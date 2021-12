–

En el marco de la cobertura de un desalojo a una cooperativa textil el periodista Mauricio Polchi de Radio AM 750 fue detenido por la policía. Mientras se encontraba en el camión celular logró grabar un video donde denuncia los golpes y el robo sufrido. «Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la policía bonaerense. Y ahora nos están trasladando a la comisaría», denunció. Además del periodista y cooperativistas, también resultó detenida la diputada por el Frente de Todos Lucía Klug. Todos fueron trasladados a la Comisaría de Avellaneda. Pasadas las 10hs los detenidos fueron liberados. Por ANRed

Ésta mañana mientras se disponía a realizar la cobertura periodística del desalojo a la cooperativa textil Nueva Generación, Mauricio Polchi, cronista de Radio AM 750 fue detenido, golpeado y robado por la policía bonaerense.

Desde el camión celular donde se hallaba detenido logró grabar un video donde denuncia la situación. «Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la policía bonaerense. Y ahora nos están trasladando a la comisaría» explicó Polchi y agregó «Nos re cagaron a palos, a tiros, le pegaron a las mujeres, a los chicos».

El desalojo fue ordenado por el juez Pablo Ernesto Bocaccia, del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Avellaneda.

[URGENTE] El periodista de AM750, @MauriElbueno, fue detenido junto a otras personas en la violenta represión que realizó la policía bonaerense en el desalojo de la cooperativa Nueva Generación de Wilde. [https://t.co/7cJbEEMZfv] pic.twitter.com/YjyjQh9QlX — Radio AM 750 (@AM750) December 7, 2021

Mas de 200 efectivos de la Policía bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios del Poder Judicial, intervinieron en el desalojo de la Cooperativa Nueva Generación. Además de cooperativistas y el periodista, también fue detenida la diputada electa por el Frente de Todos Lucia Klug. Todos los detenidos y detenidas fueron trasladados a la Comisaría de Avellaneda.

#Urgente #Ahora Desalojo y represión en Corporativa Nueva Generación

Está mañana, un fuerte operativo de la bonaerense desalojó a las y los trabajadores de la textil Nueva Generación en Wilde que resistían la perdida de la fuente laboral. Hay vecinos y periodistas detenidos. pic.twitter.com/mS4FF3zq5k — ANRed #25Años (@Red__Accion) December 7, 2021

«Nos han reprimido, ahora nos están llevando detenidos, nos han desalojado, estamos todos muy mal. Nosotros no ofrecimos resistencia. Nos están llevando a la (comisaría) 5ta. de Avellaneda. Les pedimos que difundan por favor», señaló a Télam Alicia Gutiérrez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación.

Finalmente pasadas las 10hs todas las personas detenidas fueron liberadas.