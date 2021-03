–

De parte de ANRed March 29, 2021 15 puntos de vista

La presentadora brasile帽a conocida como 芦la reina de los bajitos禄 Xuxa, desat贸 la pol茅mica al opinar en una entrevista en vivo por Instagram, que en su pa铆s podr铆an utilizar a las personas encarceladas para testear la vacuna contra el Covid: 芦ellos podr铆an ayudar para experimentos. Creo que al menos servir铆an para alguna cosa禄. Sin embargo, debido a los comentarios de rechazo y cr铆ticas que recibi贸, pidi贸 disculpas y retiraron la entrevista publicada de las redes sociales. 鈥淯s茅 palabras que no deb铆 usar y por eso estoy pidiendo disculpas a todos ustedes (鈥) Lo que dije sobre los presos, de que deber铆an hacer algo antes de morir.鈥 Por ANRed

Maria da Graca Meneghel, conocida como Xuxa, gener贸 una pol茅mica mientras realizaba una entrevista en vivo por la cuenta de Instagram de la Asamblea Legislativa del Estado de R铆o de Janeiro, al opinar que podr铆an utilizarse personas encarceladas para probar la vacuna contra el Covid. Afirmaba que el testeo era mejor realizarlo sobre presos que sobre animales.

鈥淵o tengo un pensamiento que puede parecer muy malo para algunos, que puede parecer inhumano. En mi opini贸n, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas mal y que est谩 pagando sus errores para siempre en la c谩rcel. Ellos podr铆an ayudar para experimentos. Creo que al menos servir铆an para alguna cosa, 驴se entiende?鈥, plante贸 Xuxa.

Inmediatamente , cientos de personas reaccionaron a sus opiniones y criticaron la postura de la conductora, se帽alando su racismo, lo que oblig贸 a Xuxa a pedir disculpas sobre sus dichos. 鈥淯s茅 palabras que no deb铆 usar y por eso estoy pidiendo disculpas a todos ustedes (鈥) Lo que dije sobre los presos, de que deber铆an hacer algo antes de morir鈥︹, explic贸 mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Xuxa debi贸 pedir disculpas por proponer que utilicen a los presos para probar vacunas y medicamentos. pic.twitter.com/FBQpYlAxa5 鈥 Agencia El Vig铆a (@AgenciaElVigia) March 27, 2021

鈥淒ecid铆 hablar antes de irme a dormir. Estoy ac谩 para disculparme con todos ustedes, porque no us茅 las palabras adecuadas. Pens茅 una cosa, pens茅 en muchas cosas. Quer铆a hablar de muchos temas y no rehuir al tema principal, que eran los animales, el maltrato y las personas que hacen muchas cosas maltratando vidas. Y tambi茅n juzgu茅, tambi茅n maltrat茅鈥.

鈥淎lgunas personas usaron la expresi贸n, que estaba hablando de razas, de negros y prisioneros pobres, pero nada de eso pas贸 por mi mente. Lo que me pas贸 fue una persona que viola a una nena, que lleva a帽os en prisi贸n y que pod铆a pensar en ayudar a la gente de otras formas. 驴Est谩 mal? Est谩 mal. 驴Me expres茅 mal? Me expres茅 mal鈥, puntualiz贸.

Finaliz贸 鈥溌縌ui茅n soy yo para decir que estas personas est谩n all铆 y que deben quedarse o morir all铆? 驴Qui茅n soy yo para hacer esto? Si hago eso, estoy siendo tan mala como otras personas que tambi茅n maltratan vidas y no deber铆an hacerlo. A todos ustedes que me han juzgado, o prejuzgado, y me han juzgado bien, les pido disculpas鈥.

Asimismo la Asamblea Legislativa del Estado de R铆o de Janeiro retir贸 la entrevista de sus redes sociales.