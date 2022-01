–

En diciembre se llev贸 a cabo la 24潞 Carrera Espiritual y Ancestral 鈥淲arachikuy鈥, una ceremonia de iniciaci贸n masculina en la cultura andina. Warachikuy es la forma que desde la antig眉edad y a lo largo de todo el Tawantinsuyu, los hombres j贸venes entre 18 y 21 a帽os marcan su paso a la adultez al asumir sus compromisos de servicio para la comunidad.

Por Noelia Carrazana y Claudia Castro 鈥 Minka Comunicaci贸n en Red Eco.

La ceremonia inicial comenz贸 en el Parque Saavedra de La Plata alrededor de las 6.30 de la ma帽ana del 12 de diciembre frente al Monumento al Aborigen, con m谩s de 80 corredores de distintas organizaciones como Mink麓akuy Tawantinsuyupaq, La Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco Per煤, filial La Plata, Berisso (AMLQ), Estudiantes de Runa Simi del Tayta Ullpu, Naci贸n Quinto Sol, Ayllu Tukuy Llajta, Ayllu Sarta帽ani, Ayllu Abya Yala, Consejo Provincial de Asuntos Ind铆genas (Pcia. Bs As), Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Ind铆genas, Argentina Plurinacional y los hermanos de Quilmes que se acercaron con el hermano Sumaq Yawar.

La caracter铆stica particular que tuvo esta carrera fue que se juntaron los warachikuy, algo que no ocurr铆a hac铆a mucho tiempo. Los organizadores principales fueron 鈥渓a fundaci贸n BioAndina Argentina, don Mario Aucca Rayme con la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, nosotros con Mink麓akuy Tawantisuyupaq, que es el ayllu que dej贸 Tayta Ullpu y que continuamos sus hijos, por eso este a帽o fue multitudinario鈥, cuenta con mucha alegr铆a Gustavo Sardinas, en quechua Rumi Kuchuna (Piedra filosa, punta de lanza), uno de los organizadores perteneciente a Mink麓akuy Tawantinsuyupaq.

Esta carrera se realiza anualmente y tiene un recorrido de 70 kil贸metros durante una jornada de 12 horas, que es atravesada por los corredores portando las waras o bastones sagrados a trav茅s de postas que est谩n distribuidas en distintos puntos del camino. Desde el Monumento al Aborigen, Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Zool贸gico de La Plata, donde se saluda a la pareja de c贸ndores, Casa de Gobierno de La Plata (lugar donde se encontraron restos de los Querand铆es), la wak鈥檃 de Quilmes, entre otros lugares, para finalizar en el Monumento al Mal贸n de la Paz en el Parque Los Andes, en el barrio porte帽o de Chacarita.

Para comprender la importancia de esta carrera nos tenemos que trasladar al a帽o 1992, momento que para las comunidades ind铆genas del Abya Yala culminan los 500 a帽os de oscuridad. Desde ese momento en todo el territorio se van despertando y recordando costumbres y s铆mbolos ancestrales. 鈥淐uando hablamos de carreras tenemos que recordar al hermano mexicano Francisco Melo Nahui Mazatl. Este hermano recorri贸 por estas tierras despert谩ndonos. 脡l me conoci贸 en 1997, yo en esa 茅poca iba a ense帽ar en la plaza frente del canal ATC, ah铆 nos conocimos. Francisco me dio la autorizaci贸n para organizar una carrera tributaria para poder apoyar a los hermanos que quer铆an participar en las carreras que 茅l organizaba: las jornadas de paz y dignidad que tienen sus puntos de salida: Ushuaia y Alaska o alguna zona del hemisferio norte. Esta primera carrera la hicimos desde Quilmes hasta el Zool贸gico de Buenos Aires, donde ya conoc铆amos al hermano Luis Jacome, que nos facilitaba las plumas del padre c贸ndor鈥, relata el presidente de la AMLQ Mario Aucca Rayme, uno de los abuelos iniciadores de estas pr谩cticas sagradas en tierra Querand铆.

