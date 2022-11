Arribem a les XXIV Jornades Llibert脿ries. Enguany 茅s la pr猫via a la respectable xifra d鈥檜n quart de segle. Tanmateix, hem cregut que no calia esperar m茅s per a dir clar i ras que ARA 脡S EL MOMENT.

Tant si el col路lapse arriba ja, com si ho fa en el seg眉ent quart de segle, s贸n moltes les veus que coincideixen en anunciar-lo. La fallida del m贸n on vivim 茅s la del capitalisme.

Si girem la vista enrere, trobem unes jornades dedicades a un capitalisme en crisi que restava drets i sumava repressions. Al llarg d鈥檃quests anys, ens hem plantejat com fer realitat la utopia, com construir el m贸n a la mida deis somnis i quines eren les lluites que ens calien per a fer-los realitat.

Sembla que sempre estem dibuixant cercles conc猫ntrics i que mai es compleix el tema de les XV Jornades 鈥淓l nostre futur comen莽a ara鈥. I 茅s ara que volem abordar, tant des de l鈥檈scolta de les veus del m贸n acad猫mic com dels qui tenen l鈥檈xperiencia de moltes lluites compartides, les alternatives que ens han de permetre, primer la superviv猫ncia com a esp猫cie i despr茅s la perviv猫ncia amb dignitat. 脡s ara que hem de preparar-nos per a barrar el pas a opcions que ens farien retrocedir als passatges m茅s foscos de la Hist貌ria. I hem de tornar, com fa deu anys, a cercar estrat猫gies pera desobeir col路lectivament davant les lleis injustes, per a fer front a totes les formes de les repressions en qu猫 s鈥檈ncarna el poder i per a desemmascarar les manipulacions dels mitjans de comunicaci贸 que es colen a casa nostra.

Ara 茅s el moment perqu猫 despr茅s sera tard.

Siguem capa莽os de dibuixar un nou cercle no que ens retorne al principi, ans que travessant aquests vint-i-quatre anys, ens llance de manera conscient a eixe futur que ja 茅s present. Siguem capa莽os de dibuixar nous escenaris on ballar la revoluci贸 anarquista que fa tant de temps que duguem al nostre cor.

ARA 脡S EL MOMENT. SOM-HI!