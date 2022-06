–

Madrid acapara esta semana todos los focos con motivo de la celebraci贸n de la cumbre de OTAN de los d铆as 29 y 30 de junio. Tal es el inter茅s generado, tanto para sus defensores como para sus detractores, que hace pocas semanas surgi贸 la Plataforma por la Paz OTAN No, creada ex profeso para el canalizar el rechazo hacia la Alianza Atl谩ntica. Izquierda Unida impuls贸 junto a otros colectivos esta suerte de contracumbre que concluy贸 el pasado domingo con una manifestaci贸n y la lectura de un manifiesto. Sobre todo ello hablamos con Willy Meyer, ex eurodiputado de IU y uno de los portavoces de la plataforma.

Pregunta: Quiero comenzar pregunt谩ndole por el fin de semana. La Plataforma Estatal por la Paz OTAN No celebr贸 una manifestaci贸n y una suerte de contracumbre a la que albergar谩 Madrid esta semana. 驴Qu茅 conclusiones sacaron? 驴Cu谩ntas personas participaron? La Delegaci贸n del Gobierno dio unos datos y ustedes otros muy distintos. 驴Qu茅 lectura hace?

Repuesta: Hemos estado todo el fin de semana. Viernes y s谩bado, en CCOO de Madrid, realizamos la cumbre por la paz. Ten铆a como objetivo contribuir a nivel internacional a empezar a construir un modelo alternativo de seguridad. Confluimos el viernes y s谩bado con distintos paneles de debate con participaci贸n internacional del Foro de Sao Paulo, del Partido de la Izquierda Europea, del Transform, distintas fundaciones europeas, con la idea de efectivamente construir un modelo de seguridad desmilitarizado y corporativo compartido en la perspectiva de dar una seguridad humana. L贸gicamente, en contraposici贸n de la cumbre que se va a celebrar en Madrid por parte de la OTAN, que va a aprobar un concepto estrat茅gico nuevo que es 360 grados OTAN, que significa que van a poder intervenir en cualquier parte del mundo sin la autorizaci贸n expresa del Consejo de Seguridad y aumentar el gasto militar en un 2%. Entonces, la cumbre nuestra por la Paz trabajaba en el sentido totalmente contrario, desmilitarizar la seguridad, avanzar hacia una seguridad compartida y una reducci贸n dr谩stica del gasto militar para dar seguridad a lo que crea realmente inseguridad en el mundo, que es el hambre, la pobreza, la desnutrici贸n, la enfermedad, la desigualdad, el empleo, la falta de agua potable鈥 Esta es una alternativa. Yo creo que hemos conseguido concluir la cumbre el s谩bado con una declaraci贸n final importante y con un compromiso de todos los participantes para contribuir a esa alternativa.

En cuanto a la manifestaci贸n, fue un 茅xito total. Es de risa la cifra que ha dado la Delegaci贸n del Gobierno. La verdad es que el Gobierno est谩 en una fase publicitaria. Yo daba la cifra de la participaci贸n y autom谩ticamente salieron unas declaraciones de la ministra de Defensa diciendo que ellos tambi茅n son pacifistas. Es una broma, porque la OTAN ha intervenido en contra de la Carta de las Naciones Unidas en Yugoslavia, en Afganist谩n, en Irak o en Libia.

P: Han mentado dos asuntos que son puntos nodales en la cumbre: aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB y actuar sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. Me genera, igualmente, cierta curiosidad que la contracumbre no coincida en el tiempo con la cumbre.

R: Porque entendemos que va a haber un nivel de seguridad alt铆simo y quer铆amos tener una cumbre que concluyera en una gran manifestaci贸n; por lo tanto, no quer铆amos colisionar con todo el aparataje de seguridad que va a haber en Madrid estos d铆as.

P: No han pedido, por tanto, una manifestaci贸n en estos d铆as. 驴Sospecha que les conceder铆an permiso, como ha ocurrido con otros grupos?

R: No creo. No creo.

“La OTAN ha intervenido en contra del Derecho Internacional, como ha hecho Putin”

P: Uno de los asuntos que se va a abordar en la cumbre es la seguridad de Ceuta y Melilla. 驴Qu茅 opina al respecto?

