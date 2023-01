- Walter Benjamin: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica

–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 12, 2023 29 puntos de vista

Walter Benjamin: La obra de arte en la 茅poca de su reproductibilidad t茅cnica



Idioma original: Alem谩n



T铆tulo original: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit



A帽o de publicaci贸n: 1989



Traducci贸n (al catal谩n): Jaume Creus



Valoraci贸n: Imprescindible para interesados

La obra de arte en la 茅poca de su reproducibilidad t茅cnica es, pese a su brevedad, un ensayo sumamente complejo. No necesariamente sesudo, pero complejo a fin de cuentas. Y reconozco que la tesis del mismo me parec铆a m谩s clara cuando estudiaba Bellas Artes que ahora que lo he rele铆do por mi cuenta y riesgo, sin la tutela de un entendido. Con esto quiero decir que mi rese帽a puede presentar alguna imprecisi贸n; no me lo teng谩is en cuenta y corregidme si hace falta.

Por cierto, la versi贸n del texto que visito actualmente es un pel铆n diferente a aquellas con las que me he enfrentado previamente. Y es que Edicions de la ela geminada traduce al catal谩n una de las muchas variantes que la obra de Walter Benjamin ha suscitado con el transcurso de los a帽os.

Pero vamos al grano: este cl谩sico, influyente como pocos, es de capital importancia para la est茅tica, el arte y las humanidades. Aunque se concibi贸 en el siglo XX, sigue teniendo vigencia. Cae en alguna simplificaci贸n un tanto tramposa (o esa impresi贸n me dio a m铆), pero ayuda a contextualizar problem谩ticas hist贸ricas, como la que ocasion贸 la aparici贸n de la fotograf铆a, dentro de un marco te贸rico novedoso.





Si no he entendido mal, Benjamin defiende que las variadas y perfeccionadas t茅cnicas de reproductibilidad amenazan con extinguir el aura del arte. Es decir: su singularidad, la experiencia de lo 煤nico e irrepetible. Esta idea, mucho m谩s elaborada de lo que yo dejo entrever, se tendr铆a que revisar en la actualidad, pero su intuici贸n no andar铆a desencaminada.

Semejante idea, por cierto, tiene ramificaciones en lo que al rol (social, cultural y pol铆tico) del arte respecta, as铆 como en la recepci贸n que se tiene del mismo. No es de extra帽ar, por lo tanto, que La obra de arte en la 茅poca de su reproductibilidad t茅cnica haya permeado y generado tanto debate entre los intelectuales, sean 茅stos co茅taneos de Benjamin o nuestros.

Fuente: https://unlibroaldia.blogspot.com/2…