May 12, 2022

La Comunidad de Madrid ocult贸 durante casi dos meses la existencia de una segunda empresa china en relaci贸n con el contrato para el suministro de 250.000 mascarillas del que se benefici贸 el hermano de la presidenta regional. La participaci贸n de esta otra firma se dio a conocer cuando se descubri贸 que algunos de los certificados aportados por quien siempre se consider贸 proveedor de esos cubrebocas hab铆an sido falsificados. Eso s铆, desde el Ejecutivo madrile帽o se cuidaron mucho de mantener escondido el nombre de la nueva empresa vinculada a la adjudicaci贸n. Sin embargo, infoLibre ha logrado dar con ella a trav茅s de la documentaci贸n adicional que no consta en el expediente del contrato y que el Gobierno de Ayuso facilit贸 hace una semana. Se llama Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., Ltd. Y su principal rama de actividad es el aluminio y el pl谩stico.

Hasta hace menos de una semana, la 煤nica informaci贸n oficial facilitada sobre el contrato vinculado a Tom谩s D铆az Ayuso dejaba entrever que el fabricante de las mascarillas hab铆a sido la firma china Jiaxing Yinuo Busway Co. Hasta que se descubri贸 que esa compa帽铆a hab铆a aportado documentos falsos. Entonces, la Comunidad de Madrid sac贸 a la luz un nuevo fabricante. Eso s铆, ocultando su nombre. En un nuevo certificado desconocido hasta ese momento, desvelado por El Espa帽ol, la identidad del titular, as铆 como su direcci贸n, figuraba parcialmente tachada. Tan solo pod铆an leerse dos palabras: “Zhangjiagang” 鈥揳l principio鈥 y “Equipment Co, LTD” 鈥揳l final鈥. Zhangjiagang se corresponde con una ciudad industrial china de 1,2 millones de habitantes, en la que al menos 17 empresas, como puso de manifiesto El Pa铆s, cuentan con un nombre que encajar铆a.

Este nuevo Certificate of Compliance, emitido por el italiano Ente Certificazione Macchine (ECM), s铆 es aut茅ntico. Y la prueba de ello se encuentra en su n煤mero de serie: “0P200328E.ZXM00028”. Un c贸digo que al introducirlo en la herramienta de verificaci贸n del propio organismo confirma su validez y devuelve una copia del certificado. En este caso, sin censura alguna, permitiendo as铆 conocer la identidad de la segunda empresa china.

El titular del documento, que hasta ahora permanec铆a oculto, es Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., LTD, una sociedad ubicada en la Xincheng Industrial Zone, al este del gigante asi谩tico, seg煤n consta en el documento elaborado por el ente italiano. Tal y como figura en su propia p谩gina web, la firma forma parte de un grupo de empresas que comenz贸 a levantarse hace m谩s de tres lustros y cuyas principales ramas de negocio se encuentran en el sector del aluminio y el pl谩stico. “Hemos desarrollado varias generaciones de equipos de producci贸n completos para l谩minas de pl谩stico de aluminio”, se帽alan. M谩quinas que exportan a Estados Unidos, Rusia, Australia, Polonia, Turqu铆a, Emiratos 脕rabes Unidos, Ir谩n, Tailandia, Arabia Saud铆, Brasil o Espa帽a.

En su propia p谩gina web presumen de historia. Lo hacen en el apartado “honores de la empresa”, donde ponen sobre la mesa m谩s de una quincena de certificaciones de calidad. Entre ellas, una de Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., LTD, que opera, entre otras, bajo la marca CJM. A pesar de que el sector en el que desarrolla su actividad poco tiene que ver con el m茅dico, no es de extra帽ar que la firma pudiese utilizar su maquinaria para confeccionar cubrebocas en lo m谩s duro de la pandemia, como hicieron tantas y tantas compa帽铆as del gigante asi谩tico durante aquellos meses 鈥揹urante el primer mes de pandemia se duplicaron las firmas dedicadas a producir este material鈥. De hecho, el documento del Ente Certificazione Macchine est谩 hecho para mascarillas de protecci贸n desechables. El modelo: CJM-900 A.

Este diario ha trasladado una serie de cuestiones a la empresa china a trav茅s de los correos electr贸nicos habilitados en su p谩gina web, sin que haya habido respuesta al cierre de esta edici贸n. La Consejer铆a de Sanidad tampoco aclara si fue Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment el proveedor final de las mascarillas, o si hay otras empresas, y si aport贸 m谩s documentos adicionales para acreditar la calidad del producto. Del mismo modo, tampoco explica por qu茅 motivo esa informaci贸n sobre la existencia de otra empresa no constaba en el expediente oficial.