Gustavo Sardinas agrega: 鈥淓stas carreras nacen particularmente en un rescate que se viene haciendo en el a帽o 1992. Para nosotros el Pachakuti de luz, en los que ve铆amos que era necesario empezar a rescatar muchas de las ceremonias que se hab铆an dejado de hacer o que se hab铆an perdido, o por lo que fue tambi茅n un poco la conquista鈥.

Luis Jacome, director de la Fundaci贸n Bioandina Argentina, fue tambi茅n parte central en la organizaci贸n de esta actividad, ya que su labor incluye el cuidado de los c贸ndores. Tambi茅n est谩 relacionada con el ir cuidadosamente reuniendo las plumas de esta ave sagrada para luego entregarlas a los gu铆as espirituales, quienes las deben preparar para hacer su entrega en la ceremonia de finalizaci贸n de carrera, junto al nombre espiritual en quechua que tendr谩 ese corredor a partir de ese momento, comprometi茅ndose frente a la comunidad a ser comunicadores de la cultura.

Luis, quien tambi茅n conoci贸 al maestro mexicano Francisco Melo, nos cuenta: 鈥淪iempre habl茅 con don Mario y con el Tayta para que este rezo maravilloso se volviera hacer en 煤nica carrera. El tiempo no era evidentemente el propicio durante muchos a帽os. Se volvi贸 a dar este a帽o, en el 2021. Se pudo volver a unir en un solo rezo estas carreras que hab铆an estado separadas durante mucho tiempo (鈥). As铆 cuando don Mario me propuso este a帽o volver a juntar la carrera (鈥), de inmediato habl茅 con Rumi, con Anka, los hijos del Tayta Ullpu, dici茅ndoles esta propuesta de don Mario, y ellos de inmediato me dijeron que s铆. No hubo demasiado que pensar, fue como que instant谩neamente me dijeron, seguro que s铆, es por la uni贸n, vamos para adelante鈥.

Para Luis incluso hubo manifestaciones de la naturaleza de manera permanente durante toda la carrera: 鈥淓mpezamos a correr como la original desde Parque Saavedra, lo primero que ocurri贸 fue la manifestaci贸n del Kara Kara, esta ave sagrada del pueblo Quilmes se present贸, se plant贸 ah铆 en la salida y vio c贸mo cada uno de los corredores sal铆amos鈥.

En este sentido, agrega: 鈥淧ara m铆 en lo personal, llegar al recinto de La Plata o del Eco Parque con los c贸ndores y presentarnos con la dignidad de la uni贸n, diciendo 隆ac谩 estamos! con nuestras flaquezas, con nuestras penas, con nuestras alegr铆as, con nuestras conciencias, pero estamos unidos. Fue multitudinario, fue el Warachikuy m谩s grande que me toc贸 correr ac谩 en Buenos Aires. Fue realmente una hermosura de m谩s de 100 personas que se juntaron鈥.

Wakas sagradas en Territorio Querand铆

Las wakas son los lugares sagrados que las comunidades ind铆genas van marcando o reconociendo. Esta carrera comienza en el Parque Saavedra de La Plata, donde antiguamente se encontraba emplazado el Monumento al Ind铆gena. Desde all铆 parten los corredores hasta el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Zool贸gico de La Plata y finalmente a Casa de Gobierno, donde se ingresa al jard铆n frontal a saludar y abrazar al abuelo 谩rbol. Mario Aucca Rayme recuerda que 鈥渟eg煤n cuenta Gualberto Reynal en su libro 鈥楲a historia oculta de la Ciudad de La Plata鈥, luego de comenzada la obra del edificio, all谩 por 1882 se tuvo que detener la construcci贸n por la aparici贸n de restos humanos de los Querand铆es, los ind铆genas que habitaban esta zona geogr谩fica. Entonces nosotros los saludamos y recordamos todos los a帽os. A partir de all铆 ya se separan en pares los corredores para correr por postas鈥.

