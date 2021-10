Entrevista con el soci贸logo alem谩n Wolfgang Streeck :: “C贸mo imperio, Europa es un hecho imposible porque tiene dos estados hegem贸nicos: Alemania y Francia”

En su libro 芦Entre el globalismo y la democracia禄 se ocupa de los imperios. 驴Estamos presenciando el canto del cisne de una superpotencia, la de EEUU?

Estamos presenciando el fin del imperio estadounidense y el surgimiento de China, la 茅poca de una nueva bipolaridad. Este evento hist贸rico es fundamental para la futura estructuraci贸n de los sistemas estatales. Lo ocurrido en Afganist谩n muestran la p茅rdida de poder de EEUU. Fue una guerra de 20 a帽os que no pudieron ganar. Despu茅s de 1945, los estadounidenses siempre entendieron que no deb铆an perder ninguna guerra. Por ello dejaron morir entre tres y seis millones de personas en Vietnam. Nada puede justificar este genocidio, pero ellos perdieron vergonzosamente esa guerra.

Y se embarcaron en el siguiente desastre 鈥 Las intervenciones en Oriente Medio, desde Irak hasta Libia, no han dejado m谩s que caos. Con el Nuevo Orden Mundial de George H. BUSH ( con el fin de la URSS) EEUU ha estado en guerra constante durante 30 a帽os.

La idea predominante era que se hab铆a entrado en una fase denominada 鈥渆l fin de la historia鈥, pero lo que hubo fue una guerra continua y derrotas permanentes. China no ha librado ni una sola guerra durante este per铆odo. Por el contrario, los chinos fueron atacados repetidamente 鈥 desde las Guerras del Opio hasta la invasi贸n japonesa de Manchuria 鈥 lo que ha dejado profundas huellas en la memoria cultural y pol铆tica del pa铆s. A diferencia de EEUU, los chinos nunca han sentido la necesidad de obligar a otros pa铆ses a vivir como ellos.

En este momento, estamos contemplando los albores de una nueva Guerra Fr铆a entre EEUU y China. 驴Qu茅 pasar谩 ?

Si me permite, podr铆a responder con una pregunta: 驴China, es un estado-naci贸n que gobierna su econom铆a?, o 驴es una econom铆a que tiende a cruzar fronteras y necesita a su estado como veh铆culo para su expansi贸n?.

Veamos, creo que probablemente el liderazgo pol铆tico chino se fortalezca combatiendo a las grandes corporaciones, esto es exactamente al contrario de lo que sucede con EEUU, all铆 el estado es un instrumento del capitalismo financiarizado, que ocupa otras naciones. Esta diferencia puede conducir a incompatibilidades: EEUU,insistir谩 en mercados globales libres, mientras que los chinos insistir谩n en relaciones de comercio iguales y una econom铆a controlada pol铆ticamente.

Entonces, 驴qu茅 papel juega el n煤cleo capitalista occidental ? El capitalismo depende de su expansi贸n; no puede dejar de crecer. Por su parte la econom铆a china necesita sistemas de transporte, hasta Atenas y Duisburg. En comparaci贸n con los estadounidenses, las Nuevas Rutas de la Seda siguen siendo una cosa menor; piense en el Canal de Panam谩, donde todav铆a est谩n apostados los soldados estadounidenses.

Por otro lado, la Ruta de la Seda ser谩 vulnerable al terrorismo y la agitaci贸n nacional. Por lo tanto, los chinos tendr谩n que proteger sus estructuras log铆sticas, sus 芦rutas comerciales禄. Luego, sabemos que el poder estatal estadounidense sigue la senda de la expansi贸n econ贸mico apoyada militarmente. Esto puede resultar peligroso.

驴En qu茅 lugares est谩 el ej茅rcito de EEUU en la actualidad?

El ej茅rcito estadounidense est谩 presente en alrededor de la mitad de los pa铆ses del mundo, y el presupuesto de armamentos de EEUU representa alrededor del 40 por ciento del gasto militar mundial. En comparaci贸n, los chinos todav铆a son muy peque帽os, cuando se trata de desplegar sus fuerzas armadas. Pero est谩n trabajando para ponerse al d铆a.

De alguna manera tienen que desarrollar su poder militar si quieren adaptarse a la nueva bipolaridad. Es decir, si quieren ser m谩s que un proveedor de bienes de consumo baratos para unos EEUU que se endeudan cada vez m谩s. Aqu铆 es donde comienza la cuesti贸n de la organizaci贸n de una econom铆a mundial con potencialmente dos monedas: el d贸lar y el renminbi-yuan. Incluso nuestros pol铆ticos de hoy, que son reacios a hablar de temas serios, se preguntan c贸mo deber铆a encajar Europa en un mundo que ya no es el Nuevo Orden Mundial de George Bush.

驴Y Europa encaja en este nuevo escenario?

Hay dos ideas diferentes en pugna . El lado alem谩n ve a Europa como un aliado de EEUU en lucha contra Rusia y China; un estado armado hasta los dientes, una suerte de sub-imperio en un mundo bipolar, una Alemania lista para un nuevo tipo de 芦choque de civilizaciones禄.

Francia lo ve de manera diferente: ve a Europa como una tercera fuerza, una fuerza que persigue sus propios intereses en un mundo tripolar en lugar de bipolar, o al menos no como una subdivisi贸n de un Occidente liderado por los EEUU. Por diferentes razones no creo que Alemania y Francia, puedan ponerse de acuerdo en ninguna de estas opciones. De esto concluyo, entre otras cosas, que prevalecer谩 la tendencia a la flexibilizaci贸n en el proceso de integraci贸n europea.

驴No es peligroso el cambio que se anuncian ?

