De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 13, 2023 518 puntos de vista

(M茅s baix, en Valenci脿)

El domingo 21 de mayo os esperamos para pasar un d铆a reivindicativo, l煤dico y de encuentro con la naturalea. Un d铆a para pedir una sierra de Aitana protegida ambientalmente y sin ning煤n uso militar, y para expresar el rechazo a la militarizaci贸n de la sociedad y a la soluci贸n violenta de los conflictos.

Nos encontraremos a las 9 de la ma帽ana a las puertas del Safari Aitana. Desde all铆 haremos una corta marcha hasta el mismo puerto de Tudons, donde est谩 la reja que cierra la carretera de los radares, y d贸nde leeremos el manifiesto de la marcha y despu茅s almorzaremos.

Al acabar nos trasladaremos a pie o en coche a la Font de l鈥橝rbre, desde donde haremos una excursi贸n bot谩nica guiada por el bi贸logo Roger Carchano (qui茅n quiera puede quedarse a pasar la ma帽ana a la Font, un bonito espacio de la sierra, sombreado y con agua, donde comeremos juntos al acabar la excursi贸n).





Conviene llevar calzado adecuado para andar por la monta帽a, sombrero, cantimplora y protecci贸n solar (tal vez paraguas o chubasquero en esta ocasi贸n). Llevad tambi茅n el almuerzo y, si quer茅is, la comida.

La salida de Alcoy ser谩 a las 8.15 desde la plaza de Al-Azraq. Iremos con veh铆culos particulares (en el punto de salida ya nos repartiremos entre los coches disponibles para utilizar solo los necesarios).

Por la paz, la desmilitarizaci贸n del territorio y la protecci贸n de nuestros espacios naturales, PARTICIPA!

Convocamos:



Grup Antimilitarista Tortuga (Elx-Alacant) 鈥 Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) 鈥 Col路lectiu 8 de Mar莽 (Alcoi) 鈥 Mas del Potro (Alcoi) 鈥 Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acci贸 (Alcoi).





Marcha del a帽o pasado: https://www.grupotortuga.com/Antimi…

Marxa per la Desmilitaritzaci贸 d鈥橝itana



Diumenge 21 de maig

El diumenge 21 de maig us esperem per a passar un dia reivindicatiu, l煤dic i de trobada amb la natura. Un dia per a demanar una serra d鈥橝itana protegida ambientalment i sense cap 煤s militar, i per a expressar el rebuig a la militaritzaci贸 de la societat i a la soluci贸 violenta dels conflictes.





Ens trobarem a les 9 del mat铆 a les portes del Safari Aitana. Des d鈥檃ll铆 farem una curta marxa fins al mateix port de Tudons, on est脿 la reixa que tanca la carretera dels radars, i on llegirem el manifest de la marxa i despr茅s esmorzarem.

En acabar ens traslladarem a peu o amb cotxe a la font de l鈥橝rbre, des d鈥檕n farem una excursi贸 bot脿nica guiada pel bi貌leg Roger Carchano (qui vulga pot quedar-se a passar el mat铆 a la font de l鈥橝rbre, un bonic espai de la serra, ombrejat i amb aigua, on dinarem junts en acabar l鈥檈xcursi贸).

Conv茅 dur cal莽at adequat per a caminar per la muntanya, barret, cantimplora i protecci贸 solar. Porteu tamb茅 l鈥檈smorzar i, si voleu, el dinar.





L鈥檈ixida d鈥橝lcoi ser脿 a les 8.15 des de la pla莽a d鈥橝l-Azraq. Anirem amb vehicles particulars (en el punt d鈥檈ixida ja ens repartirem entre els cotxes disponibles per tal d鈥檜tilitzar nom茅s els necessaris).

Per la pau, la desmilitaritzaci贸 del territori i la protecci贸 dels nostres espais naturals, PARTICIPA!

Convoquem:



Grup Antimilitarista Tortuga (Elx-Alacant) 鈥 Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) 鈥 Col路lectiu 8 de Mar莽 (Alcoi) 鈥 Mas del Potro (Alcoi) 鈥 Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acci贸 (Alcoi).