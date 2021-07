–

De parte de EZLN July 26, 2021 29 puntos de vista

Jul262021

Warum JA zur Volksbefragung und JA zur Frage.

<!–

23172

–>

Warum JA zur Volksbefragung und JA zur Frage.

Juli 2021.

ZUSAMMENFASSUNG: Die Aufforderung, an der Volksbefragung teilzunehmen erfolgt im Gedenken an die Opfer. Zur Wahlurne gehen. Es wird vorgeschlagen, wenn Ihnen der H枚chste nicht gef盲llt oder wenn Sie argw枚hnen 鈥 mit Recht 鈥 dass Ihre Teilnahme dazu verwendet wird, um die von Oben zu legitimieren 鈥 das hei脽t, eine Probe f眉r eine sp盲tere Volksbefragung zur Ausweitung der Amtsperiode des Pr盲sidenten 鈥 oder dass es sich um (eine weitere) Geldverschwendung handelt, oder was der H枚chste will, ist ein Verhandeln mit seinen Exs, damit sie seine schlechte Stimmung etwas senken, oder es handelt sich einzig und allein um Demagogie, dann gehen Sie nicht ins Wahllokal. Stattdessen wird vorgeschlagen, einen Brief zu schreiben, sei das ein individueller oder ein kollektiver, und ihn an die Opfervereinigungen zu senden, worin Sie schreiben, dass Sie ihren Schmerz respektieren und sie in ihren Forderungen um Wahrheit und Gerechtigkeit unterst眉tzen. Oder eine journalistische Kolumne in der Zeitung, oder ein tuit, oder ein Eintrag auf Ihrem blog, Ihrem Nachrichtenformat; Ihrem facebook, Ihrem instagram oder wo auch immer. Oder ein Gem盲lde, ein Lied, ein Graffiti, ein Gedicht, eine Rede, eine Sonate, eine Pirouette, eine Figur, ein Theaterst眉ck, ein Kunstwerk. Oder eine Analyse, ein Kolloquium, ein Lehrstuhl, eine Konferenz, ein Saatbeet. Oder was Ihnen einf盲llt. Noch mehr, damit Ihre Ablehnung deutlich zum Ausdruck kommt, machen Sie es in unzeitgem盲脽er Form, das hei脽t, einen oder einige Tage nach dem 1. August und setzen Sie das im Lauf des Jahres und in den Folgejahren fort. Sie werden eindringlich darauf hingewiesen, sich zu organisieren, weil Sie, vielleicht ohne es zu wissen, Teil von zuk眉nftigen und wahrscheinlichen Opfern der 麓politischen Entscheidungen, welche jetzt und in Zukunft von den politischen Akteuren des mexikanischen Staates getroffen werden麓 sind. Darum geht es, oder resigniert akzeptieren, dass, wenn Sie das Opfer sind, der 麓politische Akteur麓, der daf眉r Verantwortliche dass Ihnen das nicht passiert, statt den oder die Schuldigen auszuforschen, zu verfolgen und zu bestrafen, erkl盲rt, dass Sie 麓selber schuld sind麓, dass er den Fall verurteilt, na klar doch, dass die Nachforschungen 麓bis in die letzten Konsequenzen durchgef眉hrt w眉rden, und dass niemand verschont w眉rde麓- w盲hrend Ihr Name und Ihre pers枚nliche Geschichte zu einer Nummer in der Statistik werden.