Ahora en la UE dicen que es necesario crear un ej茅rcito europeo como palanca para una mayor integraci贸n pol铆tica. Y algunos pol铆ticos fantasean con un ej茅rcito de intervenci贸n que podr铆a haber continuado en Afganist谩n, incluso sin los EEUU. O enviar una fragata con el hermoso nombre de 鈥淏aviera鈥 al Mar de China Meridional para provocar noches de insomnio al Politbur贸 Chino. Estas son tonter铆as.

Pero, tambi茅n son un tipo fantas铆as de poder mundial muy peligrosas, sin embargo, no hay que preocuparse demasiado. Alemania, que es crucial en Europa, tendr谩 cuidado de no elegir entre EEUU y Francia. En su era Merkel demostr贸 brillantemente c贸mo actuar. Ahora, la nueva situaci贸n se abre la oportunidad que Europa transite hacia una tercera v铆a, una v铆a no imperial. Lo que pasa es que vivimos un doble fracaso, un fracaso de EEUU como potencia mundial y un fracaso de Europa como superestado armado.

C贸mo imperio, Europa es un hecho imposible porque tiene dos estados hegem贸nicos: Alemania y Francia, y ambas naciones no pueden ponerse de acuerdo en puntos cruciales. Una Europa gobernada por Alemania es impensable por razones hist贸ricas, una Europa gobernada por Francia ser铆a inaceptable para la principal potencia econ贸mica europea, Alemania.

Entonces, 驴 qu茅 pasar谩 con Europa?

En un sistema mundial, en proceso de globalizaci贸n, los estados soberanos no est谩n intentando unir fuerzas con otros estados soberanos. El n煤mero de estados soberanos ha aumentado de 91 en 1950 a 202 en 2010. Hay estados peque帽os dondequiera que se mire, Esta es la tendencia pero, los integracionistas europeos sostienen que cuanto m谩s grande, mejor. Por el contrario, lo que se observa es que existe una creciente inclinaci贸n hacia la descentralizaci贸n y la secesi贸n. Esto tambi茅n se aplica a bloques de estados como la UE; mirad el Brexit y, quiz谩s, el Polexit. En el libro explico las razones de esta tendencia.

De hecho, ya se vislumbra una desintegraci贸n de la UE, ser铆a el resultado de demasiada integraci贸n. Intervenciones menos profundas y nocivas para la soberan铆a de los estados podr铆an detener el colapso; una Europa como sistema regional de estados nacionales que cooperan entre s铆 en igualdad y de forma voluntaria podr铆a ayudar. En esas circunstancias la UE podr铆a llegar a salvarse.

En lo que respecta a Alemania, nuestro pa铆s est谩 en medio de cuatro potencias nucleares: Francia, Gran Breta帽a, Rusia y EEUU. De hecho EEUU ha instalado un n煤mero indeterminado de ojivas nucleares y sistemas de vectores en suelo alem谩n. Mientras Alemania apoye la estrategia estadounidense de impulsar un cambio de r茅gimen en Rusia 鈥 como potencia no nuclear- depender谩 de la protecci贸n estadounidense, especialmente porque Francia solo puede usar sus armas nucleares para su propia defensa.

驴Hay razones para criticar a Rusia?.

Posiblemente. Sin embargo, hay much铆simas m谩s razones para ser cr铆ticos con EEUU. Independientemente de esto, uno deber铆a preguntarse si se quiere participar en una pol铆tica exterior que, tiene como objetivo nada menos que derribar el gobierno de una potencia nuclear vecina. En este contexto, tampoco puedo entender por qu茅 se env铆an fragatas al mar de China.

驴Cu谩l es su valoraci贸n de la era Merkel?

Se帽al贸 en mi libro que en la d茅cada de 1990 los partidos de derecha hab铆an perdido la capacidad de mantenerse unidos con una s铆ntesis de un capitalismo paternalista y anticomunismo: el capitalismo ya no era el mismo, se hab铆a convertido en neoliberal y patriarcal. El orden familiar se rompi贸 y el comunismo desapareci贸 de un horizonte cercano.

Los partidos de centro derecha en todas partes perdieron votos, especialmente entre las mujeres y la generaci贸n m谩s joven, y sus 茅lites e ideolog铆as pol铆ticas tradicionales se estaban desintegrando.

Angela Merkel fue la respuesta ideal a esta situaci贸n: no pertenec铆a a ninguna de las antiguas camarillas de la CDU / CSU de Alemania Occidental. Era protestante y una mujer que hab铆a crecido en el feminismo de la RDA. Para la CDU / CSU lleg贸 como un regalo ca铆do del cielo, indispensable y aterrador al mismo tiempo.

Merkel, fue capaz de introducir un nuevo estilo pol铆tico, no ideol贸gico, orientado 煤nicamente al mantenimiento del poder, orientado hacia una nueva clase media, podr铆amos decir 芦situacionista禄: primero neoliberal, luego socialdem贸crata; primero pro-energ铆a at贸mica, luego contra la energ铆a at贸mica; primero pro-apertura de las fronteras, luego estableciendo 芦un acuerdo禄 multimillonario con Erdogan para evitar la llegada de emigrantes.

En el pasado, cuando la pol铆tica a煤n era ideol贸gica, esta volatilidad habr铆a sido impensable; los votantes y los miembros del partido habr铆an pedido algo parecido a la coherencia. Sin embargo, uno de los resultados de los 16 a帽os de Merkel es que su partido, la CDU, est谩 ahora agotado, sin programa, sin sustancia intelectual o pol铆tica. Merkel era lo 煤nico que le quedaba a la CDU despu茅s del fin de la vieja pol铆tica de Alemania Occidental.

observatoriocrisis.com