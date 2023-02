–

introducci贸n Diferentes pensadores indios(1) afirman que el t茅rmino bandera es una 鈥渋mposici贸n occidental鈥 (2), tiene cierta validez, pero el uso de la bandera no es una invenci贸n de occidente, y tal imposici贸n no cambia la naturaleza humana de construir s铆mbolos en virtud de alguna motivaci贸n social, pol铆tico o militar, por ello recurriremos a la vexilolog铆a (3) que nos ayudar谩 a comprender de la forma m谩s racional la construcci贸n de la wiphala en la historia. Para la historia real de la wiphala es improbable llenar varias p谩ginas de un libro, debido a que sus referencias son contadas, incluso muchas de ellas son imposibles de comprobar, por ello los intelectuales indianistas recurrieron a la imaginaci贸n para llenar un vaci贸, que con congoja jam谩s ser谩 verdadera, se perdi贸 la esencia original de la misma, el motivo de sus or铆genes ocasiona intensos debates sobre los distintos aspectos del s铆mbolo, por ejemplo, el significado de los colores son una invenci贸n moderna, que de seguro, no tiene base ver铆dica, o la supuesta utilizaci贸n de la wiphala como calendario astron贸mico, como herramienta matem谩tica, como portal espiritual, son una obra del imaginario memorable. En los tiempos que acaecen es necesario separar lo real de lo imaginativo, para as铆 poder avanzar de cara a los nuevos retos que los pueblos enfrentan. El esoterismo folcl贸rico ha mermado las aspiraciones hist贸ricas de los pueblos ind铆genas, como la b煤squeda del poder pol铆tico, desarrollo econ贸mico, b煤squeda que se ha materializado en los diferentes levantamientos y procesos pol铆ticos de las naciones originarias, lucha que fue acompa帽ada por la wiphala, como lo veremos m谩s adelante. Por ello es esencial conocer estos referentes documentados y otras posibles evidencias. En las referencias se puede hallar una conexi贸n con el pasado, estos respaldar谩n el manejo del s铆mbolo con mayor solides, aunque no ser谩 la historia que dar谩 poder al s铆mbolo, ser谩n los sujetos quienes le dan legitimidad, pero no por ello se debe prescindir del pasado, es necesario su revisi贸n para sustentar esa legitimidad, por esa raz贸n se buscar谩 referencias en ese pasado hist贸rico y documentado, as铆 tener una visi贸n completa de la wiphala y su ubicaci贸n en la constante lucha de los pueblos andinos. Posiblemente, para estudiar la wiphala, tengamos que remitirnos a separar su historia en periodos, con el objetivo de tener una mejor comprensi贸n de lo que representa, la base referencial del que se constituye, permitir谩 hacer una separaci贸n racional de dicha segmentaci贸n, la historia de la wiphala se puede dividir en seis etapas que tienden a tener el siguiente contenido: En un primer periodo, la historia de la wiphala se constituye sobre la base de un vac铆o referencial textual del t茅rmino wiphala, tal como lo conocemos en el presente, pero ciertas piezas arqueol贸gicas aparentan tener una relaci贸n cercana, una especie de susurros de los tejidos, de pinturas y escritos, ninguno de ellos lleva de forma textual el nombre del s铆mbolo, pero el parecido visual con la wiphala moderna es muy evidente. En este periodo todas las im谩genes carecen del vocablo, pero est谩n ah铆 como representaciones ancestrales de lo que hoy conocemos, sobre todo las evidencias visuales que no se pueden falsear, por ejemplo: tejidos y qeros; este tiempo comprende desde la pre-colonia, la colonia y la 茅poca republicana hasta terminar el siglo IXX. En un segundo periodo, nos encontraremos con la aparici贸n de la wiphala de forma textual y visual, ser谩 evidente la relaci贸n entre el t茅rmino y el s铆mbolo, esta etapa se caracteriza en esencia por un intenso esp铆ritu cultural, el cual comprende la primera mitad del siglo XX, su aparici贸n se cimienta en las reivindicaciones indigenistas y la valoraci贸n de la cultura del indio, muchas de las apariciones de la wiphala en este momento est谩n descritas por estudiosos de las culturas andinas, as铆 como de aquellos que ven en la 鈥渞aza del indio鈥 un motivo de inspiraci贸n para su escritos literarios, esta aparici贸n de la wiphala est谩 sujeta a los cambios sociales de la 茅poca acaecidas en Bolivia. En el tercer periodo, se encuentra la construcci贸n de la wiphala como s铆mbolo pol铆tico, se le sumar谩 al contenido cultural el atributo m谩s notable que tiene hoy, el de s铆mbolo anti-sist茅mico, de resistencia contra el poder constituido, de rebeld铆a individual y colectiva, esto lo edificar谩n los primeros movimientos pol铆ticos de indios en la segunda mitad del siglo XX, en un inicio a la cabeza de Constantino Lima Ch谩vez, quien es art铆fice de la utilizaci贸n pol铆tica de la wiphala como bandera, con el fin de ejercer representaci贸n ideol贸gica de los indios en oposici贸n al uso de la tricolor boliviana, un acto de sedici贸n para entonces, acto que abrazan los militantes indianistas, en especial German Choquehuanca, quien es autor de valiosas investigaciones referentes al s铆mbolo indio, as铆 como apasionado promotor y difusor de la wiphala durante la segunda mitad del siglo pasado. En conjunto todo el movimiento indianista se esforz贸 por posicionar la wiphala como s铆mbolo anti-sist茅mico, de lucha por los derechos de las naciones