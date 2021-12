–

Trabajadores textiles de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generaci贸n, ubicada en la localidad de Wilde, Avellaneda, fueron reprimidos y, porteriormente, detenidos por las fuerzas de seguridad mientras se encontraban resistiendo al desalojo en defensa de sus puestos de trabajo. Tambi茅n fueron detenidos tres trabajadores de prensa de la Revista Resistencias y el periodista Mauricio Polchi de Radio AM 750, quien adem谩s fue robado por los efectivos policiales.

Con informaci贸n de Radio Gr谩fica, ANRed y Revista Resistencias.

Esta ma帽ana la polic铆a bonaerense desat贸 una feroz represi贸n contra los trabajadores de Cooperativa de Trabajo Nueva Generaci贸n y detuvieron a unas 50 personas, entre ellas varios trabajadores de prensa.

Entre ellos, Mauricio Polchi, cronista de Radio AM 750 fue detenido, golpeado y robado por la polic铆a bonaerense.

Desde el cami贸n celular donde se hallaba detenido logr贸 grabar un video donde denunci贸 la situaci贸n. 鈥淵o soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqu茅. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la polic铆a bonaerense. Y ahora nos est谩n trasladando a la comisar铆a鈥 explic贸 Polchi y agreg贸 鈥淣os re cagaron a palos, a tiros, le pegaron a las mujeres, a los chicos鈥.

El desalojo fue ordenado por el juez Pablo Ernesto Bocaccia, del Juzgado en lo Civil y Comercial N潞 1 de Avellaneda.

Mas de 200 efectivos de la Polic铆a bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios del Poder Judicial, intervinieron en el desalojo de la Cooperativa Nueva Generaci贸n. Adem谩s de cooperativistas y el periodista, tambi茅n fue detenida la diputada electa por el Frente de Todos Lucia Klug. Todos los detenidos y detenidas fueron trasladados a la Comisar铆a de Avellaneda.

鈥淓s una situaci贸n muy tensa, muy dolorosa, muy angustiante鈥, expres贸 Alicia Guti茅rrez, la presidenta de la cooperativa textil Nueva Generaci贸n a Radio Gr谩fica.

En la cooperativa textil, que naci贸 en 2005 cuando un grupo de personas desocupadas decidi贸 impulsar una f谩brica en un espacio que antes era un basural, funciona un jard铆n maternal y una escuelita de apoyo escolar. 鈥淓stamos en est谩 situaci贸n por trabajar, por educar, por intentar ser dignos y no estar en las calles鈥, manifest贸 Alicia.

Y remarc贸: 鈥淪on 16 a帽os de haber construido nuestro lugar de trabajo, de habernos formado para trabajar, para no estar en las calles, para ser dignos, para decir 鈥榮omos trabajadores鈥. Hacemos la ropa desde la molder铆a hasta que sale el producto terminado. Hemos formado un jard铆n para que los ni帽os de las chicas est茅n cuidados mientras ellas producen鈥.

La presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generaci贸n responsabiliz贸 al 鈥減oder pol铆tico鈥 por el desalojo. 鈥淓sto comenz贸 con una persecuci贸n pol铆tica de la Municipalidad de Avellaneda, porque no nos movilizamos para ellos. No estamos con nadie m谩s que nuestros propios vecinos, compa帽eros, intentando dar una palabra de aliento, un trabajo, un pedazo de pan cuando lo necesitan. Eso hace que a nosotros nos ataquen siempre. Hace 11 a帽os que nos vienen persiguiendo en la cooperativa, y nunca aflojamos. Seguimos adelante, seguimos construyendo, seguimos capacitando porque creemos en esto. Pero lamentablemente en ese pa铆s el que quiere trabajar, el que quiere producir, no tiene salida鈥, afirm贸.

Y agreg贸: 鈥淐uando aparece el ataque sistematizado en todos nuestros espacios, aparece este polo inmobiliario que compr贸 el espacio. No es casualidad, fue todo junto. Yo responsabilizo al gobierno nacional, provincial y municipal. Fue un golpe sistem谩tico, uno detr谩s del otro. Ac谩 al que no piensa como el jefe, el que tiene el poder del econ贸mico y el pol铆tico, hay que destruirlo鈥.

Por su parte, la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (UTEP) repudi贸 la represi贸n llevada a cabo por la Polic铆a de la provincia de Buenos Aires y asegur贸: 鈥淓l desalojo es producto de una estafa judicial que pretende apropiarse del inmueble鈥.