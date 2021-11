–

El jueves, 28 de octubre, tuvo lugar la segunda y 煤ltima jornada de la vista oral del recurso de EE UU para la extradici贸n de Julian Assange. Este mismo a帽o, la juez de distrito Vanessa Baraitser sentenci贸 que Assange no puede ser extraditado a EE UU debido a su autismo, a su depresi贸n y a las condiciones que se encontrar谩 en una c谩rcel estadounidense; resolvi贸 que hab铆a muchas probabilidades de que se suicidara. Lo preocupante es que no puso en tela de juicio los cargos por los que Assange puede ser extraditado. Organizaciones que van desde Amnesty International y la American Civil Liberties Union en EE UU hasta la National Union of Journalists en el Reino Unido han exigido la puesta en libertad de Assange, se帽alando la grave amenaza que supone su encarcelamiento para la libertad de prensa.

Todos los cargos que pesan sobre Assange se refieren al hecho de haber publicado v铆deos y documentos relativos a las guerras de Afganist谩n e Irak. Las publicaciones de Wikileaks revelaron el asesinato de civiles desarmados y una cultura de crueldad y explotaci贸n a manos de Occidente. Si Assange va a EE UU y lo declaran culpable, ello sentar谩 un precedente para que EE UU pueda acusar a periodistas de cualquier parte del mundo de cometer delitos tan graves como el espionaje, simplemente por desempe帽ar las actividades period铆sticas corrientes. Estas actividades incluyen la recopilaci贸n de datos confidenciales en una nube personal, la petici贸n a una fuente de facilitar m谩s informaci贸n y la ayuda para evitar su detenci贸n.

Muchas de las publicaciones de Wikileaks, la organizaci贸n fundada por Assange, se refieren al poder de los monopolios tecnol贸gicos. Wikileaks dice que su prop贸sito es hacer que la gente se forme una idea m谩s precisa de c贸mo operan esas empresas. El fil贸sofo Slavoj 沤i啪ek ha dicho que Wikileaks es el servicio secreto del pueblo; sin duda ha sido una de las 煤nicas fuentes de informaci贸n que nos permiten cuestionar los poderes oscuros e impropios de muchas entidades p煤blicas y capitalistas. A resultas de ello, Assange se ha granjeado poderosos enemigos. Su procesamiento dura ya m谩s de diez a帽os y ha pasado los 煤ltimos dos junto a criminales violentos o en una celda de aislamiento en la c谩rcel de Belmarsh (a pesar de no estar acusado de ning煤n crimen).

La prensa popular apenas ha prestado atenci贸n al juicio y ha contribuido a difundir un flujo continuo de propaganda contra Assange y Wikileaks. Numerosos periodistas afirman con desd茅n que Assange es un paranoico que se da mucho autobombo y que podr铆a haber abandonado su encierro en cualquier momento de los siete a帽os que pas贸 en la embajada de Ecuador. Una reciente exclusiva de Yahoo! News revel贸 que la CIA planeaba asesinar o secuestrar a Assange cuando se hallaba en la embajada, y en un juicio separado en Espa帽a se examina la actividad de una empresa privada que vendi贸 a EE UU informaci贸n sobre todas las conversaciones de Assange e incluso sus visitas al cuarto de ba帽o. Ning煤n periodista se ha dignado contrarrestar la campa帽a de difamaci贸n. De hecho, The Guardian ni siquiera se ha retractado de un reportaje en primera plana que afirma que Assange se hab铆a reunido con el presidente del comit茅 de campa帽a de Donald Trump, Paul Manafort.

Como detalla Assange en su libro When Google Met WikiLeaks, el modo en que monopolios tecnol贸gicos que no est谩n obligados a rendir cuentas colaboran con Estados occidentales deber铆a preocupar a todo el mundo. A pesar de que no hay pruebas hasta la fecha (y qui茅n si no Wikileaks podr铆a hallar esas pruebas), la periodista brit谩nica Ash Sarkar coment贸 la semana pasada que dado que YouTube desmonetiz贸 un v铆deo de Novara Media sobre Wikileaks unos meses antes, a ella no le extra帽ar铆a que la reciente supresi贸n sin previo aviso del canal de Novara Media en YouTube por motivos espurios tuviera que ver con el hecho de que haya publicado otro v铆deo sobre el juicio contra Assange.

Las instituciones han dejado claro que la delaci贸n solo es aceptable dentro de l铆mites estrictos. Toda persona que se opone a nuestra democracia cada vez m谩s tutelada, a la vigilancia y la manipulaci贸n de la ciudadan铆a por parte de los Estados y a la violencia secreta que practica el imperialismo occidental, debe prestar mucha atenci贸n a este juicio. Las mismas agencias internacionales que han obstruido el camino al socialismo genuino en todo el planeta han hecho de este juicio un asunto marginal. M谩s socialistas deben manifestar su repulsa, de lo contrario corremos el riesgo de perder buena parte de nuestra capacidad de resistir en el futuro.

