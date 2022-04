Las primeras audiencias públicas sobre la propuesta de “tratado sobre la pandemia” han concluido, y la siguiente ronda comenzará a mediados de junio.

Hemos tratado de mantener este tema en nuestra portada, enteramente porque la corriente principal está muy interesada en ignorarlo y seguir produciendo porno de guerra y propaganda partidista.

Cuando nosotros -y otros- creamos un enlace a la página de envíos públicos, hubo tal respuesta que el sitio web de la OMS se colapsó brevemente, o fingieron que se bloqueó para que la gente dejara de enviarles cartas.

En cualquier caso, es una victoria. Esperemos que podamos repetirlo este verano.

Hasta entonces, parece que la escasa cobertura mediática, que se limita esencialmente a las metáforas de Internet, se centrará en hacer que el tratado sea “lo suficientemente fuerte” y en garantizar que los gobiernos nacionales puedan “rendir cuentas”.

Un artículo publicado en el Telegraph del Reino Unido el 12 de abril decía lo siguiente.

“Un riesgo real de que un tratado sobre pandemias sea “demasiado diluido” para detener nuevas epidemias.”

Se centra en un informe del Panel para una Convención Mundial sobre Salud Pública (GPHC), y cita a una de las autoras del informe, Dame Barbara Stocking:

Nuestro mayor temor […] es que es demasiado fácil pensar que la responsabilidad no cuenta. Si un tratado no prevé su cumplimiento, francamente no tiene sentido tenerlo.”

El informe de la GPHC continúa diciendo que el actual Reglamento Sanitario Internacional es “demasiado débil” y pide la creación de un nuevo organismo internacional “independiente” para “evaluar la preparación de los gobiernos” y “reprenda o elogie públicamente a los países, en función del cumplimiento de una serie de requisitos acordados”.

Otro artículo, publicado por la London School of Economics y del que son coautores miembros de la Alianza Alemana para el Cambio Climático y la Salud (KLUG), también insiste mucho en la idea de “responsabilidad” y “cumplimiento”:

Para que este tratado tenga fuerza, la organización gobernante debe tener el poder- político o jurídico- de hacerlo cumplir.

El informe también se hace eco del informe de la ONU de mayo de 2021, que reclama más competencias para la OMS:

En su forma actual, la OMS no posee esos poderes […].

Por lo tanto, para hacer avanzar el tratado, la OMS debe fortalecerse, tanto financiera como políticamente.

Recomienda la participación en las negociaciones de “actores no estatales” como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo, y sugiere que el tratado ofrezca incentivos financieros para la notificación temprana de “emergencias sanitarias”:[énfasis agregado]:

“En caso de que se declare una emergencia sanitaria, los recursos deben fluir hacia los países en los que se produce la emergencia, activando elementos de respuesta como la financiación y el apoyo técnico. Estos elementos son especialmente relevantes para los países de ingresos bajos y medios y podrían utilizarse para fomentar y reforzar el intercambio de información en el momento oportuno por parte de los Estados, asegurándoles que no serán objeto de sanciones arbitrarias en materia de comercio y viajes por haber compartido informaciones, sino que recibirán los recursos financieros y técnicos necesarios para responder eficazmente a la epidemia.”

Pero no se queda ahí. También plantean la cuestión de sancionar a los países por “incumplimiento”:

[El tratado debe incluir] un régimen de estímulo adaptable, [que incluya] sanciones como reprimendas públicas, sanciones económicas o denegación de beneficios.

Para traducir estas sugerencias de burócrata al inglés:

*Si se denuncian las “epidemias” a “tiempo”, obtendrán “recursos financieros” para hacerles frente.

*Si no informa de las epidemias o no sigue las instrucciones de la OMS, se le negará la ayuda internacional y se enfrentará a embargos comerciales y sanciones.

En combinación, las normas propuestas fomentarían literalmente la notificación de posibles “epidemias”. Lejos de prevenir “futuras pandemias”, las fomentarían activamente.

El hecho de que los gobiernos nacionales que se niegan a jugar a la pelota sean castigados y los que juegan a la pelota sean pagados no es nuevo. Ya lo hemos visto con Covid.

