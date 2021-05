Wejście na pokład.

–

Wej艣cie na pok艂ad

Z notatnika koto-psa.

Wej艣cie na pok艂ad.

Weszli艣my na pok艂ad La Monta帽a [G贸ra] 30 kwietnia 2021 r. o godzinie zgodnej z planem. 艁贸d藕 by艂a zacumowana oko艂o 80 metr贸w od portu, 鈥瀦 dala od zgie艂ku fa艂szywego spo艂ecze艅stwa鈥. Wok贸艂 艂odzi fruwa艂y mewy, kormorany, fregaty, ibis, a nawet nieco naiwny koliber, kt贸ry pr贸bowa艂 zbudowa膰 sobie gniazdo na dziobie okr臋tu. Pod wod膮 delfiny butlonose b臋bni艂y w kad艂ub w rytm cumbii, rekin wielorybi trzyma艂 rytm p艂etwami a p艂aszczka porusza艂a swoimi czarnymi skrzyd艂ami jakby unosi艂a biodra.

Grup臋 korsarzy prowadzi艂 Subcomandante Insurgente Moises. Wraz z si艂ami sk艂adaj膮cymi si臋 z powsta艅czej Tercii (Tercia Coma 鈥 jednostka zapatyst贸w ds. medi贸w 鈥 przyp. t艂um.), powsta艅czego szofera i mechanika, szofera bazy, 5 Terci@s, kobiety dow贸dcy i dw贸ch dow贸dc贸w, przybyli na miejsce, 偶eby po偶egna膰 si臋 z morsk膮 delegacj膮 鈥 Eskadr膮 421 鈥 i sprawdzi膰 na miejscu, czy jednostka p艂ywaj膮ca ma wszystko, czego potrzeba do morskiej epopei. Obecny by艂 tak偶e zesp贸艂 wsparcia z Komisji Sexta, 偶eby napisa膰 nekrologi dla os贸b, kt贸re zgin臋艂yby w trakcie aborda偶u.

Za艂oga statku nie stawia艂a 偶adnego oporu. Tak naprawd臋 kapitan wcze艣niej nakaza艂 podniesienie na maszcie 艂odzi du偶ego sztandaru z obrazem przedstawiaj膮cym morsk膮 delegacj臋 Zapatyst贸w, w艂膮czaj膮c w ten spos贸b La Montan臋 i ca艂膮 za艂og臋 w nasz膮 walk臋 o przetrwanie. Przy ods艂oni臋tym maszcie symbol zapatystowskiego szalonego marzenia (delirium) jeszcze ja艣niej i rado艣niej falowa艂 na wietrze.

Mo偶na powiedzie膰, 偶e by艂 to aborda偶 za obop贸ln膮 zgod膮. Nie by艂o 偶adnej agresji ani ze strony si艂 zapatystowskich, ani 偶eglarzy gospodarzy. Mo偶na powiedzie膰, 偶e mi臋dzy nami a za艂og膮 z La Monta帽a by艂o co艣 w rodzaju wzajemnego porozumienia. Aczkolwiek przy pierwszym spotkaniu by艂y_li tak samo zaskoczeni_one, jak my.

Staliby艣my tam, patrz膮c na siebie, gdyby nie owad wygl膮daj膮cy dok艂adnie jak 偶uk, kt贸ry przyszed艂 z rufy i krzykn膮艂: 鈥濿ej艣cie na pok艂ad! Je艣li jest ich du偶o, uciekniemy! Je艣li jest ich tylko kilkoro, ukryjemy si臋! A je艣li nikogo nie ma, naprz贸d! Urodzili艣my si臋 by umrze膰!禄 To uratowa艂o sytuacj臋. Oszo艂omiona za艂oga spojrza艂a najpierw na owada, a potem na nas. A my鈥 nie wiedzieli艣my_a艂y艣my, czy powinny_i艣my przeprosi膰 za wtargni臋cie, czy raczej do艂膮czy膰 do natarcia pirat贸w.

Subcomandante Insurgente Mois茅s uzna艂, 偶e to odpowiedni moment na prezentacj臋, wi臋c powiedzia艂: 鈥濪zie艅 dobry. Nazywam si臋 Mois茅s, Subcomandante Insurgente Mois茅s, a to s膮鈥︹ 鈥 ale gdy si臋 odwr贸ci艂, 偶eby przedstawi膰 grup臋, SubMoy zda艂 sobie spraw臋, 偶e nikogo za nim nie ma.

