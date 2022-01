–

January 28, 2022

A empresa Xeal, de Cee-Dumbría, despedíu a un compañeiro, representante

electo do sindicato CGT no Comité de Empresa. Este compañeiro acudiu

recentemente como testemuña a un xuizo por un caso por acoso sexual

acontecido na empresa. Xuizo no que o compañeiro apoiou á traballadora

en varias circunstancias que demostraban os feitos denunciados (acoso

sexual). Este xuízo resolveuse coa condena por acoso sexual do

Coordinador do servizo de prevención de Xeal.

A empresa como represalia, buscou unha excusa para o despedimento do

compañeiro. Para a CGT está claro que o compañeiro estaba no punto de

mira da empresa desde que se denunciou a situación de acoso, e que esta

aproveitou de modo vengativo a primeira circunstancia que atopou para

desfacerse dun traballador non manipulable e que loita na defensa das

mulleres.

Por outro lado, a empresa retrátase ao non asumir a súa responsabilidade

no caso de acoso e perseguir a quen manifestou a verdade diante dun xuíz

en troques de defender ás traballadoras que sofren acoso.

A CGT non acepta esta decisión e loitará con todos os seus medios para

conseguir a readmisión do compañeiro, para o que non renuncia a todo

tipo de mobilizacións con todos aqueles que estean dispostos a pelexar

contra inxustizas como estas.

CGT da Coruña