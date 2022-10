¿Tienes curiosidad por saber qué actividades hemos pensado para la directiva de AtoS Spain? porque para el bienestar de la misma serán estas sesiones… no habrás pensado que buscamos el bienestar del currito ¿verdad?

Agenda de actividades

En los talleres a nivel local tenemos las siguientes propuestas:

• Aprender sobre la diversidad de los Despidos.

• Adquirir destreza para negar el Teletrabajo a quien no es suficientemente sumiso.

• Reflexionar sobre como poder putear más al personal asignado a Bench.

• Escuchar consejos sobre como seguir congelando el salario de ése que tú sabes.

• Conocer nuevas experiencias para trasladar a la plantilla a cuchitriles inmundos.

Equipo We are not Atos y LPTW