Wszyscy zwiedzali 艂贸d藕 z nieukrywan膮 rado艣ci膮 i z entuzjazmem: compa帽eras jak kr贸lowe Karaib贸w macha艂y z lewej burty do 艂odzi wype艂nionych turystami. Tury艣ci spogl膮dali na nie z zaciekawieniem i zdziwieniem, by膰 mo偶e zaskoczeni, 偶e w tym upale compa帽eras nosz膮 d艂ugie sp贸dnice, podczas gdy turystki mia艂y na sobie bikini, w kt贸rych by艂y prawie nagie. Marijose uda艂_a si臋 na prz贸d statku, stamt膮d spojrza艂_a na dom Ixchel i postanowi艂_a nie zak艂ada膰 swoich super extra mini szort贸w, bo nie chodzi przecie偶 o to, 偶eby w imi臋 la sensualit茅 zawstydza膰 kobiety z miasta.

Comandantes David i Hortensia udzielali ostatnich rad Lupicie, kt贸rej u艣miech wykracza艂 poza granice jej maski. Comandante Zebedeo powtarza艂 za艣 sobie: 鈥濶ie dostan臋 choroby morskiej, nie dostan臋 choroby morskiej鈥, co by艂o 艣rodkiem przeciwwymiotnym poleconym mu przez SupGaleano.

Terci@s (4 m臋偶czyzn, towarzyszka i rebeliant) robili zdj臋cia i wszystko nagrywali. A kiedy m贸wi臋 wszystko, mam na my艣li wszystko. Wi臋c nie zdziwcie si臋, je艣li na zdj臋ciach zobaczycie 艣wietliki, liny, 艂a艅cuch kotwicy, wirniki, liny do boi, plandeki, wiadra i inne przedmioty, kt贸re mo偶na znale藕膰 na statku, kt贸ry ma przep艂yn膮膰 Atlantyk w szlachetnej misji inwazji鈥 mam na my艣li podboju鈥 to znaczy, 偶eby odwiedzi膰 Europ臋.

Marcelino i Monarca zapytali, gdzie jest maszynownia, wyci膮gn臋li nie wiadomo sk膮d skrzynk臋 z narz臋dziami, i 鈥 z kombinerkami oraz 艣rubokr臋tami 鈥 skierowali si臋 tam, gdzie, jak s膮dzili, znajduje si臋 silnik. Zdumionemu kapitanowi wyja艣nili, 偶e z wydawanego przez silnik d藕wi臋ku wnioskuj膮, 偶e wymaga on serwisu. Bernal i Felipe (Felipe jest zast臋pc膮 Dario: Dario musia艂 zaczeka膰 na paszporty dla swoich dzieci. Felipe ma 49 lat, pochodzi z Tzeltal i m贸wi p艂ynnie w tzeltal i po hiszpa艅sku. Jest ojcem czw贸rki dzieci, z kt贸rych najstarsze ma 23 lata, a najm艂odsze 13, by艂 miliciano, sier偶antem, lokalnym delegatem, cz艂onkiem Rady Autonomicznej w MARSE, cz艂onkiem Rady Dobrego Rz膮du, nauczycielem w Ma艂ej Szkole i kierowc膮. Lubi s艂ucha膰 piosenek romantycznych, rancheras, banda, cumbia i muzyki rewolucyjnej, a jego ulubione kolory to czarny, niebieski i szary. Sp臋dzi艂 6 miesi臋cy przygotowuj膮c si臋 do roli delegata i zg艂osi艂 si臋 na ochotnika do podr贸偶y statkiem, je艣li kto艣 nie b臋dzie m贸g艂 pop艂yn膮膰. Wcze艣niejsze do艣wiadczenie morskie: brak) do艂膮czyli do Zapatystowskiego zespo艂u mechanik贸w (偶eby nie by艂o potrzeby naprawiania czegokolwiek na pe艂nym morzu).

Po otrz膮艣ni臋ciu si臋 z oszo艂omienia spowodowanego tak niezwyk艂ym wej艣ciem na pok艂ad, za艂oga La Monta帽a rozproszy艂a si臋 strategicznie po pok艂adzie, 偶eby zapobiec temu, 偶e ekscytacja Zapatyst贸w sko艅czy si臋 wpadni臋ciem kogo艣 do oceanu.

Nie martwcie si臋 jednak, byliby艣my przygotowani na taki wypadek. Ze wzgl臋du na sk艂ad delegacji poprzedni膮 noc sp臋dzili艣my na omawianiu, co krzycze膰, je艣li co艣 takiego si臋 wydarzy: 鈥瀋z艂owiek za burt膮鈥, 鈥瀔obieta za burt膮鈥, 鈥瀘troa za burt膮鈥, 鈥瀟ercio za burt膮鈥, 鈥瀔ierowca za burt膮鈥 lub 鈥炁紆k za burt膮鈥 i tak dalej. Problem polega艂 na tym, 偶e aby wiedzie膰, co krzycze膰, SubMoy musia艂 najpierw zrobi膰 apel, 偶eby zobaczy膰, kogo brakuje a nast臋pnie wyda膰 rozkaz 鈥減anikowa膰 z wiatrem鈥 (delegacja 膰wiczy艂a to do perfekcji w rejonie wrak贸w i zatopionych okr臋t贸w w Centrum Szkoleniowym, 偶eby ka偶dy potrafi艂 krzycze膰). Bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e sekundy, kt贸re tracili (w rzeczywisto艣ci na treningach by艂y to ca艂e minuty) mog艂yby by膰 decyduj膮ce, zdecydowano, 偶e b臋d膮 krzycze膰 鈥瀂apatysta za burt膮!鈥. Nic si臋 jednak nie wydarzy艂o, co oszcz臋dzi grupie korsarzy Maj贸w (na kt贸rych dzia艂ania zgody udzieli艂o zapatystowskie Zgromadzenie Dobrych Rz膮d贸w) wy艣miania i kpin w barze Mota Negra w Kopenhadze w Danii.

