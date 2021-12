–

Wuppertal. Alemania. Hace diez d铆as publicamos una entrevista con personas que luchan por el bosque de Osterholz . Unos d铆as despu茅s, el alcalde de Wuppertal y la empresa caliza decidieron en una reuni贸n de trastienda que el bosque, que est谩 ocupado desde el 15 de agosto de 2019, ser谩 desalojado y desarraigado pr贸ximamente. Una declaraci贸n de Jeder Baum Z盲hlt (Cada 谩rbol cuenta) del bosque ocupado de Osterholz. El juego sigue siendo el mismo: 隆Nosotros determinamos el campo de juego!

El 01.01.2022 a las 00:00 am expira la moratoria. Dado que las obras de la cantera de cal de Oetelshofen han dejado claro que no tienen inter茅s en m谩s conversaciones sobre soluciones alternativas en la mesa redonda con la iniciativa ciudadana Osterholz Bleibt (Osterholz Stays), los residentes locales y la ciudad de Wuppertal, se espera que en la primera semana de enero, el bosque de Osterholz ser谩 desalojado y desarraigado. Quiz谩s incluso antes. 隆As铆 que estate atento a los avisos!

Dado que las f谩bricas de cal de Oetelshofen quieren comenzar pronto sus actividades destructivas y la polic铆a quiere apoyar a RWE en la segunda semana de enero para acabar con L眉tzerath , se espera que la operaci贸n en Osterholz comience el lunes 3 de enero.

Los representantes del viejo mundo deber铆an prepararse para algo, porque lucharemos por el hermoso bosque de Osterholz. 隆Para todos los seres vivos! Porque junto a las muchas plantas y 谩rboles, muchos animales hermosos viven en Osterholz. Se supone que su h谩bitat debe dar paso a la codicia por el beneficio de las obras de cal Oetelshofen. Desde el informe clim谩tico de Wuppertal del servicio meteorol贸gico alem谩n, una autoridad federal, sabemos que la temperatura en Wuppertal ya ha aumentado 1,4 grados. Por eso tambi茅n nos afecta a nosotros, los seres humanos. En su informe, el servicio meteorol贸gico alem谩n deja claro que no deber铆an desaparecer m谩s espacios verdes en Wuppertal. Pero, 驴qu茅 le importa al Viejo Mundo su propia opini贸n experta cuando se trata de dinero? No nos sorprende. Todo el circo est谩 dirigido principalmente a los negocios como de costumbre, opcionalmente con un barniz verde. Incluso en 2021, el viejo mundo a煤n no ha entendido que la gente no puede comer ni respirar dinero.

Ya lo sabemos de Hambi , Danni y muchos otros lugares. Pronto, los lacayos en uniforme atacar谩n el bosque de Osterholz, para acudir en ayuda y beneficio de una empresa privada, alimentando la crisis clim谩tica. Esto no nos sorprende, 隆pero nos enoja! Pero no solo estamos enojados, tambi茅n somos creativos.

No hemos olvidado que la ciudad de Wuppertal vot贸 con una amplia mayor铆a a favor de la deforestaci贸n en una recomendaci贸n al gobierno del distrito de D眉sseldorf. Sabemos que el gobierno del distrito de D眉sseldorf ha otorgado a Oetelshofen el permiso para arrancar el bosque. Sabemos que los principales clientes de Oetelshofen son RWE y Thyssen-Krupp. Sin embargo, la mayor parte de la cal de la mina Osterholz se utiliza para la construcci贸n de carreteras. Sabemos que la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn, transporta la cal de a a b. La lucha contra el desalojo y la deforestaci贸n en Osterholz es parte de la lucha contra la crisis clim谩tica. Contra los planes de deforestaci贸n de la empresa Oetelsfen en Osterholz, contra su apoyo a la industria del lignito de RWE, contra su apoyo al fabricante de armas Thyssen-Krupp y contra su apoyo a un mayor sellado de tierras mediante la construcci贸n de carreteras. Si sumamos la responsabilidad de la ciudad de Wuppertal y el gobierno del distrito, de repente vemos un enorme campo de juego frente a nosotros.

Porque, aunque hacemos un llamamiento a venir a Osterholz a partir de ahora y defender el bosque juntos, nosotros mismos determinamos el campo de juego. Ven a Wuppertal, defiende el bosque de Osterholz o demuestra en la ciudad de Wuppertal que no hay nada normal cuando desalojan y arrancan el bosque. Para las personas que no pueden venir a Wuppertal, visite a los numerosos perpetradores que son responsables de la crisis clim谩tica en su ciudad o aldea.

En caso de desalojo y / o limpieza: 隆Bloqu茅alo todo!

隆Osterholz se queda!

隆L眉tzerath se queda!

隆Se quedan todos los pueblos y bosques!

隆Todas las casas se quedan!

隆Cada 谩rbol cuenta!

隆Cada desalojo tiene su precio!

隆Cada arranque tiene su precio!

Jeder Baum Z盲hlt (Cada 谩rbol cuenta), diciembre de 2021.

Cadena de alarmas SMS

Env铆e su n煤mero de tel茅fono celular a jeder-baum-zaehlt@riseup.net si desea recibir un SMS de alarma en caso de desalojo o despojo.