Dos países africanos –Burundi y Tanzania– tenían presidentes que negaban el acceso a la OMS a sus fronteras y se negaban a seguir la narrativa de la pandemia. Ambos presidentes murieron inesperadamente a los pocos meses de esta decisión, para ser sustituidos por nuevos presidentes que revirtieron instantáneamente las políticas relativas al Covid de sus predecesores.

Menos de una semana después de la muerte del presidente Pierre Nkurunziza, el FMI ha aceptado condonar casi 25 millones de dólares de la deuda nacional pública de Burundi para ayudar a combatir la “crisis” de Covid19.

Apenas cinco meses después de la muerte del presidente John Magufuli, el nuevo gobierno de Tanzania recibió 600 millones de dólares del FMI para “hacer frente a la pandemia de Covid19“.

Está bastante claro lo que pasó aquí, ¿no?

Los globalistas han apoyado los golpes de Estado y han recompensado a sus autores con “ayuda internacional”. Las propuestas del tratado sobre la pandemia no harían sino legitimar este proceso, trasladándolo de los canales ocultos a los oficiales.

Antes de discutir las implicaciones de estos nuevos poderes, recordemos el poder que ya tiene la OMS:

*La Organización Mundial de la Salud es la única institución en el mundo con autoridad para declarar una “pandemia” o emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC).

*El Director General de la OMS -un cargo no elegido- es la única persona que controla este poder.

Ya hemos visto a la OMS abusar de estos poderes para crear una falsa pandemia de la nada… y no hablo del covid.

Antes de 2008, la OMS sólo podía declarar una pandemia de gripe si había “un enorme número de muertes y enfermedades” Y había un subtipo nuevo y distinto. En 2008, la OMS flexibilizó la definición de “pandemia de gripe” para eliminar estas dos condiciones.

Como señalaba una carta de 2010 al British Medical Journal, estos cambios significaban que “muchos virus de la gripe estacional podían clasificarse como gripe pandémica“.

Si la OMS no hubiera hecho estos cambios, el brote de “gripe porcina” de 2009 nunca se habría clasificado como pandemia y probablemente habría pasado desapercibido.

En cambio, decenas de países gastaron millones y millones de dólares en vacunas contra la gripe porcina que no eran necesarias ni eficaces, para combatir una “pandemia” que mató a menos de 20.000 personas. Más tarde se demostró que muchos de los responsables de asesorar a la OMS para que declarara la gripe porcina como emergencia de salud pública tenían vínculos financieros con los fabricantes de vacunas.

A pesar de este ejemplo histórico de corrupción flagrante, una cláusula propuesta del tratado sobre las pandemias haría aún más fácil la declaración de una PHEIC. Según el informe de mayo de 2021 “Covid19: que sea la última pandemia: ”[énfasis añadido]:

“Las futuras declaraciones de un PHEIC por parte del Director General de la OMS deberían basarse en el principio de precaución cuando esté justificado.

Sí, el tratado propuesto podría permitir a la Dirección General de la OMS declarar el estado de emergencia mundial para prevenir una posible pandemia, no en respuesta a una. Una especie de pre-crimen pandémico.

Si se combina esto con la propuesta de “ayuda financiera” para las naciones en desarrollo que informan de “potenciales emergencias sanitarias”, se puede ver lo que están construyendo: esencialmente sobornar a los gobiernos del tercer mundo para dar a la OMS un pretexto para declarar el estado de emergencia.

Ya conocemos los otros puntos clave que podrían incluirse en un tratado sobre la pandemia.

Es casi seguro que intentarán introducir pasaportes internacionales de vacunas y de llenar los bolsillos de las grandes farmacéuticas para producir “vacunas” cada vez más rápido y con menos pruebas de seguridad.

Pero todo esto palidece en comparación con los poderes legales que podrían otorgarse al Director General de la OMS (o a cualquier nuevo organismo “independiente” que decidan crear) para castigar, reprender o premiar a los gobiernos nacionales.

Un “tratado sobre pandemias” que anule o rechace a los gobiernos nacionales o locales entregaría poderes supranacionales a un burócrata o “experto” no elegido que podría ejercerlos a su entera discreción y en base a criterios totalmente subjetivos.

