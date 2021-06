–

El pasado 02.06.2021 WiZink Bank anunciaba que pr贸ximamente proceder谩 a un nuevo sistema de pago de la ayuda comida, pasando de los actuales cheques-comida a una tarjeta gourmet, cambio que realiza unilateralmente sin la participaci贸n de la representaci贸n legal de los trabajadores.

En el escrito que nos dirige, la empresa manifiesta ampararse para ese cambio en el aspecto medio ambiental que supone su medida, por la eliminaci贸n del papel (reciclable) de los anteriores cheque-comida. Lo que supone una excusa rid铆cula, toda vez que sustituye el papel por m谩s pl谩stico, por si no fuera ya suficiente con el que emite por su negocio 鈥渞evolving鈥 con el que ha incurrido en una gigantesca usura con su clientela.

Seg煤n nos dice la empresa, este sistema se lo han solicitado 鈥渕uchos鈥 empleados, circunstancia que no cuantifica ni nos acredita, resultando por tanto de dudosa credibilidad, y a帽aden que resulta m谩s beneficioso, enumerando una serie de ventajas discutibles y poco relevantes. Sin embargo, nos omiten (interesadamente) las principales cuestiones que concurren en este nuevo procedimiento.

En vista de ello, resulta necesario visitar la p谩gina-web https://www.up-spain.com/ del proveedor de este servicio, la empresa UP Gourmet, donde se establece que esta tarjeta se ajustar谩 a las especificaciones que le indique la entidad cliente (en este caso WiZink), quien determinar谩 los par谩metros para su uso. Concretamente all铆 se citan a) El n煤mero de operaciones permitidas al d铆a, b) Las fechas habilitadas para su uso (por ej., s贸lo de lunes a viernes), c) El horario de uso aceptado, d) El importe que puede consumirse al d铆a, e) Posibilidad de asignar caducidades a los saldos, y f) La empresa puede generar informes, an谩lisis y estad铆sticas de uso, a trav茅s de la web de gesti贸n.

Consecuentemente con ello, para total seguridad y certeza de todos, con fecha 08.06.2021 desde CGT hemos requerido a la empresa para que nos informe por escrito, con el mayor detalle posible sobre cada uno de esos par谩metros.

De igual forma, les solicitamos que en ese escrito de respuesta haga constar si esos par谩metros tienen car谩cter de fijeza, o si por el contrario, como sucede ahora, la empresa se reserva la posibilidad de volver a alterarlos unilateralmente.

Por 煤ltimo, y para facilitar la mayor coincidencia de todos los interesados, hemos instado a Wizink Bank para que acepte que todo el trabajador que se lo solicite pueda percibir la ayuda comida en efectivo a trav茅s de la n贸mina mensual, con su correspondiente tributaci贸n fiscal.

Hasta el momento, no han tenido ni la 鈥渁mabilidad鈥 de contestarnos, ignorando que somos representantes legales de los trabajadores, y hemos de informar y asesorar.

Y es que conociendo qui茅nes dirigen esta empresa, nuestros temores no pueden estar m谩s fundamentados. As铆, con fecha de ayer utilizan su aplicaci贸n WorkDay para 鈥渞ecomendar鈥 a los empleados no incurrir en una serie de nuevas limitaciones de gran importancia que lleva aparejadas su 鈥渂eneficiosa鈥 tarjeta-gourmet que nos imponen por la fuerza. Aviso que no ha de caer en saco roto, pues si alguien a煤n no lo entiende, no cumplir con esas abusivas 鈥渞ecomendaciones鈥 puede dar lugar a consecuencias disciplinarias por la empresa.

En ese sentido, queda bien patente la perversa intencionalidad de la Direcci贸n observando el mensaje en el que env铆a las citadas 鈥渞ecomendaciones鈥, en el que destina un espacio donde se debe consignar que ha sido recibido y le铆do, pero para lo cual el empleado ha de marcar una casilla que dice 鈥淎cepto鈥. Todo un abuso, dado que el empleado no tiene porqu茅 aceptar nada. Una barbaridad que denunciaremos ante las autoridades laborales.

Desde CGT entendemos que es preferible no marcar esa casilla.

Pr贸ximamente, realizaremos un an谩lisis m谩s detallado sobre lo que en la pr谩ctica supone e implica, as铆 como de las consecuencias, de este nuevo sistema para ayuda de comida.

Finalmente, aprovechamos este comunicado para precisar que, aunque la denominaci贸n de esta percepci贸n es de 鈥渁yuda comida鈥, realmente se trata de una retribuci贸n, firme y no condicionada, y que la empresa est谩 obligada a su abono por el mero hecho de darse un horario partido, o tener reconocido ese mismo derecho en otras fechas, gaste o no el empleado lo generado por esos d铆as. Basta observar lo dispuesto en el vigente convenio colectivo sectorial y en los acuerdos de empresa, para concluir que WiZink Bank ha de proceder al pago de esta obligaci贸n de forma firme, por lo que no resulta procedente ninguna restricci贸n ni la caducidad de su importe o saldo asociado.

10 de Junio de 2021