-*-

Erstens: Die zapatistischen V枚lker werden in unzeitgem盲脽er Form an der sogenannten 麓Volksbefragung麓 teilnehmen, mit Gemeindeversammlungen, wie es in der Tradition und nach den Br盲uchen der Originalv枚lker 眉blich ist. Das Ergebnis wird an die Organisationen der Opfer von Gewalt, den Organisationen der Suche nach Verschwundenen und den Organisationen der Befreiung von politischen und Gesinnungs-Gefangenen 眉bermittelt. Jene, die einen Ausweis des INE (Instituto Nacional Electoral = Nationale Wahlbeh枚rde) haben (das sind nur einige wenige) werden in den Wahllokalen teilnehmen. Wir rufen GANZ BESONDERS die geschwisterlichen Originalv枚lker die im Nationalen Indigenen Kongress 鈥 Indigener Regierungsrat organisiert sind auf, dass sie unter Einhaltung ihrer Zeit und ihrer Art und Weise auch teilnehmen, ohne die Opfer aus dem Auge zu verlieren und sich alle ermordeten Geschwister vergegenw盲rtigen, und die Comunidades, welche Opfer der Entscheidungen von Oben wurden, von fr眉her oder von heute, ebenso die lange Geschichte der Beraubung, der T盲uschungen, der Verh枚hnung und der Verachtung, der Zerst枚rung des Territoriums und des Verschwindens von Original-Sprachen und -kulturen.

Zweitens. Bei der Frage der Volksbefragung geht es nicht um die Ex-Pr盲sidenten oder nicht nur. Sondern es geht um alle politischen Akteure: Bundesregierung und ihre gesetzlichen und erweiterten Kabinette, Bundesl盲nderregierungen und Gemeinderegierungen, lokale und f枚derale Abgeordnete, Senatoren, Richter und den gesamten Justizapparat, dezentralisierte Organisationen, autonome Stellen (wie das IFE, sp盲ter umbenannt in INE), Armee, Luftwaffe und Marine; Bundes-, Landes- und Gemeindepolizei.

Es geht auch nicht darum, jemand zu richten oder zu verurteilen. Es geht um die Rechte der Opfer, deren Recht auf Gerechtigkeit und Wahrheit.

Deren Recht zu erfahren, warum diese oder jene Handlung oder Unterlassung beschlossen wurde, mit welchen Gesetzten sie rechtlich unterst眉tzt wurden. Und wer die Verantwortlichen oder Unverantwortlichen sind und waren, vom obersten bis ins unterste Niveau. Das w盲re die Wahrheit und die Konsequenz daraus w盲re die Gerechtigkeit.

Weder die eine noch die andere stehen zur Befragung. Es wird gefragt ob wir zustimmen, die Opfer zu unterst眉tzen, die wissen m枚chten, was passiert ist, warum und durch wen, und sie fordern Gerechtigkeit.

Wenn unter Zeitraum 麓die vergangenen Jahre麓 angef眉hrt ist, so schlie脽en wir daraus, dass dies den Zeitraum bis inklusive 31. Dezember 2020 betrifft. Und wenn die Monate J盲nner bis Juli 2021 麓vergangen麓 sind, dann geh枚ren die auch dazu.

Wenn von dieser Forderung nach Wahrheit und Gerechtigkeit mehr herauskommen soll als eine Simulation, dann h盲ngt das von den Opfern, ihren Familien und Unterst眉tzerInnen ab.

Drittens: Die Risiken. Ja, es ist mehr als wahrscheinlich, dass sowohl die Regierungspartei als auch die 麓Opposition麓 in Mexiko die Teilnahme an der Befragung und das Ergebnis benutzen werden. Sei das eine Form, um die Regierungspolitik zu legitimieren, sei das ein Argument, um ihre Schuld zu verbergen und der Gerechtigkeit zu entgehen. Sowohl die Anzahl der 鈥瀦eitgen枚ssischen鈥 Teilnehmer als auch die Antworten k枚nnen von beiden Seiten missbraucht werden. Aber das wird nur eine Weile dauern

F眉r uns ist wichtig, dass die Opfer sich begleitet und ermutigt f眉hlen auf ihrem Leidensweg. Aber es steht nur ihnen selbst zu, 眉ber ihren Schritt, den Takt, die Geschwindigkeit, ihre Begleitung und ihr Ziel zu entscheiden.