La escasez de alimentos está a la vuelta de la esquina

Quizás las futuras pandemias, por las que la OMS refuerza su poder mundial, puedan tener algo que ver con la inmediata escasez mundial de alimentos. El presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv Shah, anunció en Bloomberg Television que se avecina una «crisis alimentaria masiva e inmediata».

Shah avanzó lo que podría ser un cronograma para la próxima crisis alimentaria mundial que podría comenzar «en los próximos seis meses».

Dijo que las interrupciones en el suministro mundial de fertilizantes causadas por la guerra en Ucrania tendrían un impacto «aún peor» en la crisis, reduciendo drásticamente los rendimientos de los cultivos en todo el mundo.

Shah dijo que el alivio de la deuda, prorrogando los vencimientos, y las subvenciones para los países de mercados emergentes son necesarios para mitigar los efectos de la crisis alimentaria.

La aparición de Shah en Bloomberg es interesante debido a la intensidad con que esta entidad viene trabajando respecto a la necesidad de reestructurar el suministro mundial de alimentos y hacerlo «más sostenible». La fundación tiene puntos de vista estrechamente alineados con el Foro Económico Mundial (WEF), abogando por un «reinicio global», recordando a las teorías eugenésicas de finales del siglo XIX y principios del XX.

El fundador de WEF, Klaus Schwab, dijo a principios de 2020, meses después de que comenzara la pandemia del virus que «La pandemia representa una ventana de oportunidad rara pero estrecha para reflexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo para crear un futuro más saludable, más equitativo y más próspero«.

Si bien Schwab y otras élites globales han estado pidiendo un reinicio global, la directora gerente de Food Initiative de la Fundación Rockefeller, Sara Farley, se ha hecho eco del mismo mensaje.

La nota de Farley publicada en el sitio web de WEF titulada «Cómo reinventar nuestros sistemas alimentarios para un mundo posterior a COVID» describió la necesidad de «rediseñar las cadenas de suministro teniendo en cuenta la nutrición y la salud humana«.

El vicepresidente senior de Food Initiative de la Fundación Rockefeller, Roy Steiner, dijo recientemente que «el mundo está gastando demasiado en alimentos que son malos para las personas y para el planeta«.

¿Y a qué se podría estar refiriendo Steiner? Probablemente a la ganadería, consumidora de agua y piensos, para producir carne. WEF ha defendido, como alternativa, la necesidad de introducir en el suministro mundial de alimentos insectos o carne de laboratorio en las dietas humanas, y estableciendo una especie de «sistema de castas» para el acceso a los alimentos de mejor calidad.

El cronograma de Shah para la próxima crisis alimentaria es una clara advertencia de que el capital financiero utilizan eventos como las pandemias y la guerra como una oportunidad perfecta para implementar su plan para comenzar la transformación del sistema de suministro de alimentos. La carne se está convirtiendo con el paso de los meses en un producto cada vez más exclusivo.

Las guerra agrava las crisis, pero ante todo las vacunas

Recordemos el orden cronológico de la película: Primero fue la pandemia, después vino la crisis económica (aunque es falso, la crisis ya estaba de antes, la plandemia sólo la camufló), después las vacunas con su listado infinito de efectos adversos, y luego la guerra. Todo esto justifica el gobierno mundial y la escasez. Esta escasez, como vemos, se agrava con la guerra de Ucrania, en el marco de la cual se intensifica la guerra energética y financiera, además de la militar, con una cascada de sanciones a Rusia. Sanciones que, paradójicamente, no afectan a las grandes farmacéuticas como Pfizer o AstraZéneca, que pueden seguir comercializando sus vacunas en el terruño de Putín. Seguramente será por seguir las directrices de la OMS, el nuevo gobierno mundial, para que la gente se vacune. La cosa es que el 25 de marzo, la agencia TASS informó que la compañía farmacéutica rusa Pharmasyntez, que produce Sputnik Light, estaba solicitando la fabricación de un medicamento COVID basado en una combinación de nirmatrelvir y ritonavir.

