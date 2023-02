Y dios pasÓ por vallecas en enrique de castro

Enrique Castro ha fallecido esta madrugada a los 80 a帽os. , de la iglesia de San Carlos Borromeo, se hizo famoso en 2007 junto a sus compa帽eros por el desencuentro que tuvo la parroquia con la c煤pula eclesi谩stica del Arzobispado de Madrid 鈥搚 de toda la Iglesia鈥 a cuenta del tono transgresor de las liturgias que oficiaban. Sus posiciones, siempre en el lado de los marginados, estuvieron a punto de costarles el h谩bito.

隆Qu茅 bien s茅 yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche! 鈥 San Juan de la Cruz.

Como dijo el pueblo de la existencia de Monse帽or Romero, se puede decir de la vida de Enrique de Castro que, en 茅l, Dios pas贸 por Vallecas. Y pas贸 no para quedarse instalado en sus luchas, dramas e incertidumbres鈥 sino para anunciar que era posible esa 鈥済ran fiesta鈥 del encuentro y la solidaridad.

Si recuerdo algo de Enrique es, precisamente, su capacidad prof茅tica. Siempre, desde la Fe, la coherencia personal y la Esperanza, saliendo a buscar a quienes pocos quer铆an tener cerca. Desde esas celebraciones dominicales, el arrojo de empe帽ar a j贸venes toxic贸manos, expresidiarios y otros en la aventura laboral de Traperos de Emaus, o ese acompa帽ar a madres traspasadas por el dolor de ver a sus hijos y familias destrozados por la maldita droga.

Esas luchas contra la exclusi贸n que anim贸 y protagoniz贸, no desde la instituci贸n de poder cual fuera esta, cuanto, desde el barro, hombro con hombro y asumiendo todos, la necesidad de protagonismo en dichas escaramuzas sociales. Animando, aqu铆 y all谩, esa 鈥渞evoluci贸n participativa鈥 鈥揷omo 茅l mismo dec铆a鈥 que ahuyentase los demonios de la pobreza, la exclusi贸n y el prejuicio.

Traer a la memoria a Enrique, en estos momentos, desde el cari帽o y la deuda vital con 茅l, es empe帽arnos en hacer de este mundo un lugar m谩s habitable. Seguir esa estela de buena gente a quienes tuvimos la fortuna de conocer y con cuyo recuerdo tenemos la obligaci贸n moral de intentar vivir desde las claves y postulados que animaron sus vidas. Aquellos que para 茅l fueron faros y a los que se suma en este peregrinar: Alberto Iniesta, Padre Llanos, Fabi谩n, Julio Lois, Pedro S谩nchez鈥 y tantos otros 鈥搚 tantas otras鈥 que hicieron de Enrique lo que ha sido y ser谩 para quienes tuvimos la fortuna de conocerle.

El 鈥榗ura rojo鈥 que recomendaba el uso de preservativos y defend铆a a los homosexuales

Quien no est茅 familiarizado con la figura de Enrique de Castro puede acercarse a 茅l a trav茅s de sus propias palabras. 鈥淟a Iglesia Vaticana es antievang茅lica porque el Vaticano es el mundo de la no fe. La mayor铆a de obispos cree en su poder pero no tienen fe en el Evangelio, que es lo mismo que tener fe en el ser humano. Para tener fe hay que ser un ser humano desnudo y por eso he dicho m谩s de una vez, refiri茅ndome a los obispos: quedaros desnudos, en pelotas, fuera ropajes y salid a la calle. Porque son incompatibles el poder y el dinero, con Dios鈥.

O de sus actos: 鈥淓n la parroquia siempre hemos recomendado el uso del preservativo. 驴C贸mo no vas a hacerlo si hemos estado siempre rodeados de enfermedad y muerte?鈥, dec铆a y hac铆a. 鈥淟os gays son personas iguales que las dem谩s. Y punto. 驴Qu茅 m谩s a帽adir? 驴C贸mo va a ser el cristianismo incompatible con la homosexualidad? No existe ning煤n c贸digo de moral en el Evangelio y mucho menos de moral sexual鈥.

O de sus escritos, como 鈥淧odr铆amos enumerar muchos m谩s ejemplos de irregularidades y excesos policiales: decenas de v铆deos que circulan por internet reflejan la brutalidad con la que tantas veces repelen los antidisturbios las manifestaciones golpeando incluso a ancianos, mujeres o periodistas. Pero los datos hasta aqu铆 expuestos son m谩s que suficientes para afirmar que no se trata de 鈥榰nas cuantas manzanas podridas que hay que sacar del cesto鈥. Aunque no sean generalizados, los malos tratos son sistem谩ticos. Y no es posible ignorar ya esta realidad mirando para otro lado. Una verdadera democracia exige que la polic铆a act煤e siempre conforme a un c贸digo 茅tico, fundado en el respeto a los derechos humanos e inspirado en los principios del servicio a la ley y a los ciudadanos鈥.

El p谩rroco ser谩 despedido este jueves en el crematorio del Cementerio de la Almudena a las 13 horas.