R: Ya que hablamos de Melilla, quer铆a aprovechar para condenar claramente la masacre que se ha producido. Hay que exigir por parte de la Uni贸n Europea y el Gobierno que se pida una investigaci贸n imparcial y que se depuren responsabilidades. Estamos hablando de una masacre que en parte es consecuencia de haber militarizado todo lo que son las fronteras sur y por lo tanto todas esas cifras que se producen de muertes y muertes y muertes de gente joven africana que huyen de la guerra de la parte de Libia, de la parte del Sahel, es consecuencia de una pol铆tica totalmente err谩tica y equivocada en relaci贸n al derecho humano de la inmigraci贸n. Lo que quiere hacer en ese nuevo concepto estrat茅gico de 360 grados es algo que, como usted bien dec铆a, ya hace la OTAN. La OTAN desde 1999, ataca Yugoslavia. En aquel momento el presidente de turno de la Asamblea General, el canciller Opertti que presid铆a la Asamblea General, hizo unas declaraciones diciendo que se estaba produciendo en ese mismo momento un golpe de Estado internacional contra las Naciones Unidas. Adem谩s, que no quer铆a pasar a la historia como el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas que consinti贸 es el golpe de Estado. Pero es que, en el 2004, Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, calific贸 la intervenci贸n de Irak como una guerra ilegal. A partir de ah铆, la OTAN ha tenido siempre las manos libres para intervenir en cualquier parte del mundo y ahora lo va a ratificar hacia 脕frica. Por primera, en un concepto estrat茅gico apunta al Sur, aunque podr铆a haber intervenido tambi茅n, como lo ha hecho en Irak o Afganist谩n, o en Yugoslavia. No deja de ser una senda que nosotros creemos que es totalmente equivocada.

P: 驴Por qu茅 鈥榥o鈥 a la OTAN? Esta plataforma se ha creado ex profeso para ello.

R: La OTAN es un obst谩culo para la paz y el ejemplo m谩s claro es la reciente y desgraciada guerra en Ucrania. En 1990 se aprob贸 en la Carta de Par铆s, que era en la Conferencia de Seguridad y Cooperaci贸n lo que es hoy es la Organizaci贸n de Seguridad y Cooperaci贸n para Europa, la OSCE; un documento muy, muy importante por parte de Estados Unidos, entonces la Uni贸n Sovi茅tica, Canad谩 y toda Europa. Supon铆a ir hacia un modelo de seguridad compartido en Europa, sobre la base elemental de que se tiene que tener una seguridad no solo de la inseguridad de otros, sino que tenemos que darnos seguridad entre todos. Adem谩s, sobre la base del respeto a la soberan铆a nacional de los Estados, el respeto a los Derechos Humanos, etc茅tera. Pero en el a帽o siguiente, 1991, en la cumbre de Roma de la OTAN, aprob贸 toda una estrategia en contra de lo aprobado en Par铆s por esa seguridad compartida hacia la desmilitarizaci贸n. Y no solamente eso, sino que el compromiso que adquiri贸 Reagan con Gorbachov de que la OTAN no se ampliar铆a hacia los pa铆ses que conformaban entonces los pa铆ses del socialismo real, se incumpli贸; de manera que todo lo que rodea o rodeaba a la Federaci贸n Rusa en estos momentos forma parte de la OTAN, pero adem谩s con armamento sofisticado, con escudos antimisiles, con despliegue de misiles, etc茅tera. Eso es lo contrario a lo que hay que hacer. Y por lo tanto la OTAN es un obst谩culo para la paz porque ha intervenido en contra del Derecho Internacional, como ha hecho Putin. Putin ha intervenido en Ucrania, como intervino la OTAN en Yugoslavia, en Afganist谩n, en Irak o en Libia. Hay que parar. Este modelo es un modelo fracasado. Afganist谩n es el caso m谩s clarividente de hasta qu茅 punto la OTAN es un fracaso. En Afganist谩n s铆 intervino para destalibanizar. Y bueno, Estados Unidos abandon贸 Afganist谩n y estamos como est谩bamos, es decir, no ha dado ning煤n resultado de eso.

P: Y hemos visto, adem谩s, c贸mo los talibanes se han hecho como el poder.

R: Y el armamento que se han quedado鈥 Cualquier pa铆s que tenga las manos libres para poder intervenir en cualquier pa铆s al margen del Derecho Internacional, y en este caso un compendio de pa铆ses a trav茅s de la OTAN, es un obst谩culo serio para la paz y para el desarme.

