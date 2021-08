–

Las filtraciones de Wikileaks ponen de manifiesto el benepl谩cito de cardenales del Vaticano a las organizaciones de la ultraderecha cat贸lica, Citizen Go y Hazte O铆r.

La fidelidad y lealtad hacia el papado por parte de las asociaciones Citizen Go y Hazte O铆r se remontan, incluso a sus actividades primigenias. En 2004 el hombre al frente, Ignacio Arsuaga Rato, tal y como han desvelado los papeles filtrados por Wikileaks, ya trataba de estrechar un v铆nculo con el Papa, por aquel entonces Benedicto XVI: 芦en mi nombre, y en el de todo el Equipo de HazteOir.org, de nuestros socios, suscriptores y foristas, humildemente le imploramos nos conceda su Bendici贸n Apost贸lica. Asimismo le suplicamos presente todas nuestras obras a nuestra Se帽ora la Virgen Mar铆a, nuestra verdadera valedora禄.

A帽os despu茅s y tras insistir y recaudar fondos incluso para recibir al pont铆fice de la Santa Sede en Barcelona en julio de 2012, Ignacio Arsuaga, ser铆a invitado desde el Vaticano por Vincenzo Paglia, Presidente Consejo Pontificio de la Familia, para participar en un curso organizado para las organizaciones de inspiraci贸n cat贸lica.

Por aquel entonces los objetivos eran claros, tal y como queda registrado en los archivos filtrados por Wikileaks. La intenci贸n de Arsuaga, adem谩s de participar en el curso, era el de 芦consolidar HO como ONG participante en los encuentros de los Organismos internacionales y relaciones con la Santa Sede禄 y as铆 芦mantener los nexos relacionales禄 de cara a ofrecerse 芦como colaboradores y socios para acciones de lobbye en instituciones internacionales禄 y iniciar 芦las actividades para que el Papa reciba a la JD de HO en audiencia禄.

No tardaron en fructificar los resultados pues en 2014 comenzaron a estrecharse los v铆nculos directos entre Arsuaga y la Santa Sede

Durante una visita protocolar al Vaticano, el cardenal Vincenzo Paglia y los monse帽ores Carrasco de Paula y Antoine Camilleri asesoraron 鈥損or separado鈥 a la junta directiva de Hazte O铆r. El tercero de ellos incluso les pidi贸 formar un grupo de presi贸n en la ONU y la OEA para contrarrestar la agenda progresista, descubre una relator铆a contenida en los m谩s de 17 mil archivos de la organizaci贸n ultraderechista espa帽ola revelados por WikiLeaks. Adem谩s, sostuvieron un encuentro con el cardenal Antonio Ca帽izares, con quien platicaron de los juicios en su contra por su pertenencia a la asociaci贸n secreta de origen mexicano El Yunque

En pleno esc谩ndalo judicial por el presunto v铆nculo de Hazte O铆r con la asociaci贸n secreta de origen mexicano El Yunque, el cardenal Vincenzo Paglia y los monse帽ores Carrasco de Paula y Antoine Camilleri no s贸lo se reunieron por separado con integrantes de la junta directiva de la organizaci贸n ultraderechista espa帽ola 鈥揺ncabezada por Ignacio Arsuaga鈥, sino que los asesoraron en temas antiaborto, antieutanasia y a favor de la familia. El tercero de ellos, incluso, les pidi贸 formar un grupo de presi贸n en la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) y la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) para contrarrestar la agenda progresista.

La relator铆a de esta visita protocolar al Vaticano, ocurrida en 2014, se encuentra contenida en los m谩s de 17 mil archivos de la organizaci贸n ultraderechista espa帽ola que WikiLeaks revel贸 y comparti贸 con Contral铆nea.

En 茅sta se da cuenta de que los directivos de Hazte O铆r tambi茅n sostuvieron un encuentro con su compatriota el cardenal Antonio Ca帽izares, con quien discutieron el tema judicial en el cual se les involucr贸 con la asociaci贸n secreta de origen mexicano El Yunque, y su directiva precisamente fue se帽alada de pertenecer a esta 煤ltima.

Asimismo, se narra que monse帽or Stanislaw Rylko, del Pontificio Consejo de Laicos, rechaz贸 reunirse con ellos. 鈥淣o nos atendi贸. Ni el segundo de abordo tampoco. Es evidente que est谩 influenciado por alguien para evitarnos al menos en este momento鈥.

La visita protocolar habr铆a ocurrido entre el 24 y el 26 de mayo de 2014, pues en la relator铆a se narra que el papa Francisco se encontraba de gira en Tierra Santa. Ese a帽o, la peregrinaci贸n fue en ocasi贸n del 50 aniversario del encuentro en Jerusal茅n entre el papa Pablo VI y el patriarca Aten谩goras. Apenas unos d铆as antes, el 19 de mayo de 2014, se emiti贸 la sentencia del procedimiento ordinario 1313/2013 del Juzgado de 1陋 Instancia n煤mero 48 de Madrid en el que se prob贸 la relaci贸n de algunos miembros de Hazte O铆r con el Yunque, entre ellos Ignacio Arsuaga, l铆der de la organizaci贸n ultraderechista.