Ja, es besteht auch die Gefahr, dass die Regierungspartei die Volksbefragung ben眉tzt, um die falschen 麓Befragungen麓 zu rechtfertigen, mit denen sie die r盲uberische Natur ihrer Megaprojekte in den Territorien der Originalv枚lker abdeckte. Gut, diese 麓Befragungen麓 waren keine solche. Es war ein schamloses Zusammenkarren mit l盲cherlichen Resultaten. Es wurde erpresst und bezahlt um den Deal durchzudr眉cken und trotzdem scheiterten sie, was die Teilnahme betrifft. Sie waren weder im Vorhinein, noch informiert, noch frei, noch entsprechend der Art und Weise und der Zeiten der Originalv枚lker. Aber f眉r den Fall, dass eines Tages Befragungen der Originalv枚lker durchgef眉hrt werden sollten, die Pros und Kontras gut dargelegt w眉rden, VOR der Durchf眉hrung der Megaprojekte stattfinden sollten, ALLE Betroffenen teilnehmen w眉rden usw. und der Vorschlag der Naturzerst枚rung und Ausrottung der Originalv枚lker als solche gewinnen sollte, nun dann w盲re der Schluss daraus, dass es an Erkl盲rungs- und 脺berzeugungsarbeit fehlte und wir weiter beharren m眉ssten. Und w盲hrenddessen? Widerstand und Rebellion.

Klar, diese Befragung kann auch eine Mummenschanz sein 鈥.wenn wir sie nicht in etwas unzeitgem盲脽es, unangemessenes, unbequemes 鈥渆xtempor谩nea鈥 verwandeln. Das hei脽t, wenn wir sie nicht in etwas Anderes verwandeln. Obwohl es als erstes n枚tig sein wird, sie von dem zu befreien, was Oben gestritten und diskutiert wird und dann mit den Treffen, Foren, Festivals und Unterst眉tzung der Opfer fortzusetzen. Eine nationale Kampagne f眉r die Wahrheit und Gerechtigkeit. Zusammenfassend 麓Begleitung麓, nicht 麓F眉hrung麓.

Viertens. W盲re es nicht wunderbar, wenn die M眉tter von Sonora, die ihre Verschwundenen suchen, die Aufsp眉rerInnen von El Fuerte, Sinaloa, die M眉tter der entf眉hrten Yaquis, die Vertriebenen von Pantelh贸, die Familien der Verschwundenen von Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Baja California Sur, Quer茅taro, Jalisco, Coahuila, Morelos und jedem weiteren Bundesland der mexikanischen Republik, ebenso wie die Familienmitglieder der in Mexiko get枚teten MigrantInnen, die Familienmitglieder der Verschwundenen von Ayotzinapa, sich treffen w眉rden mit鈥

鈥 den Familienmitgliedern der Opfer des schmutzigen Krieges, mit den Familien deren Kinder an Krebs erkrankt sind und keine Medikamente bekommen, mit den 眉berfallenen Frauen von Atenco, mit den feministischen Bewegungen, welche gegen Feminizide und Gewalt gegen Frauen k盲mpfen, mit den VerteidigerInnen der LGBTTTIQ+, mit den Familien des Kindergartens ABC, mit den Familienmitgliedern der Todesopfer der 12er Metrolinie in Mexiko Stadt;

鈥it den Familienmitgliedern von Samir Flores Soberanes und jenen, die sich organisieren, um gegen die thermoelektrische Anlage in Morelos zu widerstehen; mit den Comunidades, die der Beraubung und Zerst枚rung widerstehen, welche der schlechtgenannte 鈥淭ren Maya鈥, der Corredor Trans铆stmico , der Flughafen von Santa Lucia, die offenen oder unterirdischen Minen mit sich bringen werden; mit den Organisationen f眉r politische Gefangene und Verschwundene, mit den Abejas de Acteal, mit den 脺berlebenden von El Charco, mit den Nahestehenden von Tom谩s Rojo und Sim贸n Pedro und mit so vielen Schmerzen, seien diese organisiert oder nicht?