ind铆genas, son estos quienes con ardua labor fomentar谩n su manejo en actos p煤blicos. Un cuarto periodo, inicia con la propagaci贸n de la wiphala en forma masiva a la cabeza de Felipe Quispe Huanca, el Mallku, aunque ya la wiphala era conocida y manejada en concentraciones de indios, como por ejemplo, por los militantes del partido populista de Carlos Palenque, CONDEPA, donde era un objeto simb贸lico secundario y usado en ocasiones como un elemento decorativo promovido por indianistas que se sumaron a este partido pol铆tico; ser谩 Felipe Quispe quien sacar谩 a la wiphala de ser utilizada en peque帽os c铆rculos indianistas, al manejo masivo de la oriflama en todo el altiplano, todo gracias a los contundentes bloqueos de los sectores campesinos quienes usar谩n el s铆mbolo como elemento infaltable de sus protestas, en este periodo la wiphala se difundi贸 m谩s all谩 del altiplano para ser conocida y usada en otros territorios, todo ello gracias al carisma y radicalidad de Felipe Quispe y su lucha en contra de los gobiernos neo-liberales en Bolivia, trabajo pol铆tico que lo ven铆a realizando desde su juventud. En esta etapa de uso masivo de la wiphala, es necesario destacar la insurrecci贸n social de la ciudad de El Alto el a帽o de 2003 en la denominada 鈥淕uerra del Gas鈥. En ambos acontecimientos el Mallku ser谩 un actor central de la pol铆tica, donde la wiphala ser谩 conocida no solo en el territorio nacional, sino tambi茅n en el 谩mbito internacional, lo que provocar谩 que otros movimientos ind铆genas la utilicen, sobre todo aymaras y quechuas del norte de Argentina y Chile, como aymaras del sur de Per煤, quechuas de Ecuador, estos lo asumir谩n como propio, en esta etapa la wiphala es difundida mediante acontecimientos masivos concentr谩ndose en las fechas de los levantamientos aymaras, los denominados: 鈥淏loqueo 2000鈥 y 鈥淕uerra del Gas鈥. Todo este tiempo comprende desde el a帽o 2000 al 2005. Un quinto periodo, se centra en la instrumentalizaci贸n de la wiphala, comprende la etapa donde Evo Morales encabeza el gobierno del Estado boliviano, r茅gimen que utiliz贸 la wiphala como objeto publicitario en sus campa帽as pol铆ticas, aunque sin duda ya se hab铆a hecho antes, pero en esta ocasi贸n la wiphala no representaba un s铆mbolo de resistencia, sino se constituy贸 en un mero objeto decorativo de un gobierno que se auto-nombraba ind铆gena, en este lapso de tiempo la wiphala se integr贸 al sistema jur铆dico boliviano, a la Constituci贸n Pol铆tica del Estado, a ser pieza simb贸lica de las instituciones, en este periodo, de forma paulatina, fue perdiendo su esencia rebelde, a ser objeto de cr铆ticas y desprestigio, pero tambi茅n, el gobierno de Evo Morales, logr贸 difundir la wiphala a otros espacios de mayor distancia, gracias a que form贸 parte de su discurso indigenista-populista, lo que ayud贸 a que la wiphala sea flameada por otras naciones indias fuera del altiplano boliviano, por ejemplo: los Guaran铆s, adem谩s la empezaron a flamear personas que no eran indios, pero que se identifican con la causa ind铆gena, la enarbolan grupos ecologistas y defensores de la madre tierra, en este periodo apareci贸 una intensa creaci贸n imaginativa de teor铆as esot茅ricas respecto a la wiphala; la relaci贸n de la wiphala con un partido pol铆tico que fue corrompi茅ndose, ocasion贸 aversi贸n al s铆mbolo entre las personas contrarias al gobierno de Morales, quienes desconoc铆an su origen y significado, asumi茅ndolo como un emblema partidario. Un sexto periodo en adelante, inicia con el resurgimiento de la wiphala como s铆mbolo independiente, rebelde y anti-sist茅mico, a consecuencia de su quema por turbas violentas, a ra铆z de la ca铆da del gobierno de Evo Morales, la wiphala se desliga de un partido, expande su imagen en el 谩mbito mundial, las expresiones de solidaridad respecto a su incineraci贸n provienen de diferentes regiones del planeta, la ciudadan铆a, incluso la contraria al gobierno de Morales, empezar谩 a reflexionar e indagar el origen del s铆mbolo, dando paso al respeto de la wiphala, porque representa al sector mayoritario de la sociedad boliviana, as铆 como a las naciones originarias del continente. N贸tese que en los seis periodos no especifico la fecha de inicio o conclusi贸n, porque puede existir informaci贸n que a煤n no se ha encontrado y pueda cambiar la separaci贸n temporal, esta divisi贸n corresponde estrictamente para una mejor comprensi贸n del tema, sobre todo para que en el futuro se pueda seguir adicionando datos en el lugar que le corresponde para no generar confusi贸n. Notas: (1) Usar茅 el t茅rmino 鈥渋ndio鈥 porque me parece el que m谩s representa las aspiraciones hist贸ricas de los pueblos ind铆genas de todo el continente americano, pues es imposible referirse a cada uno por su nombre, y no 鈥渋nd铆gena鈥, ya que no tiene un peso hist贸rico ni pol铆tico relevante. (2) Muchos creen que la bandera es de origen europeo, pero tiene un origen asi谩tico, exactamente en la actual Birmania. Para encontrar la primera bandera documentada hist贸ricamente nos tenemos que trasladar al Imperio Persa, que durante la Dinast铆a Aquem茅nide (550 鈥 330 a.C.) se utiliz贸 ininterrumpidamente la bandera Derafsh Kaviani como s铆mbolo identificativo del imperio. (3) Estudio de las banderas, caracter铆sticas, utilizaci贸n, or铆genes, en un sentido amplio.