Estas postas se distribuyen cada 3, 5, o 10 kil贸metros como m谩ximo donde cada participante llega y recupera fuerzas para seguir desde otro punto o no, ya que en cada posta se va 鈥渟embrando鈥 como lo denominan ellos, con peque帽os grupos de cuatro a seis participantes para seguir la carrera y llegar a cada destino. Rumi Kuchuna manifiesta que esta carrera fue 鈥渋mpresionante鈥: 鈥淐reo que eso tambi茅n demostr贸 esa unidad en la diversidad y en los tiempos que tienen que venir, que tiene que ser de pura uni贸n, uni贸n en este plano, pero tambi茅n con el intangible, tiene que ver con el esp铆ritu鈥.

鈥淢i padre trascendi贸 hace seis, siete meses, y en un sue帽o le dijo a mi hermano Anka que este era el tiempo de la uni贸n de los esp铆ritus y as铆 lo sentimos, as铆 de esa manera se juntaron todos estos ayllus y fuimos una sola flecha con una sola intenci贸n y con un mismo recorrido. Estamos en ese proceso de entender, de entendimiento de unificaci贸n y, tejiendo como siempre, este tejido de la red de la vida, de la red de conocimiento. Nuestras pr谩cticas ancestrales y culturales espirituales. Entonces es que as铆 vamos aportando a esta gran ciudad, como Tayta siempre dec铆a, 鈥榮embrando en el cemento鈥 y esa es nuestra tarea. Tayta dej贸 esta semilla y las semillas empezaron a crecer y dieron sus frutos y hoy continuamos nosotros鈥, indic贸 Rumi Kuchuna, hijo de Tayta Carmelo Ullpu.

Experiencias en primera persona

A lo largo del d铆a fueron m谩s de 80 corredores los que hicieron las postas, sin embargo, no todos recibieron su nombre espiritual. Esto se debe a que muchos acompa帽aban a los principiantes guiando el camino.

Ariel (45), U帽a en quechua (afectuoso/cari帽oso/cercano) del Ayllu Sarta帽ani, se帽ala que el Warachikuy 鈥減ara nosotros, los pueblos ind铆genas que resistimos m谩s de 529 a帽os de opresi贸n, significan una batalla ganada al sistema colonial y patriarcal. Estamos muy orgullosos de poder continuar con nuestras ceremonias, a pesar de que hayan cimentado sobre nuestros territorios. (鈥) Como quechuas es un orgullo y memoria hacia nuestros hermanos que lucharon y cayeron por mantener viva nuestra cultura鈥.

Cuenta, a su vez, que si bien hab铆a participado en las rondas finales de carreras anteriores, esta fue la primera vez en participar en el sistema de postas, lo que estaba en duda debido a estar bajo estudios por las consecuencias del Covid-19 que hab铆a padecido: 鈥淓n principio, no iba a correr. Adem谩s, ten铆a que acompa帽ar a mi hijo Wari (salvaje/ indomable) y a Tupac (noble, magn铆fico, brillante), pero al estar presente en la ceremonia inicial y escuchar las palabras de aliento de los hermanos, me anim茅 a hacer el tramo inicial鈥.

En este sentido, Wari V谩squez (15), hijo de Ariel, remarca que la carrera signific贸 algo importante para 茅l: 鈥淓ntend铆 toda la tradici贸n que hay y lo importante que es. La motivaci贸n principal fue la de mi pap谩, cuando me explic贸 toda la ceremonia que se hac铆a en el Warachicuy鈥.