Denken Sie an die Person die alleine ist, auf der Suche nach dem geliebten Menschen, als einzige Kraft die des Bauches und des Herzens und au脽erdem muss sie noch Spott und Verachtung von anderen ertragen die da sagen: 麓er/sie hat es verdient麓, 麓war auf dem falschen Weg麓, 麓du beklagst dich weil du ein Teil der Macht-Mafia bist麓, 麓bist selber schuld, h盲ttest sie/ihn doch besser erzogen麓.

Und sie lassen sie nicht mal antworten: 麓meine Tochter ging zum Einkaufen um die Ecke und kehrte nie mehr zur眉ck麓 oder 麓sie ging zu einer Party麓, oder 麓meine Kleine war nicht einmal 10 Jahre alt麓 oder 麓mein Mann kam von der Arbeit und sie haben ihn zwei Mal ermordet: einmal mit Kugeln, dann mit der L眉ge, dass er ein Krimineller war麓 oder 麓statt ein Foto meiner Tochter/meines Sohnes von der Schulabschlussfeier, haben sie mir die DNA-Probenergebnisse 眉bergeben, zusammen mit einem Knochen, eingewickelt in ein St眉ck der Kleidung, die er/ sie an diesem Abend, in dieser Nacht getragen hatte uns seither kein Ende nimmt麓.

Oder nicht einmal das: der Nicht-Ort, nicht lebend, nicht tot, verschwunden gemacht.

Wird sie dann nicht wissen, dass sie nicht alleine ist? Wird es nicht so sein, dass sie so entdeckt, dass sie nicht die Einzige ist im Schmerz, auch, dass es Andere gibt, die Wahrheit und Gerechtigkeit suchen?

Wird sie so nicht dasselbe entdecken wie wir, die zapatistischen V枚lker? N盲mlich: die Schmerzen summieren sich nicht, sondern sie multiplizieren sich, wenn sie aufeinandertreffen.

Die Gefahr besteht nicht darin, dass die Regierungspartei oder die Opposition diese Treffen zu ihrem Vorteil n眉tzen. Sondern, dass sie diese bereits organisierten Schmerzen nicht respektieren, sondern in eine andere Richtung lenken, und Wahrheit und Gerechtigkeit nicht erreicht werden, welche jedes menschliche Wesen, unabh盲ngig von Rasse, Farbe, Kultur, Glauben, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Vorzug, politische Zugeh枚rigkeit oder Ideologie, soziale Klasse verdient und braucht.

Denn es reicht nicht, sich mit dem Bedauern 眉ber einen neuerlichen Mord, ein neues Verschwinden lassen, ein neues Massengrab mit Knochen und Kleiderfetzen zufrieden zu geben. Es reicht nicht mit 枚ffentlichen Anklagen, die vom aktuellen Skandal erstickt werden. Es reicht nicht mit Statistiken, einer Nummer, einem Vergessen.

Diese Frau hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Was ist mit ihrem Kind passierte und warum. Und sie verdient es nicht nur, dass sie beim Suchen der Wahrheit begleitet wird. Auch in der Forderung, dass die Verantwortlichen dieser Verbrechen ihre Strafe erhalten.

Diese Geographie die 麓Mexiko麓 hei脽t hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren, dar眉ber was geschah und was geschieht. Und verdient Gerechtigkeit. Egal ob es sich um 芦chairos禄 (Anm. der 脺bersetzerin: Anh盲ngerInnen von Lopez Obrador) oder 芦fif铆s禄 (Anm. der 脺bersetzerin: Reiche), Neoliberale oder Neokonservative, Pro4T oder Anti4T handelt oder um die Dichotomie, die Ihnen gerade einf盲llt.

Aber dennoch: wenn Sie sich f眉r Nein entscheiden, dass es zu nichts gut ist, an dieser Befragung teilzunehmen, nun denn, vielleicht hei脽t das, dass Sie etwas anderes, besseres machen.

