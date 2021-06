–

En la noche del 12 de junio de 2020, lxs agentes de policía de Atlanta asesinaron a Rayshard Brooks, un hombre negro de 27 años, en un Wendy’s del sur de Atlanta, Georgia. Este hecho tuvo lugar inmediatamente después del punto álgido de la revuelta en todo el país en la que la gente respondió a los asesinatos de George Floyd en Minneapolis, Breonna Taylor en Louisville, y un sinfín de personas negras en todo Estados Unidos. En respuesta, estalló una nueva ola de protestas y revueltas en Atlanta, en la que el Wendy’s ardió hasta los cimientos. Manifestantes negrxs armadxs ocuparon el lugar del Wendy’s, llorando a Rayshard Brooks y tratando de crear espacios de empoderamiento negro.

En vísperas del aniversario del levantamiento de George Floyd, presentamos We Are Now, un documental que centra las voces de lxs participantes en la ocupación del Wendy’s. Esperamos que esto ayude a transmitir los recuerdos de algunas de las formas de resistencia valiente a la supremacía blanca y a la policía que tuvieron lugar en 2020, junto con las lecciones que la gente sacó de sus experiencias. Ninguna de las luchas representadas en este documental ha concluido. Aprendamos del pasado y preparémonos para el siguiente capítulo.

[DESCARGAR AQUÍ]

FUENTE: CRIMETHINC

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA