Y la farándula se sublevó

January 9, 2022

Y la far谩ndula se sublev贸

“… estoy de bruces: enraizando el miedo…” (frase profunda del poema ‘Historia’ del dramaturgo y director vasco-argentino Carlos Gorostiza) El que en 1981 se convierte en uno de los principales promotores de 鈥淭eatro Abierto鈥, movimiento de resistencia cultural creado por la gente de teatro prohibida por la dictadura: <<Yo cuestionaba el teatro ret贸rico y me quejaba de la falta de obras que hablaran de nuestros temas, con nuestro lenguaje. 驴Por qu茅 no hacemos una obra que transcurra en la calle, en una esquina?>>. No hay duda de que Carlos Gorostiza (1920-2016) dej贸 su legado y nombre escrito en la historia. Consigui贸 brillantemente plasmar los textos recreados en su mente y ampli贸 alternativas en la ya inquieta far谩ndula incluso en aquellos sectores aferrados en leer s贸lo los cl谩sicos para establecer un 铆ndice y es que no hay nada como abrirse a su obra y asomar a su deambular por los caminos apuntalando futuro cueste lo que cueste.

Todo est谩 cargado en la memoria

Hubo un punto en el planeta que alberg贸 el caso m谩s sonado del mundo en cuanto a la implicaci贸n pol铆ticoantifascista de la far谩ndula, se produjo en 1975 en el Estado espa帽ol, impulsado por la Uni贸n Popular de Artistas (UPA) una de las organizaciones adheridas al FRAP. Y es que siempre se encuentra un espacio de libertad donde hacer crecer la esperanza y solidaridad. Surgi贸 de una idea entre la militancia comprometida del gremio, en uno de los grupos, en este caso teatrista-musical ‘Las madres del cordero’, entre ellos Lola Canales y Antonio Piera, de entra帽able estela que de seguro tuvieron mucho que ver. Hace unos a帽os que Piera falleci贸, sin embargo su perfil y personalidad se mantiene erguida, sigue alumbrando entre los que le conocieron, su don especial de empat铆a y comunicaci贸n ten铆a una chispa de alegr铆a y vida que te involucraba sin mucho esfuerzo, era apasionado no solo como actor y m煤sico en su propio caminar diario. Le llegu茅 a conocer en otro pa铆s donde se encontraba exiliado, en el mismo que conociera a otro periodista, el canari贸n Jose Luis Morales, de similar catadura e inquieta entrega, en ambos casos, se encontraran donde estuvieran su dedicaci贸n y compromiso se hac铆a notar. Ver juntos a Piera y Lola Canales compa帽era de batallas esc茅nicas y vida juntos (en alguna acci贸n) era encontrarse con un caudal de derroche en茅rgico, se reforzaban en creatividad vital como un resplandor en complicidad ampliada, ambos ingeniosos sobre una ense帽anza y ejemplo de desarrollo cultural transmisores de un impulso optimista, al pie siempre de la cima dispuestos a entregarse en todo. Cierto que yo los ve铆a desde esa precoz adolescencia id铆lica, pero pude comprobar a帽os despu茅s que segu铆an siendo ellos mismos. El caso de Piera como lo fue el del camarada condenado a muerte Vladimir F. Tobar, ambos en diferentes prisiones, no solo compartieron y acompa帽aron momentos duros de c谩rcel (con parte de lo que m谩s quiero) sino que se integraron en nuestro batallar familiar. Con Piera trabaj茅 en lo que 茅l ya llevaba por estudios y edad, tiempo entregado como periodista, adem谩s de reforzarme en las artes esc茅nicas me involucr贸 en uno de los tantos frentes que desarrollaba, me encontraba en ese estado adolescente deseoso de participar en mil batallas aprendiendo de 茅l, realizando entrevistas para la Agencia de Prensa ‘Espa帽a’ Popular, adherida a dicho Frente. En el mundo art铆stico ten铆a muchos contactos, hablo antes de que yo lo conociera ya en otro pa铆s peleando la misma causa; pongamos que ahora, hablo de Madrid, donde desarroll贸 junto a otros compa帽eros de far谩ndula la respuesta al fascismo m谩s contundente que se haya conocido.

De ese descontento pol铆tico y situaci贸n laboral surge la idea que empez贸 a agrupar y sumar compa帽er@s simpatizantes y camaradas para luchar desde las tarimas, tablas esc茅nicas con el teatro como bandera y el apoyo de la prensa escrita en revistas, boletines, hojas informativas, agencia de prensa, todo lo disponible que se pudo dentro del Frente y que a su vez surg铆a nuevo de los grandes apoyos que se iban sumando. Las grandes carencias, desigualdades en que se viv铆a laborales y pol铆ticas, eran parte de la realidad de una agresi贸n que hac铆a imposible cualquier coexistencia pac铆fica, reforz贸 la conciencia en este caso por la dignidad de ser artistas, en rechazo del fascismo absoluto reprimiendo todo desarrollo e implicaci贸n social, las precarias condiciones laborales y censura contra la libertad de expresi贸n. Tambi茅n est谩 la conversaci贸n en la c谩rcel de Ja茅n, entre 脕ngel Campillo (Edu) dirigente pol铆tico del mismo partido de Piera, ambos encarcelados, que Edu conoci贸 en una de las tantas prisiones por donde rod贸 a mil kil贸metros pr谩cticamente de su familia –pregunta a 茅ste, el inquieto dirigente, estando juntos en la c谩rcel de Ja茅n–, 驴c贸mo es que formaron la UPA a trav茅s de Las madres del cordero? 隆Y!, el proyecto cuaj贸 camarada; unos se integraron de lleno como militantes, otros apoyaron encantados pero sin militancia, qui茅n mejor que t煤 sabe lo que la clandestinidad exige de disciplina y compromiso camarada, y otros, se involucraron sin reparo en alg煤n que otro trabajo o actividad puntual, el caso es que nadie se ech贸 atr谩s y la UPA se expandi贸 como el aceite bajo el sol, y fue una evidencia en el Estado con una gran presencia, fundamentalmente en Madrid donde trabajaban 鈥淟as madres del cordero鈥, donde se coc铆an m谩s frijoles en pol铆tica de gobierno y habas en todas las instituciones, pero tambi茅n, entre artistas exiliados como luego m谩s tarde me tuve que ir yo (Recogido de Incomunicado de ‘Edu’, del libro Casta帽uelas 70, y cartas de su paso por prisi贸n). A帽os de gran convulsi贸n pol铆tica y social que sin duda favoreci贸 la unidad revolucionaria.

En 1975 el caudillo fascista estaba dando los 煤ltimos coletazos de una de las caras de su moneda nazional, pareciera que no termina nunca de desaparecer su cu帽o sobre la moneda, ofreciendo por la otra, la implacable represi贸n sangrienta que se perpetuar铆a como posteriormente sucedi贸 con los fusilamiento del 27 de septiembre, cortando todos los hilos que pudo entorno a la libertad no solo entre los obreros de las f谩bricas y braceros del campo, igualmente entre los trabajadores de la cultura. La UPA junto con el apoyo de otras organizaciones del FRAP, agrup贸 m煤sicos en diferente escala de compromiso, actores y a otros gremios de la cultura, algunos a煤n presentes se mantienen con una dignidad asombrante. Entre los militantes, simpatizantes y colaboradores que apoyaron incondicionalmente, se encuentra el brillante intelectual y dramaturgo Alfonso Sastre, el cantante Moncho Alpuente, el propio Antonio Piera, Lola Canales y otros componentes de Las madres del cordero, ilustradores como El Cubri, que realizaron muchos de los dibujos de la revista ‘Viento del Pueblo’, varios componentes del grupo reconocido madrile帽o Teatro T谩bano; el escultor Ram贸n de Soto; cantautores como Pablo Guerrero, Patxi Andi贸n, Luis Eduardo Aute, Faura de Suburbano, Chicho S谩nchez Ferlosio, los pintores Joan Castej贸n y Viriato, las actrices Amparo Mu帽oz, Tina Sainz, Lola Gaos entre otras. Tal era la situaci贸n y estado de 谩nimo efervescente en luchas, que la UPA, lleg贸 a motivar a gentes que una ni podr铆a hoy imaginar como Roc铆o D煤rcal, etc. Hubo tambi茅n artistas que de una y otra forma en aquellos a帽os colaboraron como el gran m煤sico catal谩n Lluis Llach entre tantos otros. Mayor proyecci贸n tuvieron las giras por los centros culturales de la emigraci贸n en su momento m谩s cr铆tico, o el contacto con los c铆rculos de exiliados tanto en Europa como en toda Am茅rica Latina, donde empezaban a fusionarse los exiliados -que lograron sobrevivir del golpe de estado franquista- y las nuevas generaciones en lucha surgidas tras la ruptura con los partidos tradicionalistas de la izquierda conservadora, que juntos unos y otras, en muchos de los casos ya militando logran las alternativas pol铆ticas surgidas a partir de 1964 muy vitales fundamentalmente hasta 1975 (En declinaci贸n pol铆tico-ideol贸gica entre la legalizaci贸n y transici贸n), rompi茅ndose en mil pedazos fundamentos de principios y hasta su estructura. Todo intento de elucubraci贸n en identificaci贸n de siglas es hoy no solo una equivocaci贸n, una farsa de sorprendente atrevimiento, que no solo no hace justicia sino por el contrario, es m谩s que sospechosa su especulaci贸n medi谩tica (para nada nost谩lgica de cuatro trasnochados), en arraigo de una cultura ajena en caracteres filos贸ficos que basa principios ideol贸gicos en estructuras, y l铆deres al calor de la bolsa en manos de los mismos hilos que nos manipulan como marionetas.

Volviendo a los a帽os de lucha en que sin duda la acci贸n m谩s importante en la que se involucra activamente la UPA, fue la Coordinaci贸n de las diversas huelgas del mundo del espect谩culo. Todo tipo de sectores de trabajo art铆stico vinculados al teatro, el cine, la televisi贸n, etc茅tera, llegando en los 煤ltimos a帽os de la dictadura a paralizar totalmente el sector. En febrero de 1975, protagonizan una movilizaci贸n hist贸rica, que puso contra las cuerdas al sindicato vertical del r茅gimen. Decenas de artistas y actores se unieron, hasta que algunos de ellos, fueron detenidos e ingresados en prisi贸n acusados de pertenecer m谩s all谩 del arte, al PCE (ml) y el FRAP; fueron incluso, acusados de pertenecer hasta a la propia ETA (Pues no son nada los militares entre tricornios a la hora de golpear y condenar). 芦Los actores se han levantado contra un mecanismo social que los condenaba a la doble funci贸n diaria, a la pasividad pol铆tica, a la sumisi贸n de la empresa y al eterno temor a quedarse sin trabajo禄 (Declaraci贸n del editorial de febrero de 1975 de la revista ‘Primer plano’, quien resumi贸 muy bien, la huelga de actores y actrices, nueve meses antes de la muerte del dictador. Que puso en jaque (ocurrir铆a meses despu茅s una vez m谩s las movilizaciones de solidaridad internacionales entre agosto septiembre, con los Consejos de guerra sumar铆simos, a muchos de sus camaradas). Lo dicho, en jaque y contra las cuerdas tanto al r茅gimen como al sindicato vertical que reg铆a a la fuerza la vida de todos los trabajadores. Aquella Huelga fue algo m谩s que la I Movilizaci贸n del mundo del espect谩culo en los 40 a帽os de dictadura. La UPA se convirti贸 en todo un referente, incluso dentro de las distintas organizaciones tanto del campo como de la ciudad adheridas al FRAP y el Partido; y a nivel social de los 煤ltimos a帽os del franquismo, aglutin贸 a muchos trabajadores incluso hasta fuera del gremio: bailarines, pintores, directores, cineastas, realizadores, cantantes, empleados de circo, de las salas de arte, de los tablaos y, sobre todo, de Televisi贸n Espa帽ola (la 煤nica televisi贸n de entonces), controlada directamente por el Gobierno. Y es que cuando TVE, tuvo que sustituir de urgencia su programaci贸n habitual, el Gobierno, empez贸 a preocuparse; qu茅 co帽o es esa UPA, 驴del FRAP?, y aquel, ya empezaba a ser un problema serio. En uno de los peri贸dicos del ABC se puede leer 芦Televisi贸n Espa帽ola tuvo que ser suspendida la grabaci贸n de una obra de Diego Fabri, ante la actitud de los actores, y el rodaje de ‘Un se帽or de negro’, de Mercero, fue, al parecer, interrumpido por una comisi贸n de realizadores que invitaron a los presentes para que se unieran a la Huelga禄. Ya ven como andaban las cosas en la trastienda luminosa que abarca las casas. Ya ven de lo bien que educaban abuelos y padres de la guerra antifascista a los hijos; de como la lucha nunca ces贸 desde 1936, hasta la fecha en que les hablo a帽o en que muere el dictador. Actores y actrices unidos para vencer por un salario digno, pago de las dietas y gastos de desplazamiento, el cobro de los ensayos y una funci贸n 煤nica diaria entre otras cosas. En 15 de los Teatros de Madrid a mediod铆a del 4 de febrero pod铆a leerse <<Por incomparecencia de los actores, se lamenta informar que la sesi贸n de hoy queda suspendida>>. En la sesi贸n de la noche ya eran 21 los teatros, la pr谩ctica totalidad de la oferta cultural de Madrid. Movidos porque la Ordenanza Laboral de Teatro, Circo y Variedades de 1972: ”Una Ordenanza incompleta y, en cierta manera, arcaica 鈥揺xplicaba el actor Juan Diego entre los vanguardistas de la movilizaci贸n”, era incumplida por la casi totalidad de la parte empresarial. Se elige para las negociaciones a un grupo de representantes, la famosa, ‘Comisi贸n de los once’ formada por el inolvidable compa帽ero gran creador, autor y actor (que dirigi贸 El Festival Iberoamericano de Teatro de C谩diz) Juan Margallo, junto en la comisi贸n con Vicente Cuesta, Jes煤s Sastre, Luis Prendes, Pedro del R铆o, Alberto Alonso, Jaime Blanch, Jos茅 Mar铆a Escuer, Jos茅 Mar铆a Rodero…

La <<Comisi贸n de los once>> tuvo el valor de saltarse la obligada intermediaci贸n y representaci贸n oficial del Sindicato Nacional del Espect谩culo 鈥損residido en aquel momento por el ex columnista de ABC Jaime Campmany鈥 de manera que los actores en huelga s贸lo reconoc铆an a dicha Comisi贸n. El acto de mayor tensi贸n se produjo el 8 de febrero, cuando la Polic铆a irrumpi贸 en el teatro de Bellas Artes en medio de una asamblea, llev谩ndose detenidos a varios miembros de la profesi贸n, a Tina Sanz, Jos茅 Carlos Plaza, Antonio Malonda y Yolanda Monreal que ingresaron en prisi贸n acusados de pertenecer al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Como se trataba de aplicar la ley a rajatabla, y como dios manda, una vez m谩s, la ley une a la izquierda que lucha l贸gicamente fusionando FRAP y ETA; as铆 quedaban unidas como meses despu茅s, 27 de septiembre, y para m谩s se帽as de identidad, m谩s inris en des-inris a los actores, se les implica con el atentando de la calle Correo, 隆as铆 como si no quiere la cosa!!! En el grupo de los detenidos, 隆ag眉ita!, hab铆a figuras como Roc铆o Durcal; para que vean como de expansivo y pre-revolucionario andaba el ambiente callejero, con la ley tras los talones, y palo, palo que dios te cri贸. Tambi茅n se encontraba entre los detenidos Enriqueta Carballeira, Pedro Mari S谩nchez y Flora Mar铆a 脕lvaro. En fin que la cosa se puso de un rojer铆o en alta estima, atraves贸 todas las fronteras, sobre todo en cuanto a medidas represivas se refiere de la mala bestia. Pero el poder era absoluto, e intocable, capaz de fusilar cien militantes en dos segundos jugando al tiro de palomas. Se ceb贸 con detenciones pues solo faltaba ya encender la cerilla y agitar bandera para tomar el Palacio de las Cortes, 隆pero!, finalmente hubo que parar la Huelga a cambio de la liberaci贸n de los encarcelados 隆Pues les iban a procesar por terrorismo (de ah铆 lo de la calle Correo) para seguir venciendo, 鈥渟iempre venc铆an鈥!!! Adem谩s de que cayeron multas econ贸micas considerables para la 茅poca 鈥揹esde el medio mill贸n de pesetas hasta las 200.000 para Roci贸 Durcal鈥 que pagaron por supuesto solidariamente entre todos y todas, y eso, en aquella 茅poca de pesetillas como sueldo 隆redios!, con los miserables de ley f茅rrea de la dictadura. La actriz, Tina Sainz vivi贸, ‘a la madrile帽a’, uno de los estrenos m谩s inolvidables de su vida –las lecheras– que aunque lo parezca no es el t铆tulo de ninguna obra de teatro, sino el nombre, con que se bautiz贸 entonces a los nuevos veh铆culos utilizados por la Polic铆a Armada. Que aqu茅l 8 de febrero la actriz tuvo la mala fortuna de estrenar junto a Jos茅 Carlos Plaza, Roc铆o D煤rcal, Pedro Mari S谩nchez, Flora Mar铆a 脕lvaro, Enriqueta Carballeira, Antonio Malonda y Yolanda Monreal. En el momento de la detenci贸n, se encontraban en el teatro Bellas Artes, informando acerca de la Huelga que hab铆a comenzado una semana antes y no cesaba de seguir sumado autores, directores, cineastas, bailarines, pintores, realizadores, cantantes y hasta Televisi贸n Espa帽ola; cuyos responsables se vieron obligados a sustituir la programaci贸n habitual a causa de los paros 隆Quien dir铆a hoy viendo lo que en rima suena la disparidad actual!!!.

La pr谩ctica totalidad de los teatros madrile帽os, salvo el Alc谩zar, La Latina, y el caf茅 teatro La Fontana, secund贸 la huelga; a la que r谩pidamente se sumaron los circos, los tablaos, las salas de arte y TVE. En Barcelona muchas compa帽铆as suspendieron sus funciones. La solidaridad internacional se expandi贸, sindicatos de actores entre otros italianos y franceses env铆an ayuda para atender las urgencias econ贸micas de los actores madrile帽os. La cosa empez贸 a complicarse sobre todo cuando los profesionales de televisi贸n decidieron apoyar p煤blicamente la Huelga, que se hab铆a extendido m谩s all谩 de la frontera, con los exiliados. Se les escapaba de las manos a las instituciones, ridiculizado su dominio implacable a nivel internacional, deciden un谩nimemente dar un escarmiento ejemplarizador, es entonces, cuando la polic铆a detiene a la actriz Tina Sainz, junto a otros compa帽eros en el Bellas Artes y les ‘invitan’ a entrar en las lecheras hacia la Direcci贸n General de Seguridad en Puerta del Sol. Los directores teatrales Jos茅 Carlos Plaza y Antonio Malonda fueron trasladados a la c谩rcel de Carabanchel; Tina Sainz y Yolanda Monreal, a la de Yeser铆as, todos acusados de pertenecer a la UPA y el FRAP. Expuesta las razones que motivaron la I Movilizaci贸n del mundo del espect谩culo, motines y ausencias en escena, quiero dedicar este espacio con orgullo y amor adem谩s de a Juan Margallo, compa帽era Petra Mart铆nez, hermanas de 茅ste, y al que muy recientemente nos dej贸 uno de los mejores dramaturgos de la Iberia contestataria en lengua castellana, nuestro entra帽able y colega Alfonso Sastre; que apenitas tuvo recorrido medi谩tico su fallecimiento, ni elocuentes homenajes ni pases de sus obras por televisi贸n alguna, ni despedidas de esos cientos de actores y actrices que se autodefinen de izquierdas.