A fines de 2021, el Ministerio de Salud de Rusia incluyó este combo de medicamentos en su lista de tratamientos COVID aprobados.

Nirmatrelvir y ritonavir es un medicamento antiviral desarrollado por Pfizer bajo la marca Paxlovid, que se ha asociado con docenas de fabricantes de medicamentos genéricos en todo el mundo para suministrar el medicamento a 95 países, lo que supuestamente reduce las hospitalizaciones atribuidas a COVID para personas de «alto riesgo» en un 90%.

En noviembre de 2021, el gobierno ruso concedió la aprobación a Pfizer para realizar ensayos clínicos de Paxlovid en Rusia, aunque detuvo recientemente todos sus ensayos clínicos en respuesta a la «operación especial» en Ucrania, lo cierto es que Pharmasyntez sigue desarrollándo el fármaco.

Según los informes de los medios de comunicación, las propiedades mágicas de Paxlovid para combatir el COVID se pueden atribuir a uno de los ingredientes clave del fármaco, el ritonavir, «un medicamento comúnmente utilizado en tratamientos combinados para el VIH» pero que en sus advertencias indica que puede conducir a resistencias al fármaco del VIH-1…¿una epidemia de VIH para 2023?.

Pero Paxlovid es tan seguro y efectivo que incluso China lo anhela. Este es un gran logro: según el South China Morning Post, la píldora de Pfizer es el primer tratamiento contra el COVID fabricado en el extranjero que ingresa al mercado de China.

El regulador asiático informó que «ha aprobado condicionalmente Paxlovid para tratar a adultos con covid-19 de leve a moderado que tenían un alto riesgo de enfermarse gravemente, incluidos ancianos y pacientes con problemas renales crónicos, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, diabetes y otros factores de alto riesgo de Covid-19». Esto es cuanto menos curioso porque los efectos secundarios enumerados del ritonavir incluyen diabetes y cálculos renales.

Lo mismo respecto a AstraZeneca. Por lo tanto, cuando algunos preguntaban por qué durante la pandemia Rusia había mantenido la misma política, o parecida, que los países occidentales, puede encontrar aquí una respuesta.

Rusia fue el primer país del mundo en diseñar una vacuna contra el coronavirus, también rodeada de intereses comerciales. La financiación de la vacuna Sputink procedía del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), un fondo soberano, por lo que daba la impresión de que se trataba de dinero público. Pero no era así. En junio de 2020 el RDIF anunció una asociación conjunta con R-Pharm, una de las mayores empresas farmacéuticas de Rusia.

Ambas empresas trabajarían conjuntamente para producir y distribuir la vacuna del Centro Gamaleya, un instituto del Ministerio de Sanidad ruso que aprobó la vacuna en menos de dos meses, lo que significa que no hubo ensayos clínicos, ya que iban a experimentar en vivo y en directo, como todas las demás vacunas, con el pequeño atenuante de que no se trataba de una de las novedosas vacunas de ARNm.

El nombre de la vacuna se lo puso el director general de RDIF, Kirill Dmitriev, un científico que estudió en la Universidad de Stanford gracias a una beca de Soros y luego en la Escuela de Negocios de Harvard. Trabajó para Goldman Sachs y McKinsey antes de tomar las riendas del RDIF en 2011. Dimitriev es un clon de cualquier otro especulador occidental e incluyó a R-Pharm en la cartera de inversiones del RDIF.

El 17 de julio de 2020 AstraZeneca anunció que R-Pharm se convertiría en “uno de los centros de producción y suministro de [sus] vacunas para los mercados internacionales”. Llevó la fabricación de nueva vacuna a Rusia, desde donde se exportaban.

Por lo tanto, Rusia no ha distribuido una única vacuna contra el coronavirus, sino dos y en ambas los intereses comerciales son los mismos.

El mismo día en que AstraZeneca informaba de su asociación con la empresa rusa R-Pharm, el periódico The Guardian anunciaba un ataque informático ruso contra las empresas británicas de biotecnología, lo que era grotesco. ¿Para qué piratear los secretos de una vacuna si ya hay un contrato de asociación para fabricarla?