P: Habla usted de este modelo caducado de seguridad. Habr铆a que trabajar en uno nuevo, lo cual exige un cambio de paradigma. Requiere de mucho tiempo. Entretanto, surgen otros conflictos b茅licos como el de Ucrania. Est谩 muy bien apostar por la paz y el di谩logo, pero la guerra ya ha estallado.

R: Lo fundamental ahora mismo en la guerra de Ucrania es que toda la acci贸n de la Uni贸n Europea y los Estados miembros se deber铆an concentrar fundamentalmente en pedir un alto el fuego. En lugar de la v铆a que se est谩 llevando, sobre todo por parte de los Estados Unidos de armar a Ucrania a sabiendas de que es imposible que Ucrania gane la guerra; lo que tendr铆a que hacer y no lo hace la Uni贸n Europea, ni siquiera el Gobierno de Espa帽a, es a trav茅s del componente del Partido Socialista, porque el otro componente de Unidos Podemos si lo pide, concentrar fundamentalmente toda la acci贸n diplom谩tica en la exigencia de un alto el fuego. Sentar las partes e intentar algo que ya se hab铆a probado en la Carta de Par铆s y es avanzar hacia una seguridad compartida. Ah铆 chocamos con los intereses norteamericanos. Norteam茅rica est谩 feliz con el conflicto de Ucrania. En primer lugar, porque crea una situaci贸n para Europa muy dif铆cil por nuestra dependencia energ茅tica. Est谩 haciendo negocio Estados Unidos con esta dependencia energ茅tica. Y adem谩s est谩 feliz porque est谩 haciendo negocio con todo lo que es la industria de armamento. Nuestra l贸gica no debe ser secundar esa l贸gica militarista de Estados Unidos. Al contrario, nos deber铆amos de preocupar en ser los m谩s interesados en conseguir una seguridad compartida donde la Federaci贸n Rusa y Europa est茅 asegurada. Ah铆 tenemos que hacer un esfuerzo diplom谩tico muy importante que en estos momentos el se帽or Borrell no est谩 haciendo.

P: 驴Sospecha que esos negocios de EEUU que menta est谩n relacionados con la decisi贸n del Gobierno de Espa帽a sobre Argelia y Marruecos?

R: Es todo un paquete. La geopol铆tica es un contexto global en donde todo se interconexiona. Indudablemente, la traici贸n del presidente del Gobierno espa帽ol sobre el pueblo saharaui tiene mucho que ver con el cambio de posici贸n que tuvo Trump en relaci贸n al S谩hara, que fue el primero que dio el paso en contra de las Naciones Unidas. En ese momento es cuando el presidente del Gobierno env铆a la carta a Marruecos secundando su iniciativa. Suceden dos cosas. Primero, adem谩s de lo equivocado que est谩 al traicionar al pueblo saharaui, porque la responsabilidad de la administraci贸n de la descolonizaci贸n es espa帽ola. Segundo, porque va en contra de la resoluci贸n de las Naciones Unidas, que plantea una soluci贸n satisfactoria para ambas partes sobre el reconocimiento del derecho a la autodeterminaci贸n. A partir de esa toma de decisi贸n del presidente del Gobierno, lo que hace es cerrar la posibilidad de tener una buena relaci贸n con Argel, que es el pa铆s del que dependemos energ茅ticamente a trav茅s del gas. Y todo eso se va encadenando, encadenando y se va creando un conflicto serio hasta la masacre de Melilla, que tiene que ver tambi茅n con ese acuerdo innoble al que ha llegado el presidente del Gobierno con Marruecos.

“EEUU arma a Ucrania a sabiendas de que es imposible que gane la guerra”

En esta nueva geopol铆tica y en el nuevo contexto que estamos viviendo, en esa disputa de hegemon铆as entre Occidente y la Rep煤blica Popular China, lo que habr铆a que trabajar es para evitar lo que algunas personas han calificado como la trampa de Tuc铆dides. Una trampa de Tuc铆dides es cuando una potencia emergente tensiona la situaci贸n frente a la otra, la potencia realmente existente en este caso Estados Unidos y China, y que inevitablemente la trampa de Tuc铆dides te lleva a decir que esa disputa se tiene que resolver militarmente, como fue Esparta y Atenas.