II

A miles de kil贸metros del Estado espa帽ol, un oc茅ano inmenso llega a mi memoria y junto a 茅l, inseparable, el recuerdo de un poeta. He realizado alguna que otra gira sobretodo por Latinoam茅rica, a la que debo m谩s all谩 de mi gratitud mi propia realidad con la que vivo y tiro para adelante, con ella me he realizado, he actuado y compartido luchas dolorosas. Estas son para mi las giras que te aportan m谩s que entregas, en carga de bater铆a humana, que ni da帽a ni quema los ojos ni agota esperanza, pues no solo lo profesional cuenta en aventura irrepetible sobre un caudal de ense帽anzas que forman parte de mi vida diaria. En una de estas giras me reencontr茅 despu茅s de a帽os con el actor y director que hab铆a sido, y aunque ya metido en a帽os An铆bal Reyna se manten铆a del lado que hab铆a vivido y luchado. Fue para mi un profesor apreciado de los que siempre recuerdas por lo mucho aportado. A trav茅s de 茅l particip茅 algunos a帽os despu茅s –del primer contacto esc茅nico por 茅l dirigido como colof贸n de estudios– sobre una tarima centenaria en homenaje a Pablo Neruda, donde se multiplicaron encuentros internacionales y cenas inolvidables, actuaciones y decenas de actos diversos conmemorativos (sigo disfrutando de la copa de Neruda hecha para su centenario que agradecer茅 infinitamente de poder tener entre mis manos). Pude tambi茅n conocer esos d铆as en profundidad c贸mo se encontraba Chile, por qu茅 situaci贸n pasaba el trabajo de actriz y actor, con los distintos gobiernos tras el siniestro golpe de estado un 11 de septiembre de 1973; apoyados (los militares) y dirigidos por la CIA y la ITT los gorilas chilenos derrocan y asesinan al presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende; a partir del alzamiento se desata como hiciera el africanista Franco, la m谩s feroz persecuci贸n y genocidio contra obreros, campesinos, estudiantes y ni帽os encabezado por el genocida chileno Augusto Pinochet, pelele del imperio norteamericano y gran amigo de la monarqu铆a espa帽ola. La situaci贸n atravesaba un resultado pol铆tico p茅simo en lo cultural y econ贸mico, precario y degradante, afectando de lleno a un gran elenco de actores y actrices de primera, tanto como al gran elenco de m煤sicos y poetas, que tanto han enriquecido por igual la cultura chilena; en su recuerdo siempre presente la cantata a Santa Mar铆a de Iquique, as铆 como la de Fulgor y muerte de Joaqu铆n Murieta (tan brillantemente interpretada por otro lado, la mentada obra de Neruda, por la pareja de uruguayos Manuel Pic贸n y Olga manzano).

Volviendo a la hiriente precariedad afectando duramente sobre todo a los que no hab铆an sido muy medi谩ticos (que es lo que en general prima en este tipo de gobiernos) ni muy acordes con el golpe fascista que en general eran la mayor铆a; cosa nada favorable sin ahorros ni plata alguna, que al roce con lo que se supone ya la 鈥渧ejez鈥, en muchos de los casos al desamparo de las instituciones por el Estado propio y Ministerio de Cultura impropio y hasta por los prop铆simos sindicatos, a煤n siendo del gremio de artistas, ya que ni la m铆nima pensi贸n te queda o tan m铆nima que hasta sobrevivir cuesta. Entorno al centenario que acud铆, An铆bal se encontraba junto a su compa帽era traductora de grandes obras, incluidas algunas rusas que represent茅 contra el golpe de estado de Pinochet, una de ellas ejemplar traducida con el t铆tulo, ‘驴Alguien quiere escucharme?’ (cuya denuncia de matanza de estudiantes personalic茅 asumiendo el papel como padre, de uno de ellos, bajo el personaje de un famoso payaso prestigioso ‘Cucharita’). Ambos se encontraban insertos en una campa帽a de apoyo, y denuncia, e intentando que el sindicato de actores asumiera la situaci贸n dram谩tica en que se encontraba aqu茅l buen actor, incluso autor de guiones, que viv铆a pr谩cticamente en la indigencia y enfermo. En ese caso varias actrices y actores se unieron para aportar seg煤n sus parcas posibilidades una cantidad de dinero para ir creando una especie de caja de resistencia, para casos como el del actor mencionado -cuyo nombre no considero oportuno se帽alar- para ir cubriendo jubilaciones. Claro que en algunos otros pa铆ses incluso los meten en la c谩rcel, como en Per煤, Marruecos, Turqu铆a, Afganist谩n, o como marca Espa帽a, y no hablo de ella de cuando la dictadura militar franquista, este caso es mucho m谩s reciente que lejano, es el caso de los titiriteros Alfonso L谩zaro y Ra煤l Garc铆a de 鈥淕ora Alka-ETA鈥 que pasaron cinco d铆as en prisi贸n preventiva sin fianza porque un juez inculto de la Audiencia Nacional 鈥溌ens贸!鈥, y los engrill贸 por apolog铆a del terrorismo (–驴ante ni帽as y ni帽os?-), que falta de riego.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)