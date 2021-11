–

De parte de La Haine November 22, 2021 62 puntos de vista

Fue un 22 de Noviembre de 1975, cuando Juan Carlos de Borb贸n fue proclamado rey de Espa帽a. Sustitu铆a como jefe de Estado, al dictador Francisco Franco, muerto dos d铆as antes. Fue una proclamaci贸n que no una coronaci贸n.

Franco impuso un r茅gimen continuador del Movimiento Nacional: una 芦monarqu铆a del Movimiento禄. El tr谩nsito a la democracia culmin贸 en 1978 con la Constituci贸n y como forma pol铆tica del Estado la monarqu铆a parlamentaria. El rey, hoy fugado a Arabia Saud铆 por sus negocios y comisiones poco esclarecidas, ni jur贸 ni prometi贸 la Constituci贸n. Solo la sancion贸. Su poder era previo, franquista y mon谩rquico.

Juan Carlos I naci贸 en 1938 en Roma, donde se exili贸 su abuelo Alfonso XIII, quien abandon贸 Espa帽a tras la instauraci贸n de la Segunda Rep煤blica. Juan Carlos, hasta su abdicaci贸n en 2014, sostuvo uno de los reinados m谩s largos de la dinast铆a borb贸nica en Espa帽a. La historia de los borbones en nuestro pa铆s es turbulenta y la inestabilidad como signo de identidad, por responsabilidad directa de la Corona, o por cuestiones impuestas por la convulsa Europa. Juan Carlos no fue el primer Borb贸n 鈥榩acificador鈥, aunque s铆 el que se acerc贸 m谩s, gracias al tiempo en el que rein贸 y el contexto hist贸rico que le proporcion贸 la incorporaci贸n de Espa帽a a la Uni贸n Europea.

Franco estableci贸 las bases para el futuro mon谩rquico de Espa帽a en 1947, con la Ley de Sucesi贸n en la Jefatura del Estado, que declaraba a Espa帽a Reino y otorgaba al Jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que lo suceder铆a a t铆tulo de rey. A Franco le hubiera gustado ser rey de Espa帽a, por la gracia de dios, y usurp贸 prerrogativas reales, concedi贸 t铆tulos nobiliarios bajo palio y con guardia mora. Vivi贸 como un rey, con el boato y protocolo franquista, parecido a la corte real de Alfonso XIII, pero con guerrera blanca, camisa azul y boina roja, Espa帽a era una democracia org谩nica, sin democracia, adem谩s de un reino sin rey.

Ya hab铆a reino sin trono, sustentado por una cruel dictadura; faltaba elegir a la persona, al sucesor; y no iba a ser el heredero del anterior rey 鈭扐lfonso XIII hab铆a sido declarado culpable de alta traici贸n, degradado de sus dignidades y expropiados sus bienes por las Cortes de la Rep煤blica鈭. Franco cerr贸 la puerta a su hijo Juan en la propia Ley de Sucesi贸n: El Jefe del Estado puede proponer a las Cortes la exclusi贸n de la sucesi贸n a aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que 芦por su desv铆o notorio de los Principios Fundamentales del Estado o por su actos, merezcan perder derechos de sucesi贸n establecidos por esta Ley禄. Don Juan no reun铆a las caracter铆sticas adecuadas; parece que era demasiado liberal, pero su hijo podr铆a resultar. El 14 de mayo de 1977 tuvo lugar uno de los hechos pol铆ticos m谩s relevantes para la historia de la actual monarqu铆a espa帽ola, la renuncia de Don Juan de Borb贸n a sus derechos din谩sticos en favor de su hijo Juan Carlos.

Algunos apuntes sobre la historia de los borbones en Espa帽a

Tras la muerte sin descendencia del 煤ltimo Austria, las dos grandes dinast铆as europeas utilizaron Espa帽a como campo de batalla de una guerra internacional: la Guerra de Sucesi贸n. Fernando VI fue el primer rey Borb贸n nacido en Espa帽a y asumi贸 el trono con 16 a帽os. No estaba preparado. Lleg贸 al trono con la intenci贸n de frenar la pol铆tica exterior espa帽ola. Se gan贸 el apodo de El Prudente, pero no lo fue tanto. Fue el responsable de la Gran Redada contra los gitanos de 1749, separando a los hombres de sus mujeres e hijos y destinando a unos al trabajo forzado y a otros a prisi贸n.