F眉nftens: Die Mittelklasse und die Befragung. Ich als einer der aus der Mittelklasse kommt, wei脽, dass sie uns einteilen und in Laden stecken, wie es den Interessen von oben genehm ist. Wir werden als Mittelklasse eingestuft, dass wir spanischen Schl眉sseln gleichen: Es gibt f眉nfzehn Sechzehntel, ein Viertel, drei Achtel, neunzehn zweiunddrei脽ig, ein Viertel vor sechs 鈥 oh-mein-Gott-wie-sp盲t-ist-es, Mittel-Mittel-Mittelklasse 鈥 das ist echt der Gipfel 鈥 und so weiter. 鈥濰ast du die gesehen, die glaubt wohl, sie sei sehr dreizehn Sechzehntel dabei schafft sich nicht mal drei Achtel, armes Ding? und der andere, der 眉ber Nacht fast f眉nfzig Zweiundsechzigstel gestiegen ist, ist sicherlich ein Drogendealer 鈥 oder, schlimmer noch, ein Politiker.禄

Oder wie uns die Orthodoxen bezeichnen: Kleinb眉rger. Und da wirkt eine 盲hnliches System: Nano-Bourgois, Mikro-Bourgois, Mini-Bourgois,, Bourgois fast Kleinb眉rger, Kleinb眉rger im eigentlichen Sinne, Bourgeois im Entwicklungsprozess und Bourgeois zwischen Blau und Mitternacht 鈥 ja, der Hot Dog ohne Mayonnaise bitte. Ich zum Beispiel komme nicht mal dorthin: ich bin nur ein 鈥pequeb煤鈥. Aber wie w眉rde der Dahingeschiedene sagen: 鈥渁lles h盲ngt von der Marke und Modell des Cel-Phones ab, mit dem du das selfie machst鈥.

Uns werden auch das Versagen und die Abweichungen der verschiedenen politischen Optionen im ideologischen Spektrum und keine ihrer Errungenschaften angelastet.

Ich verstehe und nicht selten teile ich die Ver盲rgerung und Emp枚rung 眉ber das Hin und Her, das dort Oben aus der Latrine kommt, 眉ber die schlecht versteckten Beleidigungen und 眉ber die Angriffe von Leuten, die Mittelschicht sind und sich jetzt 芦Avantgarde禄 des Volkes und 鈥濫rleuchtete鈥 nennen, die die Herde f眉hren und leiten. Und als solche verachten sie Wissen, Intelligenz, Kreativit盲t, Einfallsreichtum 鈥 und Humor. Abgesehen davon, dass sie vorgeben, dass die Wissenschaften und die K眉nste in ihrer politischen Option pr盲sent seien鈥 oder es sich nicht um Wissenschaft oder Kunst handle. Tats盲chlich war meine erste Reaktion, unsere Position so zusammenzufassen: 鈥濾on der Regierung, die Verlosungen durchf眉hrt, die keine Verlosungen sind, und Maya-Z眉ge, die nichts mit Maya zu tun haben, jetzt: die Befragung, die keine Befragung ist. Organisiere dich, das ist besser!鈥.

Aber da lauert auch die idiotische und zynische Opposition. Die pl枚tzlichen Ausbr眉che von 麓Erkenntnissen麓 der ehemaligen kriminellen Machthaber, die sich, ungeachtet der Erinnerung, jetzt als Vork盲mpfer der Verteidigung der Menschenrechte, indigener Gemeinschaften, der Umwelt aufspielen und die staatliche Wirtschaftspolitik kritisieren, nachdem sie auf Teufel komm raus gestohlen und gepl眉ndert haben. Die angebliche 麓Opposition麓, unf盲hig, auch nur einen Erfolg vorzuweisen, setzt alles auf die Fehler und Dummheiten 鈥 es sind nicht wenige 鈥 der Regierungspartei. Und sie setzt nat眉rlich auf das Vergessen, die durch das Geschrei der sozialen Netzwerke, der Meinungs-Kolumnen und der perversen Handhabung der Information vergrabene Erinnerung. Denn die schlecht genannten 麓fake news麓, sind nicht nur falsche Informationen, sie sind die Manipulation einer Information. Die Alchemie, die sie nicht glaubw眉rdig, aber bek枚mmlich macht. Und vor allem zu Munition f眉r die 鈥瀐eroischen鈥 K盲mpfe in sozialen Netzwerken und Medien.

