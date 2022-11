–

ALTERNATIVES ANARQUISTES AL COL•LAPSE DEL CAPITALISME

Arribem a les XXIV Jornades Llibertàries. Enguany és la prèvia a la respectable xifra d’un quart de segle. Tanmateix, hem cregut que no calia esperar més per a dir clar i ras que ARA ÉS EL MOMENT.

Tant si el col•lapse arriba ja, com si ho fa en el següent quart de segle, són moltes les veus que coincideixen en anunciar-lo. La fallida del món on vivim és la del capitalisme.

Si girem la vista enrere, trobem unes jornades dedicades a un capitalisme en crisi que restava drets i sumava repressions. Al llarg d’aquests anys, ens hem plantejat com fer realitat la utopia, com construir el

món a la mida deis somnis i quines eren les lluites que ens calien per a fer-los realitat.

Sembla que sempre estem dibuixant cercles concèntrics i que mai es compleix el tema de les XV Jornades “El nostre futur comença ara”. I és ara que volem abordar, tant des de l’escolta de les veus del món acadèmic com dels qui tenen l’experiencia de moltes lluites compartides, les alternatives que ens han de permetre, primer la supervivència com a espècie i després la pervivència amb dignitat. És ara que hem de preparar-nos per a barrar el pas a opcions que ens farien retrocedir als passatges més foscos de la Història. I hem de tornar, com fa deu anys, a cercar estratègies pera desobeir col•lectivament davant les lleis injustes, per a fer front a totes les formes de les repressions en què s’encarna el poder i per a desemmascarar les manipulacions dels mitjans de comunicació que es colen a casa nostra.

Ara és el moment perquè després sera tard.

Siguem capaços de dibuixar un nou cercle no que ens retorne al principi, ans que travessant aquests vint-i-quatre anys, ens llance de manera conscient a eixe futur que ja és present. Siguem capaços de dibuixar nous escenaris on ballar la revolució anarquista que fa tant de temps que duguem al nostre cor.

ARA ÉS EL MOMENT. SOM-HI!