Un documento escondido

El nuevo certificado fue emitido por el organismo italiano el 28 de marzo de 2020. Cuatro d铆as antes de que el Gobierno madrile帽o adjudicase por 1,51 millones de euros a Priviet Sportive SL, la sociedad de un empresario amigo de la familia Ayuso, un contrato para la compra de 250.000 mascarillas. Esta es la licitaci贸n de la que se benefici贸 Tom谩s D铆az Ayuso. Seg煤n la versi贸n de la presidenta, cobr贸 al menos 55.850 euros, m谩s IVA, por conseguir el material sanitario en China para Priviet y trasladarlo a Madrid. No obstante, la Comunidad de Madrid lleg贸 a afirmar posteriormente, en un mensaje enviado a un grupo selecto de periodistas, que el montante total que el hermano hab铆a facturado a la empresa de su amigo en 2020 fue de 283.000 euros. Hasta la fecha, no se ha mostrado ni una de las facturas relativas a dicha relaci贸n comercial.

El documento, sin embargo, no vale como certificaci贸n que sirva de base para el marcado CE de los equipos de protecci贸n individual. El sistema Nando de la Comisi贸n Europea recoge todos los organismos encargados de evaluar la calidad de los productos en el Viejo Continente. El Ente Certificazione Macchine es uno de ellos. Est谩 habilitado para certificar maquinaria, equipos de radio, equipos a presi贸n o sistemas de protecci贸n destinados al uso en atm贸sferas potencialmente explosivas. Pero no equipos de protecci贸n individual, algo que s铆 puede hacer, por poner un ejemplo, el Institut de Radioprotection Et De S没ret茅 Nucl茅aire franc茅s. Y es algo que avisan: “Cualquier actividad realizada en relaci贸n con la directiva EPI ha sido una revisi贸n voluntaria de la documentaci贸n t茅cnica y no puede sustituir a una certificaci贸n CE de ninguna manera”.

El Ejecutivo regional mantuvo oculto durante meses dicho documento. En febrero, el diario El Pa铆s solicit贸 a la Consejer铆a de Sanidad el “origen” de las mascarillas adquiridas por Priviet Sportive y el “expediente completo, contratos, memorias e informes” vinculados a la adjudicaci贸n. Se le concedi贸 el acceso. Y se les facilit贸 un archivo con 71 p谩ginas. Entre ellas, figuraba la “oferta del proveedor” y tres certificados diferentes: uno de ECM y los otros dos de los laboratorios chinos ACT Testing Technology Co y Shanghai Shifu Testing Lab Co. Todos a nombre de la compa帽铆a Jiaxing Yinuo Busway Co, que seg煤n desvel贸 el citado peri贸dico se dedicaba a hacer cableado el茅ctrico 鈥揳unque a comienzos de marzo de 2020 modific贸 su objeto social para incluir la elaboraci贸n de productos sanitarios鈥.

Un contrato investigado por Anticorrupci贸n

El problema es que los certificados que figuraban en el expediente no eran buenos. El europeo era falso. Y los chinos los hab铆an elaborado empresas que no estaban autorizadas por el Gobierno del gigante asi谩tico para evaluar equipos sanitarios de protecci贸n. Para cuando esto se supo, la Comunidad de Madrid maniobr贸. En la cuenta de Twitter, difundi贸 la informaci贸n de El Pa铆s con el siguiente mensaje: “Esta noticia es falsa”. Y una hora despu茅s, por la misma v铆a, adjunt贸 una de El Espa帽ol con el siguiente tuit: “Hasta donde sabe la Comunidad de Madrid, esto es cierto”. En esta segunda informaci贸n se explicaba que Priviet cambi贸 de proveedor tras detectar la falsedad de los documentos. Ah铆 es donde aparece el nuevo certificado del nuevo fabricante chino. Un documento que hab铆a permanecido oculto. Un papel que ni siquiera constaba en el expediente del contrato.

La adjudicaci贸n de la que se benefici贸 el hermano de la presidenta madrile帽a est谩 siendo investigada desde hace semanas por la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, que intenta aclarar si al calor de este contrato pudieron haberse cometido diferentes delitos, entre ellos un posible tr谩fico de influencias. De hecho, ya se ha interrogado al propio Tom谩s D铆az Ayuso o al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Paralelamente, la Fiscal铆a Europea tambi茅n se encuentra investigando si en el marco de esa licitaci贸n se pudo haber cometido tambi茅n un delito de fraude a las subvenciones o malversaci贸n de fondos comunitarios.