Und es kann sein, dass aus Verzweiflung die eine oder andere Seite gew盲hlt wird.

Aber wenn Sie es schaffen, sich auch nur f眉r einen Moment von diesem Fluch zu befreien, wenden Sie Ihren Blick den Opfern zu.

Wenn Sie nicht ein Opfer sind, eines mehr, und keine Kommunalpolizei gegr眉ndet haben, nun gut, die Chancen verfolgen Sie und Sie tun gut daran, sich vorzubereiten.

Wenn Sie es nicht aus Empathie und menschlicher Sensibilit盲t machen, dann wenigstens wegen des 麓heute holen sie dich, morgen bin ich dran麓.

Die Kriminalstatistiken sind sicher gut geeignet, um die Regierungspolitik zu kritisieren, aber sie sind vor allem eine Warnung: 麓als n盲chste/R bist du dran麓.

Organisieren Sie sich. In dieser Geographie namens Mexiko k枚nnte eine Organisation zuk眉nftiger und wahrscheinlicher Opfer 鈥瀌er von politischen Akteuren getroffenen politischen Entscheidungen鈥 entstehen.

Sechstens. Nehmen Sie an der sogenannten Volksbefragung teil. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Gef眉hle von der einen oder anderen Seite benutzt werden, gehen Sie nicht ins Wahllokal. Schreien Sie, zerkratzen Sie, malen Sie, singen Sie, tanzen Sie, gestikulieren Sie, schweigen Sie, gehen Sie, laufen Sie, bleiben Sie ruhig. Sie entscheiden, was Sie machen und sorgen Sie daf眉r, dass es die Opfer erfahren. Und machen Sie es nach dem 1. August鈥.das ganze Jahr und die folgenden Jahre.

Oder stimmen Sie sich mit anderen ab, Frauen, M盲nnern, AnderEren, analysieren Sie, diskutieren und debattieren Sie. Wenn Sie wollen, dann schreiben Sie eine Art von Protokoll oder einen gemeinsamen Brief, Ihre Entscheidung, einstimmig oder geteilt, und schicken Sie das an eine Organisation oder Familienmitglieder von Opfern (ich zweifle sehr, dass sich keine in Ihrer Geographie befindet). Vergessen Sie nicht, dass das INE Gef眉hle, Solidarit盲t, Geschwisterlichkeit und Forderungen nach Wahrheit und Gerechtigkeit nicht ausz盲hlt.

Ihr Alter spielt keine Rolle, auch nicht ob Sie unzeitgem盲脽 oder zeitgen枚ssisch sind, ob Sie Oben, Unten oder in der Mitte sind, ob Sie chairo禄 oder 芦fif铆禄 sind, ob Sie Cumbia oder Rock vorziehen, ob Sie Zeichentrickfilme oder Rancheras ansehen, ob Sie 麓hetero麓 sind oder 麓schlussendlich, was geht dich das an, was ich bin oder nicht bin麓.

Tun Sie es nicht, weil Sie die Regierung unterst眉tzen oder dagegen opponieren. Machen Sie es trotzdem, nur um dieser Frau, die die Abwesenheit ihres Partners, ihres Kindes, ihrer Schwester, ihrer Mutter, ihrer Verwandten, ihrer Bekannten, ihrer Freundin, ihres Partners, ihrer Liebe beweint zu sagen, dass ihre beharrliche Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, ihre Entschlossenheit, ihr Schmerz, ihr Albtraum, f眉r Sie nicht unbemerkt blieben.

Tun Sie es, weil Sie vielleicht unter Einstufungen, Flaggen, Schildern und Slogans ein Mensch sind.

Aus den Bergen des S眉dostens von Mexiko

SupGaleano.

Sans Papiers

Weder zeitgen枚ssisch noch unzeitgem盲ss.

No hay comentarios todav铆a.