Sin embargo, la asociación entre ambas empresas no impidió a Dimitriev atacar a AstraZeneca cuando los ensayos clínicos de su vacuna fracasaron en septiembre de 2020. La vacuna británica se basaba en una “plataforma no probada”, dijo Dmitriev, ocultando que lo mismo ocurría con Sputnik, con la única diferencia de que ésta no era de ARNm.

Que no hubiera ensayos clínicos no fue óbice para que el RDIF, AstraZeneca, el Centro Gamaleya y R-Pharm firmaran un protocolo de cooperación en diciembre de 2020, porque este asunto de las vacunas -repetimos- no va de salud sino de dinero.

El 21 de diciembre Putin elogió la asociación de AstraZeneca con Rusia. Dirigiéndose al director de AstraZeneca, dijo: “Me gustaría desearle éxito no sólo en el mercado ruso, sino también en los mercados mundiales, y que esté a la altura de sus expectativas”.

Los efetos adversos importan poco

Al RDIF no se le ocurrió otra cosa que fabricar un cóctel de las dos vacunas en las que había invertido su dinero. En febrero de 2021 Azerbaiyán aceptó acoger un ensayo clínico para probar la combinación de Sputnik y AstraZeneca.

Pero en los medios de comunicación comenzaron a aparecer las primeras secuelas de la vacuna de AstraZeneca y a mediados de marzo 20 países europeos suspendieron temporalmente su administración debido a la formación de coágulos y hemorragias internas.

A pesar de los efectos adversos, el RDIF no suspendió su asociación a AstraZenaca e incluso llamó para formar otras coaliciones similares.

Una semana después el Ministerio de Sanidad ruso inició un ensayo conjunto de Sputnik y AstraZeneca. Cinco instituciones médicas rusas participaron en el estudio, en el que participaron 150 cobayas.

A finales de julio el RDIF publicó los resultados preliminares del ensayo clínico realizado en Azerbaiyán. Cincuenta personas recibieron el cóctel conjunto, que resultó ser “seguro y eficaz”. Los datos preliminares de un estudio paralelo realizado en Argentina “mostraron resultados igualmente prometedores”.

En agosto el gobierno argentino comenzó a administrar inyecciones de AstraZeneca y Moderna a las personas que habían recibido el primer componente de Sputnik. La explicación oficial fue que estaba mezclando los medicamentos debido a una escasez de suministro, pero Dimitriev insistió en que eso formaba parte del plan. “Lo propusimos, siempre quisimos hacer un combo”, dijo. “Sputnik es la primera vacuna combinada, la primera mixta, que consiste en dos inyecciones diferentes. Hemos dicho desde el principio que dos inyecciones diferentes son más eficaces que dos inyecciones idénticas”.

Ese mismo mes los datos publicados por la sanidad argentina mostraron que Sputnik causó muchas más complicaciones postvacunales que la vacuna de AstraZeneca.

Mientras tanto, R-Pharm ultimaba los preparativos para la producción en masa de Sputnik y de AstraZeneca. En septiembre, la farmacéutica rusa anunció que había comenzado a fabricar la vacuna de AstraZeneca para su exportación.

Las vacunas están por encima de las guerras y las sanciones

A finales de 2021, los diseñadores de Sputnik ya colaboraban abiertamente con Pfizer y Moderna. “Ya tenemos un estudio conjunto con Moderna en Argentina, y ahora Argentina está estudiando una combinación de Sputnik y Moderna. Otros dos países están investigando actualmente una combinación de Pfizer y Sputnik, y creemos que esta combinación tendrá mucho éxito”, dijo Dmitriev en octubre.

El Centro de Gamaleya también se mostró entusiasmado con los nuevos cócteles de coagulación. En noviembre, uno de los científicos que desarrolló el Sputnik, Dmitry Shcheblyakov, abogó por mezclar la vacuna rusa con inyecciones de ARNm. “Comprobamos que la combinación de diferentes vacunas fabricadas con distintas tecnologías sólo aporta una ventaja”, dijo Shcheblyakov.

Según el RDIF, los datos de los ensayos del combinado Pfizer-Sputnik estarán disponibles a finales de este año.

