguna vez?

驴se juntaran alg煤n d铆a

pedacitos?

驴est谩n diciendo que los

enganchemos al tejido del sue帽o general?

驴est谩n diciendo que so帽emos mejor?鈥