Carlos III lleg贸 a Espa帽a con experiencia de gobierno tras reinar en las Dos Sicilias. Y fue, con diferencia, el menos exc茅ntrico de los primeros borbones. Puso en marcha las grandes reformas bajo el despotismo ilustrado. El mot铆n de Esquilache, que acab贸 en revuelta popular por ordenar que los madrile帽os dejasen el sombrero de tres picos y la capa larga, para mayor seguridad p煤blica. Dio un impulso definitivo a la ciudad de Madrid con ensanches, avenidas, plazas, y monumentos como la Cibeles, el Museo del Prado o la Puerta de Alcal谩.

Carlos IV, lleg贸 al trono con 40 a帽os pero algo despreocupado de sus obligaciones como monarca. El peso pol铆tico recay贸 en Manuel Godoy, principal responsable de que las tropas francesas se asentaran en Espa帽a en su camino hacia Portugal. El mot铆n de Aranjuez, que termina con Godoy, provoca la abdicaci贸n de Carlos IV y el ascenso ef铆mero de su hijo Fernando VII. Napole贸n convoca a ambos en Bayona y consigue que Fernando renuncie al trono, sin conocer que su padre hab铆a traicionado a la dinast铆a borb贸nica, prometiendo a Napole贸n concederle los derechos de sucesi贸n de la corona, que m谩s tarde transferir谩 a su hermano Jos茅 Bonaparte, nunca reconocido como rey por las Cortes espa帽olas quienes aprobaron la Constituci贸n de 1812 en C谩diz.

Fernando VII, el deseado, es el rey peor recordado por la historia. Fue incapaz de acabar con la situaci贸n econ贸mica en la que Espa帽a hab铆a quedado tras la guerra de independencia. Su primera medida fue derogar La Pepa. Con el tiempo, mientras Europa avanzaba social, econ贸mica e incluso democr谩ticamente, Espa帽a continuaba inmersa en guerras internas por la cuesti贸n sucesoria. Isabel II, hered贸 la corona a los tres a帽os, siendo su madre Mar铆a Cristina regenta. Las Cortes acabaron por nombrar mayor de edad a Isabel con 13 a帽os, por 193 votos a favor y 16 en contra.

Durante el llamado Sexenio Democr谩tico, la pol铆tica nunca se olvid贸 de los borbones. No lo hizo C谩novas del Castillo, que fue la principal voz defensora de la opci贸n de Alfonso XII. Ocup贸 el trono, por un golpe de Estado, gracias a un pronunciamiento militar en diciembre de 1874 tras el pronunciamiento en Valencia del general Mart铆nez Campos. Con fama de preparado (les suena), se le conoci贸 como el pacificador. Fue un per铆odo marcado por el tradicional turnismo gubernamental entre C谩novas y Sagasta.

Alfonso XII muri贸 en el exilio en 1885 de manera inesperada, y con su mujer, Mar铆a Cristina de Habsburgo, embarazada. Ante el miedo a otro conflicto sucesorio como el que protagonizaron carlistas e isabelinos, Sagasta paraliz贸 el proceso de sucesi贸n hasta conocer que hab铆a nacido un var贸n: Alfonso XIII naci贸 siendo monarca de Espa帽a, aunque fue su madre la que tuvo que lidiar durante el proceso de regencia con el desastre del 98, la p茅rdida de las 煤ltimas posesiones de ultramar y el trauma nacional.