Niewiele czasu trzeba by艂o, 偶eby za艂oga statku zarazi艂a si臋 entuzjazmem. Mimo 偶e byli starymi wygami morskimi, zobaczyli morze na nowo, tym razem oczami Zapatyst贸w. Ocean by艂 spokojny, celebruj膮c nieoczekiwan膮 wizyt臋, ogarni臋ty wcze艣niej poczuciem rezygnacji w obliczu bezczelno艣ci turyst贸w z ca艂ego 艣wiata. Kapitan statku zabra艂 SubMoy鈥檃 do kokpitu i postawi艂 go przed sterem, podczas gdy L@s terci@s robi艂y_li zdj臋cia鈥 wody (b臋dzie wiele zdj臋膰 spokojnej, niewzburzonej wody).

Morska delegacja Zapatyst贸w, nazwana 421 Dywizj膮, przesz艂a od entuzjazmu do ostro偶no艣ci, zarzucaj膮c za艂og臋 statku rozs膮dnymi pytaniami: 鈥濲e艣li piorun uderzy i zniszczy 艂贸d藕, co zrobimy?鈥, 鈥濧 je艣li zrobi si臋 dziura i ca艂a woda wyp艂ynie, czy b臋dziemy musieli i艣膰 na piechot臋?鈥, 鈥濲ak to jest, 偶e macie co je艣膰, skoro nie macie p贸l uprawnych?鈥, 鈥濻k膮d wiatr wie, w kt贸rym kierunku p艂yniemy?鈥 , 鈥濭dzie ocean 艣pi, kiedy jest zm臋czony?鈥, 鈥濲ak p艂acze serce oceanu, gdy jest smutne?鈥, 鈥濲ak du偶e musi by膰 serce, 偶eby kocha膰 i obejmowa膰 ocean, kt贸ry jest tak ogromny?鈥, 鈥濼ak jak my bronimy l膮du, czy jest kto艣, kto broni oceanu?鈥

Cz艂onkowie za艂ogi La Monta帽a, kapitan Ludwig (z Niemiec), Edwin (z Kolumbii), Gabriela (z Niemiec), Ete (z Niemiec) i Carl (z Niemiec), wymienili zdumione spojrzenia i powiedzieli do siebie: 鈥濱n welche Schwierigkeiten bin ich geraten?鈥 (z wyj膮tkiem Edwina, kt贸ry my艣la艂 po hiszpa艅sku: 鈥濩aramba, w co ja si臋 wpakowa艂em?鈥)

***

A co z owadem? Ot贸偶 wyczu艂, 偶e b臋d膮 chcieli wyrzuci膰 go za burt臋 (cho膰 鈥瀙rzeprowadzi艂 zaokr臋towanie z odwag膮, wdzi臋kiem i niezr贸wnan膮 pewno艣ci膮 siebie鈥 鈥 zgodnie z jego w艂asnymi s艂owami), wdrapa艂 si臋 na maszt i stamt膮d zadeklamowa艂 w nieskazitelnym galicyjskim:

鈥濿r贸c臋, wr贸c臋 do 偶ycia

Kiedy 艣wiat艂o za艂amie si臋 na ska艂ach

Poniewa偶 nasza duma pochodzi z morza

nigdy wi臋cej nie utoniemy

Poniewa偶 w Twojej pami臋ci nie ma odwrotu

NIGDY WI臉CEJ nas nie poni偶膮鈥.

Daleko na wschodzie fale u wybrze偶y Galicji powtarza艂y: 鈥濶igdy wi臋cej鈥.

Tak by艂o, daj臋 s艂owo.

Koto-pies.

Wci膮偶 Meksyk, maj 2021.





M煤sica: Fragmento de 芦Aires Bucaneros禄. Letra del poeta Luis Pal茅s Matos. M煤sica: Roy Brown.



M煤sica: Memoria da Noite. Letra: Xabier Cordal. M煤sica: Bieito Romero. Interpreta: Luar Na Lubre, con la voces de Rosa Cedr贸n y el maestro Pedro Guerra.

