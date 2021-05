–

El pr贸ximo domingo 23 de mayo se celebrar谩 una nueva edici贸n, concretamente la que hace n煤mero 17, de la Marxa per la Desmilitaritzaci贸 de la serra d鈥橝itana.

Como siempre, reivindicaremos que este bello espacio de nuestras comarcas sea liberado de la presencia militar y protegido mediambientalmente como le corresponde.

El inicio, como en a帽os anteriores, ser谩 a las 9鈥30 de la ma帽ana, desde las puertas del Safari Aitana. Desde all铆, siguiendo el itinerario de las ediciones pasadas, marcharemos hasta la entrada al recinto militar en el Port de Tudons, donde realizaremos el acto reivindicativo con la lectura del manifiesto y el posterior almuerzo de hermandad en la pinada vecina.

Est谩 previsto, para quien lo desee, pasar el resto de la ma帽ana haciendo excursiones ecol贸gicas y monta帽eras desde la Font de l鈥橝rbre. Para ello ser铆a conveniente traerse tambi茅n la comida.

Recomendamos traer calzado c贸modo, agua y este a帽o tambi茅n la mascarilla.

Desde Alcoi la salida est谩 prevista a las 8鈥45 h. desde la plaza de Al-Azraq.

Convocan La Colla Ecologista-Ecologistes en Acci贸 y El Panical, de Alcoi y el Grup Antimilitarista Tortuga.

Es una gran ocasi贸n para pasar un buen d铆a de primavera en un bell铆simo paraje natural y ayudar a que nuestras monta帽as sean espacios desmilitarizados. 隆Participa!

El 23 de maig, vine a la XVII Marxa per la Desmilitaritzaci贸 de la serra d鈥橝itana

Diumenge 23 de maig



(des del Safari Aitana, a les 9.30 h)



Eixida des d鈥橝lcoi: 8:45 h des de la pla莽a d鈥橝l-Azraq

El diumenge 23 de maig us esperem per a passar un dia reivindicatiu, l煤dic i de trobada amb la natura. Un dia per a demanar la protecci贸 mediambiental d鈥橝itana i tamb茅 per a demanar que siga alliberada de la pres猫ncia militar.

Ens trobarem a les 9.30 del mat铆 a les portes del Safari Aitana. Des d鈥檃ll铆 farem una curta marxa fins al mateix port, on est脿 la reixa que tanca la carretera dels radars, davant de la qual llegirem els manifestos despr茅s d鈥檈smorzar.

En acabar ens traslladarem a peu o amb cotxe a la font de l鈥橝rbre, des d鈥檕n farem una excursi贸 fins la carena de la serra (qui vulga pot quedar-se a passar el mat铆 a la font de l鈥橝rbre, un bonic espai de la serra, ombrejat i amb aigua).

Conv茅 dur cal莽at adequat per a caminar per la muntanya, barret, cantimplora i protecci贸 solar. Tamb茅 aliments per a esmorzar i, qui vulga, dinar.

L鈥檈ixida d鈥橝lcoi ser脿 a les 8.45 des de la pla莽a d鈥橝l-Azraq. Anirem amb vehicles particulars (en el punt d鈥檈ixida ja ens repartirem entre els cotxes disponibles per tal d鈥檜tilitzar nom茅s els necessaris).

Per la pau, la desmilitaritzaci贸 del territori i la protecci贸 dels nostres espais naturals, PARTICIPA!

Convoquen: Grup Antimilitarista Tortuga (Elx-Alacant) 鈥 Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) 鈥 Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acci贸 (Alcoi)