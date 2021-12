–

Les jornades culturals de la CGT s’han desenvolupat ininterrompudament a València des de 1999. I es pot dir ininterrompudament sense faltar a la veritat, perquè fins i tot es van celebrar les de l’any passat, encara que en un format telemà tic per les limitacions imposades als esdeveniments públics a conseqüència de la Covid-19.

Esta vint-i-tresena edició torna a l’Octubre CCC, el marc en el qual s’han realitzat en els últims anys i on sembla que les Jornades Llibertà ries han trobat el seu espai idoni per les excel·lents condicions que reunix, per estar ben comunicat en transport públic i per la col·laboració de les persones que gestionen el recinte.

Al llarg d’estos 23 anys s’han abordat les temà tiques i conflictes de major interés en el moment de confeccionar la programació de cada cita. Per descomptat no es podia deixar passar l’ocasió de revisar i actualitzar el pensament i la praxi de l’anarquisme, la història del qual ha sigut sistemà ticament ocultada i distorsionada durant el franquisme i -el que sembla més lamentable- durant la transició i la peculiar democrà cia que els va succeir.

Però aqueix propòsit per recuperar les figures i els fets més destacables de l’anarcosindicalisme no ha sigut obstacle perquè també s’haja donat cabuda i protagonisme a tota una sèrie de lluites, propostes i moviments que han aparegut en l’últim quart de segle; des de l’antiglobalització a la defensa del clima, passant per l’okupació, l’antimilitarisme, la renovació pedagògica, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, el feminisme, la precarietat, el decreixement i molts altres processos d’organització i mobilització autogestionà ria.

Hem volgut obrir un espai ampli de debat en el qual les idees llibertà ries es difonguen i actualitzen i on les propostes de transformació social de l’anarquisme s’enriquesquen amb les aportacions que els moviments socials formulen des de la seua experiència quotidiana. Seria una manera de donar suport i formar-se mútuament, respectant l’autonomia i les peculiaritats de cada lluita.

En les ja imminents XXIII Jornades Llibertà ries també s’ha volgut ser fidels a eixa doble intencionalitat. Com sol ser habitual, el mateix lema que engloba totes les conferències i actes que tindran lloc en la setmana del 13 al 17 de desembre ja definix els aspectes sobre els quals se centrarà la mirada crítica de les persones i col·lectius participants. En concret parlarem, debatrem i reflexionarem respecte a “Futurs possibles vs. Utopies emmordassades”; un futur molt millor, que podem construir col·lectivament si som capaços de trencar les mordasses que frenen els somnis i les propostes de llibertat i autogestió.

Debatrem i rebatrem al mà xim la llei mordassa i l’anomenada seguretat ciutadana, carregarem les tintes sobre la manipulació de la premsa i la resta de mitjans de formació de masses, aprendrem d’experiències actuals de models de convivència, producció i consum antagònics amb el sistema dominant, buscarem maneres d’enfrontar-se a la precarietat amb prà ctiques de suport mutu i auto organització. En definitiva: comprovarem que, per poc que ens posem al tema, un altre món és possible i necessari.

Programa:

13-17 DE DESEMBRE 2021

dilluns 13 desembre

11:30h. Presentació de les jornades i assemblea de delegats i d’afiliats amb Ana Belén Martínez Villar (Secretà ria General CGT València), Charo Arroyo (Coordinadora de la Comissió de Memòria Llibertà ria de la CGT) i Rosa Mª Becerro Encinas (Secretà ria d’Acció Social CGT).

18:30 h. Xerrada i debat “De mordassa en mordassa”. De la Llei de Seguretat Ciutadana a la Llei de Seguretat Nacional. A cà rrec de Coral Gimeno, Advocada del Gabinet Jurídic Confederal de CGT i de Eliseu Frigols i Brines, advocat i professor de Dret Penal de la Universitat de València.

dimarts 14 desembre

18:30h. Xerrada-debat ”Amb la pandèmia covid19 és normal la nova normalitat? L’ús de la hiperstición per a delimitar el futur”. A cà rrec de Juan Gérvas (metge general rural jubilat, doctor en Medicina, ex-professor de Salut Pública a l’Escola de Salut Pública de la Universitat Johns Hopkins (Baltimore, EEUU) i Rafael Cid (periodista i analista polític).

dimecres 15 desembre

17:00 h. Programa especial en Rà dio Klara de CGT en Acción “Tercer sector: quan es posa en valor la precarietat” emés des del mateix Centre Octubre. Col·lectius de neteja, transport… totes aquelles persones que vulguen entrar a la rà dio en directe i abordar qüestions relacionades amb este greu problema.

dijous 16 desembre

18:30 h. Xerrada-debat “Futurs possibles i alternatives de convivència“. Ruesta, recuperació i gestió d’un poble prepirinenc deshabitat. El cohabitage cohousing: una altra manera de viure i conviure. A cà rrec de Martín Cristóbal (albergue de Ruesta), Ferran González (membre de Cobarraca) i Àlvar Martínez Vidal (membre de Garba Cohabitatge).

divendres 17 desembre

18:00 h. “Escrivint el futur. La Distri i la Fundació Ferrer i Guà rdia” a cà rrec de Juan Miguel Font (militant de CGT País Valencià i Múrcia) i Juan Ramón Ferrandis (Secretari General de CGT País Valencià i Múrcia).

19:00 h. “La col·lectivització com a alternativa futura al model capitalista, consumista i depredador de recursos”. Ángel Mora Castillo (Premi d’investigació Joan Fancesc Mira, llicenciat en Història, graduat en Història de L’art i en Antropologia Social i Cultural) presenta el llibre “La col·lectivització anarcosindicalista en la Guerra Civil espanyola”