Hay que escapar de esa trampa. La 煤nica manera de resolver esa geopol铆tica, en el sentido de que no termine en guerra, es apostar por una seguridad compartida donde todo el mundo est茅 seguro apuntando hacia el desarme total. Es decir, el informe de Palme que se present贸 en su momento en Naciones Unidas es un informe que defend铆a con pol铆ticas pragm谩ticas llegar al punto cero de armamento y, por lo tanto, en un periodo que se llama transarme, que como usted bien dec铆a, una transici贸n de un sistema de seguridad a otro necesita de una transici贸n, de un tiempo.

P: Ustedes fijan el punto cero de ese desarme total en la detenci贸n de la producci贸n armament铆stica y la paralizaci贸n absoluta de las exportaciones, m谩xime cuando se trata de pa铆ses en guerra.

R: Efectivamente. Es respetar el C贸digo de Conducta de las Naciones Unidas y prohibir la exportaci贸n a pa铆ses o que est谩n en guerra, o que incumplen Derechos Humanos elementales. Pero chocamos con un lobby muy importante, muy fuerte, que es el lobby militar. Ya el presidente Eisenhower, en su momento, antes de abandonar la Casa Blanca, preve铆a y anunciaba que hab铆a que tener mucha atenci贸n con el lobby militar norteamericano porque dec铆a que ten铆a una fuerza extrema y que por lo tanto hab铆a que limitar much铆simo el lobby. Y la verdad es que el lobby militar norteamericano es el que est谩 detr谩s de todo lo que es ahora mismo las exportaciones de Ucrania y hacia otros pa铆ses en guerra.

“El lobby militar norteamericano es el que est谩 detr谩s de todo lo que es ahora mismo las exportaciones de Ucrania y hacia otros pa铆ses en guerra”

P: En su documento tambi茅n habla de las consecuencias ecol贸gicas y el desastre para el medio ambiente de este modelo de seguridad.

R: Es que hasta hace muy poco la pol铆tica de la administraci贸n norteamericana es no facilitar datos referentes al CO2 y referente a los compromisos de Par铆s y de Kioto, etc茅tera para controlar las emisiones de gases contaminantes. Entonces, toda la industria militar norteamericana estaba excluida de ning煤n tipo de control. Nos tememos que, l贸gicamente, esa industria militar no est谩 controlada y tendr铆a una importancia desde el punto de vista industrial muy fuerte. Se est谩n contaminando de forma seria y se est谩n incumpliendo el protocolo de Par铆s y de Kioto. Nosotros creemos que toda la toda la industria militar, este, este incremento del 2% del Producto Interior Bruto, va en el sentido contrario a sus compromisos internacionales. Creemos que, al contrario, una reducci贸n dr谩stica del gasto militar, si se emplea como deber铆a emplearse para aumentar la cooperaci贸n internacional, para resolver la hambruna que se est谩 creando en estos momentos en 脕frica y en otras partes del mundo porque no llegan los cereales que est谩n bloqueados en Ucrania, pues eso significar铆a apostar por un sistema sostenible, con producciones sostenibles y muy vigiladas y muy controladas para cumplir los protocolos.

P: 驴Habr谩 acciones futuras que profundicen en esta seguridad compartida?

R: Una de las cosas m谩s importantes que hemos conseguido en la plataforma es encontrarnos con muchas organizaciones diversas pero que hemos sido capaces de trabajar conjuntamente ante un programa de estas caracter铆sticas. Greenpeace, Ecologistas en Acci贸n, Movimiento de Objeci贸n de Conciencia, Desmilitariza Madrid, las mujeres del Movimiento Democr谩tico de Mujeres, Rebeli贸n, Izquierda Unida, el Partido Comunista鈥 Hemos sido capaces de buscar lo que m谩s nos une para contribuir a dar una alternativa a la seguridad militarizada. Yo estoy convencido que vamos a tener, desgraciadamente, mucho m谩s trabajo que hacer. En primer lugar, en cuanto se inicie el debate presupuestario y el Partido Socialista Espa帽ol plantee llegar al 2% del Producto Interior Bruto tendremos que salir otra vez a la calle a reclamar que lo que hace falta son m谩s hospitales, m谩s escuelas, mejores prestaciones sociales y por lo tanto no est谩 este pa铆s para incrementar hasta un 2% el gasto en Defensa.