Cardenal Vincenzo Paglia, UCAM 2018

Cardenal Vincenzo Paglia

Durante su reuni贸n con el cardenal Paglia, presidente del Consejo Pontificio de la Familia, 茅ste les aconsej贸 鈥渁traer a otros provida cristianos y no cristianos, y generar tinglados juntos. Musulmanes, socialistas鈥. Tambi茅n les 鈥渉izo hincapi茅 en que para avanzar y mostrarnos positivos era fundamental mostrar la 鈥榖elleza de la vida鈥 en todas sus etapas y no s贸lo hacer hincapi茅 en que, por ejemplo, 鈥榚l aborto est谩 mal鈥. Presentar en el mensaje por la familia todo el abanico de posibilidades: inicio, ni帽ez, adultez y sus problemas [se]parados, divorciados鈥.

De la relator铆a se desprende que era la primera vez que los directivos de Hazte O铆r se reun铆an con el cardenal y con su secretario, el mexicano presb铆tero (Jos茅) Guillermo Guti茅rrez Fern谩ndez (quien se comprometi贸 a mantenerlos en la base de datos del Consejo). Ante la junta directiva, ambos religiosos se habr铆an mostrado 鈥渕uy sorprendidos por el avance de CGO [Citizen Go]. Impresionados de la financiaci贸n independiente de HO鈥.

鈥淣os presentamos de cero: HO y CGO. Marchas por la vida, fotos, JD. Se mostr贸 muy cercano. Le encant贸 la carita de DaV, la imagen fresca, joven y divertida, las fotos de las manifestaciones, que estuvi茅ramos en la manifestaci贸n pour tous, etc茅tera鈥. Al cl茅rigo tambi茅n le comentaron que Hazte O铆r tiene estatus consultivo de la ONU.

Durante el encuentro, el cardenal les mencion贸 que es un error que el clero est茅 en las manifestaciones: 鈥渆s hora de los laicos鈥. Adem谩s, les pidi贸 rezar por el pr贸ximo S铆nodo sobre la familia [realizado en octubre de 2014]. Les manifest贸 que los quer铆a invitar a las conclusiones de dicho S铆nodo, el 22 de enero de 2015, y les regal贸 el libro La palabra de Dios para cada d铆a (versi贸n en espa帽ol), con el Evangelio meditado para cada d铆a. Todos (unas 15 personas) rezaron el Regina Coeli en una capilla del propio Palazzo en la tercera planta.

Resultado de la visita cardenal Cardenal Vincenzo Paglia

Antonio Ca帽izares / Fuente foto

Cardenal Antonio Ca帽izares

Del encuentro con el prefecto de la Congregaci贸n para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, cardenal Antonio Ca帽izares, apuntaron que 茅ste los felicit贸 por Citizen Go y por el movimiento Derecho a Vivir, 鈥測 en general por las actividades que hacemos鈥.

Asimismo, del reporte que los propios directivos de Hazte O铆r redactaron, se desprende que el cardenal les habl贸 de los conflictos judiciales que enfrentaban por su presunta relaci贸n con El Yunque. 鈥溍塴 sac贸 el tema, sin mencionar grupos contrarios鈥.

Al respecto, les dijo que si hay contradicciones a lo que hacen, es se帽al de que est谩n haciendo las cosas bien. 鈥淐oment贸 que probablemente vendr谩n m谩s ataques porque estamos en el 谩mbito internacional. Y que vendr谩n de terceros, instigados en realidad por (supuestos) amigos nuestros鈥.

Pese a los ataques, les sugiri贸 que no deben dejar de apoyar tres valores fundamentales que poco antes de esa reuni贸n le coment贸 el papa em茅rito Benedicto XVI: familia, sacerdocio y eucarist铆a. 鈥淐uando necesitemos consuelo podemos llorar, pero despu茅s apoyarnos y 鈥榙ejarnos consolar鈥 en la eucarist铆a y en la virgen de Guadalupe. Nos dio 鈥樏imo鈥 muchas veces, que no cejemos鈥.

En su relator铆a, los directivos de Hazte O铆r describieron que el cardenal Ca帽izares habr铆a sido muy cercano a ellos: 鈥渜ue 鈥榪u茅 tal Ignacio鈥. Cuando le entregamos la camiseta y gorra de Citizen Go, coment贸 que se la pondr铆a en sus vacaciones, que ser谩n en Valencia. S贸lo ten铆a 30 minutos y se disculp贸 de eso, y de estar vestido con la faja cardenalicia, como que a nosotros no le hace falta presentarse con la m谩xima formalidad. Cuando sal铆amos puntuales, entraron unos 25 sacerdotes y obispos de distintas partes del mundo鈥.