Durante el reinado de Alfonso XIII, Espa帽a se enfang贸 en el Rif y la campa帽a militar llev贸 al pa铆s a otro descalabro que hizo mella en la opini贸n p煤blica, ya radicalizada. El monarca consinti贸 la deriva autoritaria de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, lo que supuso su sentencia. Mientras, los pol铆ticos de todo el espectro se sent铆an desamparados por el rey, crec铆a el republicanismo que supondr铆a su punto final. Tras las elecciones municipales de 1931, entendidas en clave plebiscitaria en las grandes ciudades, el abuelo de Juan Carlos I abandon贸 Espa帽a y se exili贸 en Roma.

Durante el franquismo, se produjeron demasiadas intrigas e intereses para la reinstauraci贸n (o instauraci贸n seg煤n lo dijeran unos u otros) de la monarqu铆a. Tras descartar al heredero leg铆timo Juan de Borb贸n, hijo de Alfonso XIII, se eligi贸 al hijo del pretendiente. Un ni帽o al que se le podr铆a adoctrinar en la ideolog铆a del r茅gimen. Se le cambi贸 el nombre de Juanito, a Juan Carlos y no es hasta el 22 de julio de 1969, cuando con el t铆tulo de Pr铆ncipe de Espa帽a, Juan Carlos jura como sucesor de Franco. (Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesi贸n en la Jefatura del Estado).

Ese fue el primer acto institucional en su camino al trono de Espa帽a. Jura fidelidad a los principios del Movimiento, acepta ser sucesor de Franco a t铆tulo de rey, 芦recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad pol铆tica surgida del 18 de julio禄. Aseguraba para 茅l y los suyos la corona que hoy ostenta su hijo; y el r茅gimen garantizaba el franquismo sin Franco, convencidos de que un pr铆ncipe que jurase fidelidad a los principios y leyes del Movimiento, traicionando a su padre, ser铆a f谩cil de manejar. Pero ya se sabe, qui茅n traiciona a su padre, traiciona a dios y al diablo si en ellos dice creer y es necesario.

Juan Carlos fue nombrado sucesor del dictador. Franco deleg贸 en 茅l en dos ocasiones por motivos de salud, por lo que podr铆a decirse que el rey em茅rito 芦ejerci贸 de dictador suplente禄 en dos ocasiones. El monarca se acomod贸 al sistema, y el pueblo se acostumbr贸 a un rey, al que manten铆a econ贸micamente, sin opini贸n, salvo el d铆a de nochebuena, delante de un Bel茅n con sonidos de zambomba y pandereta.

La monarqu铆a, por su naturaleza, es antidemocr谩tica; atenta contra la igualdad de oportunidades y al principio constitucional de igualdad ante la ley. Es un 贸rgano del Estado, sobre el que el propio Estado no tiene ning煤n tipo de control: ni pol铆tico, ni econ贸mico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes que representan a la soberan铆a nacional, no tienen competencia alguna sobre la gesti贸n de la Casa Real. La persona del rey es inviolable constitucionalmente, lo que le sit煤a por encima de la ley. La corona es un 贸rgano opaco, nada transparente, que no da cuentas a nadie, sobre nada ni de todo. Es tiempo de pensar en cambiar el Sistema, por cuesti贸n de salud democr谩tica.

Durante la Transici贸n se establece la monarqu铆a parlamentaria como modelo pol铆tico del Estado. Todo fue posible por el acuerdo t谩cito de pasar p谩gina; por miedo y por el ansia y anhelo de libertad. La Constituci贸n fue un tr谩gala para salvar la monarqu铆a, una operaci贸n de blanqueo e hipnotismo ejemplar: 芦o te comes la manzana con gusano o no hay manzana禄, dec铆a el profesor Vicen莽 Navarro.

El rey ostentaba la legalidad f谩ctica heredada de Franco, y la legitimidad din谩stica de su padre, pero no fue hasta el 23F en el que pas贸, de ser el rey de Franco, a salvador de la democracia. Se trataba de consolidar al rey, ya fuese con el triunfo del golpe de Estado o con su fracaso. Y lo consiguieron.

El actual rey, ni p铆a ni pasma, pero nada es todo lo que parece; son otros quienes le mantienen en el trono y no es por Espa帽a, sino por su propia conveniencia.

@caval100