En esta l铆nea, Agust铆n Arruti (27) explica que su experiencia comienza luego de haber conocido la Academia Mayor de Lengua Quechua por otro motivo. 鈥淢e enter茅 que al iniciarte pod茅s hacer m谩s actividades en la Academia, yo quer铆a conocer ya que hab铆a ido a una chayada de un auto y quer铆a participar m谩s. Llegado el d铆a don Mario me anot贸 por su organizaci贸n y all铆 vi que mucha gente estaba participando. Al estar en el Monumento al Aborigen, don Mario explica el significado espiritual y f铆sico de la carrera y por qu茅 es para el hombre solamente, y eso me emocion贸. Y despu茅s sabiendo que 铆bamos a conocer varios lados, como no soy de La Plata. me encant贸. (鈥) En cada lugar que par谩bamos, que era una posta, hacer el saludo y todo eso con los bastones, a m铆 se me erizaba la piel porque sent铆a que era algo fuerte鈥, explica Rimachi (el que hace hablar), nombre que le fue otorgado en esta ceremonia.

Por su parte, Ariel agrega: 鈥淎l recibir la pluma y con ella la rectificaci贸n de mi nombre, entend铆 que hab铆a cerrado una etapa en mi vida. Mis hermanos me reconocen como U帽a, ellos me dieron mi nombre hace m谩s de 20 a帽os atr谩s, y este a帽o por fin en ceremonia y estando presentes varios de esos hermanos, sent铆 que honraba como ellos me hab铆an nombrado鈥.

Marcos Colque, joven platense que corri贸 varias veces cuenta: 鈥淐orr铆 por primera vez en 2013. Esa primera vez por curiosidad de saber c贸mo era esa iniciaci贸n de dejar de ni帽o para ser un adulto, lo cual toda la explicaci贸n del Warachikuy en ese momento era lo que estaba necesitando en mi vida interior, por problemas que estaba viviendo en su momento y al correr uno medita y pide fuerzas a la tierra para seguir adelante, en todos los aspectos de la vida. Ese a帽o corrimos solo con la Academia de Quechua, as铆 que el nombre me lo dio don Mario Aucca. Me llam贸 Anka (谩guila) y al saber mi nombre tuve una sensaci贸n de felicidad y fortaleza por el significado, por lo que implica el 谩guila, fue un momento muy lindo鈥. Para cerrar agrega: 鈥淓sta 煤ltima vez corr铆 como todos los a帽os para saludar a la madre tierra, para reafirmar el camino y las ense帽anzas que nos regala don Mario y agradecer a Pachamama por todo lo que nos da鈥.

Otro corredor con experiencia es Charlo, quien cuenta que corri贸 por primera vez all谩 por 2002 o 2005. 鈥淢e enter茅 que se hac铆a y que se sal铆a desde el Museo, hab铆a salido de noche fui a curiosear, fue muy impactante el saludo a Nuestros Ancestros en el Museo. En aquella ocasi贸n subimos varios niveles y recorrimos varias vitrinas donde se hallaban restos. Toc谩bamos los Pututus adentro retumbando todo en el Museo. Sal铆 con l谩grimas en los ojos y comenc茅 a correr del Museo a la Condorera y el Cementerio Querand铆, hasta la entrada del Parque Pereyra. Al a帽o siguiente ya me prepar茅 para hacerl la carrera completa. La decid铆 correr despu茅s con la conciencia plena de reivindicar mi Cultura y a mis Ancestros, donde me bautizaron con el nombre en aymara Irpanta帽a Wila鈥.

鈥淓ste es el 煤nico continente que toca el polo norte y el polo sur鈥, dec铆a en una conferencia de 2002 Fracisco Melo, uno de los abuelos que motoriz贸 esta carrera. 鈥淵 estos indios ignorantes y salvajes por miles de a帽os supieron vivir en armon铆a y en balance. La historia nosotros, aun no la hemos escrito, la seguimos viviendo y queremos seguirla viviendo y queremos seguir invitando a todos que nos ayuden a cuidar la casa de todos, porque esta madre tierra est谩 esperando a todos sus hijos. Est谩 esperando a todos los seres que siguen viniendo de los vientres sagrados de las madres鈥.