Monse帽or Antoine Camilleri

En nombre del monse帽or Parol铆n (quien estaba de viaje con el papa Francisco en Tierra Santa), los recibi贸 el subsecretario de Estado de la Santa Sede, el malt茅s Camilleri. El pastor, a quien definieron como 鈥渘ada 鈥榩ol铆tico鈥欌, es quien les pidi贸 formar un grupo de presi贸n en la ONU y tambi茅n la OEA, 鈥減orque se estar铆a gestando algo por all铆 que hay que contrarrestar鈥.

Adem谩s les sugiri贸 hacerse amigos de Guzm谩n Carriquiry (abogado, periodista y profesor, actual embajador de Uruaguay ante el Vaticano). En una nota, apuntaron que 鈥渁 Guzm谩n Carriquiry, laico de Am茅rica Latina, nos lo encontramos porque salud贸 a Luca en la mesa de la comida con monse帽or Carrasco. Nos coment贸 en voz alta que 鈥榮ab铆a de la tormenta鈥, lo escuch贸 Carrasco. Carriquiry salud贸 efusivamente a Luca. Carriquiry est谩 en la cuarta planta de Conciliazione 1鈥.

Durante su reuni贸n, que dur贸 casi 1 hora, Camilleri se habr铆a mostrado sorprendido con la independencia financiera de Hazte O铆r. 鈥淧edimos la audiencia con el papa porque representamos 1.5 millones. Dijo que la pidi茅ramos por los canales habituales, pero que 茅l la impulsar铆a internamente鈥: 芦En la Audiencia que nos concedi贸 Monse帽or Camilleri, le solicitamos para un futuro viaje en este a帽o, si es posible, una Audiencia con S.S. el Papa Francisco, y nos pidi贸 que se lo solicitemos a Su Excelencia por escrito.

鈥淢ucho le agradeceremos pueda tramitarnos la Audiencia que esperamos con tanta ilusi贸n禄, expresaba Ignacio Arsuaga a trav茅s de una misiva dirigida a Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede. En respuesta, desde el Vaticano, el prefecto Georg G盲nswein, ofrec铆a a Ignacio Arsuaga la posibilidad de 芦un breve encuentro al final de una Audiencia General禄, que el presidente de las organizaciones aceptar铆a y a la que asistir铆a acompa帽ado de otros miembros de la junta de Hazte O铆r.

Camilleri no se contuvo a la hora de predicar consejos: 芦nos pidi贸 que formemos un grupo de presi贸n en la ONU, sino tambi茅n la OEA, porque se estar铆a gestando algo por all铆 que hay que contrarrestar禄.

Monse帽or Stanislaw Rylko

Respecto del monse帽or Rylko, del Pontificio Consejo de Laicos, no s贸lo apuntaron que rechaz贸 la reuni贸n, sino tambi茅n que le enviaron los libros y el merchandising de Citizen Go y las memorias de 2013. 鈥淚nclu铆amos como primera cosa una carta que Miguel 脕ngel escribi贸, firmada por WH, de 鈥榪ue hemos rezado por esta audiencia y que lamentamos no habernos podido ver. Y que pr贸ximamente por favor nos gustar铆a un mont贸n entrevistarnos con 茅l. La carta fue entregada en la entrada, con un sobre dentro de sobre, para asegurarnos que le llega a Rylko, y a nadie m谩s

Las otras reuniones

Durante la misma visita protocolar al Vaticano, la junta directiva de Hazte O铆r se reuni贸 con dos altos directivos de medios de comunicaci贸n de El Vaticano: Giovanni Maria Vian, director de L鈥橭sservatore Romano, y Marco Tarquini, director de L鈥橝vvenire.

De la reuni贸n con Giovanni Maria Vian, apuntan que quien present贸 a Citizen Go fue Luca Volonte, actual senior manager de Deloitte. En la junta no participaron Ignacio Arsuaga, 脕lvaro Mar铆a Zulueta ni G谩dor Joya, por quienes pregunt贸 con aprecio.

Vian les advirti贸 que sacar alertas contra una persona o un partido, en lugar de contra una idea errada puede ser contraproducente. 鈥淧or ejemplo, que la campa帽a de Hollande (煤nico folleto que llev谩bamos de Citizen Go) podr铆a ser contraproducente para nuestra imagen, ya que nos podemos poner en contra a varios (cat贸licos) en su mayor铆a. 脡l prefiere entonces ir contra las pol铆ticas que son un antivalor鈥.

Respecto de la reuni贸n con Marco Tarquini, apuntaban que le agradecieron 鈥渦n mont贸n que se hiciera eco de nuestras iniciativas. Se mostr贸 deseoso de colaborar con nosotros y que si por contrapartida pudi茅ramos enviarle alguna noticia del estilo ReL, donde gente que no es la t铆pica cat贸lica hable a favor de nuestros valores. Del peri贸dico L麓Avvenire, apuntaron que est谩 asociado a los obispos.