En febrero el estudio de Azerbaiyán contaba ya con un impresionante centenar de participantes, y los resultados seguían siendo muy prometedores. “Los datos preliminares del uso combinado de las vacunas Sputnik Light y AstraZeneca confirman la ventaja de utilizar diferentes vacunas al revacunar. En el contexto de la aparición de nuevas cepas peligrosas de coronavirus, es este enfoque el que puede proporcionar una protección segura, eficaz y a largo plazo”, dijo Dmitriev el 14 de febrero.

Las sanciones introducidas en respuesta a la operación militar en Ucrania no han puesto fin a la asociación de Rusia con las grandes empresas farmacéuticas. El 15 de marzo, R-Pharm presentó una solicitud de registro de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca en Rusia.

Habrá que analizar, en plena guerra militar y comercial, por qué ambas potencias admiten la circulación de un fármaco tan dudoso o si, por el contrario a lo que habitualmente se piensa, quizá sean naciones donde la penetración del capital monopolista está más avanzada de lo que creemos.

Y nos metieron el chip

Pero no nos preocupemos, porque asociado a la vacuna, al pasaporte sanitario de la OMS, a la crisis ecónomica, al Banco Central de Divisas Electrónicas y al fin del dinero en efectivo para reiniciar la economía, tenemos los chips implantables. Y lo mismo que España ha firmado el tratdo de pandemias de la OMS, comercializa las vacunas covid, participa – indirectamente – en la guerra de Ucrania, y sufre la crisis ecónomica, también introduce el famoso chip,que se comercializa para hacer pagos

En España, la primera tarjeta de crédito se emitió con un límite de 25.000 pesetas en 1959, asimismo, para realizar los pagos, los usuarios debían llamar a un centro autorizado para aceptar la transacción.

Con la evolución de la tecnología, ahora se paga con el método contactless gracias al sistema NFC que llevan incorporado. Es decir, los usuarios tienen que acercar sus tarjetas al lector del datáfono para efectuar sus compras.

Otra de las opciones que han nacido con el paso de los años ha sido la posibilidad de pagar con el móvil. Los individuos deben tener un dispositivo con chip NFC y tenerlo activado mediante la app de su banco para acercar el smartphone al TPV (terminal de punto de venta).

Dando un pasito más Walletmor ha creado un implante que se esconde bajo la piel para realizar los pagos. Dicha innovación cuenta con la aprobación reglamentaria, cómo no, emplea la tecnología NFC, se mantiene en su sitio, tiene una duración indefinida y no necesita baterías.

La pieza está compuesta por un microchip y una antena, además, ambos materiales se agrupan dentro de un biopolímero, tiene una duración indefinida y no emplea baterías. Si el chip emite, cómo hará para transimitir y recibir los datos. Pues igual que los chips actuales, NFC o Bluetooth. Este alcance es limitado pero con la tecnología 5G se puede conseguir que la transmisión sea a distancia, exactamente igual que un móvil.

Desde la web de Walletmor indican los pasos que deben seguir los “usuarios” para pagar con este chip. Primero, se deben abrir una cuenta en iCard (una billetera digital) para usar el implante. Luego tendrán que vincular el chip con su cuenta de iCard mediante un código de activación. Hay que agregar dinero a la cuenta a través de trasferencias bancarias o una tarjeta de débito/ crédito. El último paso consiste en introducir el implante en una clínica estética.

Walletmor señala en su página que “todas las transacciones se procesan de acuerdo con el procedimiento de pago sin contacto estándar que involucra un esquema, un adquiriente y un procesador”. ¡Y todo por 199 euros!

Una vez el chip se comercializa para realizar pagos (y España no es la primera, pues Suecia lleva ya varios años con esta tecnología, igual que Corea o que empresas argentinas o chilenas) se le puede introducir la información que se quiera. Dijimos que primero vendrían las vacunas y luego el chip, qué putos conspiranoicos que somos, cómo es posible que nos sigan hablando.

En fin, que esta es la definición misma del globalismo tecnocrático. El gran reinicio está en marcha. ¿Nadie más ve un plan detrás de todo esto?

Terraindomita

Fuentes

Off-guardian

mpr21.info

20 minutos