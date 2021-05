–

De parte de Nodo50 May 7, 2021 9 puntos de vista





En medio de la estremecedora y criminal represi贸n contra el pueblo colombiano, el gobierno del presidente Iv谩n Duque M谩rquez, aunque se vio obligado a retirar la propuesta legislativa de la reforma tributaria, lo hizo cuando ya la tierra colombiana se hab铆a te帽ido de sangre de 9 j贸venes, que pac铆ficamente protestaban en Cali, Bogot谩 y Neiva. Hoy el n煤mero de muertos es de 31 y cientos de heridos, desaparecidos y 900 detenidos.

Los sucesos de la ciudad de Cali, enardecieron al pa铆s y m谩s de 600 municipios de los 32 departamentos de la naci贸n y provoc贸 que la poblaci贸n saliera a pedir justicia. Frente a las multitudinarias manifestaciones que ped铆an retirar la reforma tributaria, la exigencia actual es la renuncia del Presidente. La respuesta del mandatario, ha sido la de sacar a las Fuerzas Militares y de la Polic铆a a reprimir al pueblo.

Ni corto ni perezoso el ex presidente 脕lvaro Uribe V茅lez, sugiri贸 que las fuerzas del orden dispararan sin miramiento y es lo que est谩 sucediendo. Siguiendo las indicaciones de su mentor, el presidente Duque, orden贸 al Comandante Jefe del Ej茅rcito, General Eduardo Zapateiro, sacar los tanques de guerra y los soldados a la calle y disparar a los manifestantes. Este se traslad贸 de inmediato y se instal贸 en la 3ra brigada con sede en Cali y desde esta gran unidad militar est谩 dirigiendo las operaciones represivas.

El general Zapateiro es el mismo que cuando las madres de las v铆ctimas de falsos positivos de Soacha, exigieron a la JEP, que no solo juzgar谩 a los soldados, sino a los jefes y altos mandos militares y a los jefes del alto gobierno. En respuesta a las madres de forma insultante, el General tweetea: 鈥淪omos soldados del ej茅rcito y no nos dejaremos vencer por m谩s v铆boras y perversas que quieran atacarnos, se帽alarnos y debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados no nos rendiremos, no desfalleceremos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios est谩 con nosotros鈥. No creo que Dios est茅 al lado de semejantes criminales y mucho menos cuando el general ordena disparar a matar.

La brutal represi贸n de los polic铆as y militares ha sido muy bien documentada y dada a conocer, como el 28 de abril un polic铆a asesin贸 al joven Marcelo Agredo Inchima, un chico de 17 a帽os y que formaba parte de la protesta, mientras que la noche del 2 de mayo, la polic铆a dispar贸 contra Nicolas Guerrero un artista de 22 a帽os, quien grababa el enfrentamiento entre manifestantes y las autoridades en el norte de la ciudad de Cali.

Mientras que el joven Kevin Antoni Agudelo, fue asesinado por el disparo de un fusil de guerra, cuando se dispon铆a a colocar unas velas en el lugar donde hab铆an asesinado a otros j贸venes, as铆 le inform贸 al diario El Pa铆s de Cali, el padre de Kevin, don Luis Agudelo.

El se帽or Agudelo declar贸 que denunciara ante la Fiscal铆a General a la Polic铆a por el asesinato de su hijo. Mientras, el cuestionado alcalde de Cali, Jorge Iv谩n Ospina, inform贸 que la noche del 3 de mayo murieron cinco personas y otras 33 resultaron heridas.

De acuerdo a medios de prensa locales y de las redes sociales de Cali, hasta hoy 5 de mayo, se ha constatado la muerte por la represi贸n militar de 23 j贸venes. Esa misma noche de la brutal represi贸n en Cali, varias decenas de polic铆as agredieron y dispararon sus armas contra un grupo de defensores de Derechos Humanos quienes estaban acompa帽ados por oficiales de la ONU, que verificaban lo que estaba sucediendo en Cali.

As铆 lo declar贸 al diario El Pa铆s, la se帽ora Ana Mar铆a Burgos, del Comit茅 de Solidaridad con los Presos Pol铆ticos y se帽al贸 ella que cuando llegaban a la sede del Comit茅, se produjeron los primeros disparos y precis贸: 鈥淣os rodean, nos pegan, y nos tiran al suelo鈥ent铆 miedo, tem铆 por mi visa鈥 Y cuenta 鈥渘os iban a matar鈥. Y a帽adi贸 鈥淗ubo disparos, al aire, al piso y a la humanidad de nosotros, pero nos resguardamos鈥.

La represi贸n de los militares y la polic铆a ha sido sin compasi贸n, y se ha extendido a 600 municipios y todas las grandes ciudades colombiana, su capital Bogot谩, ha sido v铆ctima de una fuerte represi贸n, tambi茅n Medell铆n, Tolima, Bucaramanga, Barranquilla, Manizales, Neiva, Meta, Pereira, Quind铆o, entre otras, lo que ha sido denunciado a los organismos internacionales de Derechos Humanos de la ONU. Pero lo que la opini贸n p煤blica colombiana e internacional ante los horrorosos cr铆menes de las Fuerzas Militares y de Polic铆a, se han preguntado 鈥溌縔 d贸nde est谩 el se帽or Luis Almagro?

Luis Almagro, Secretario General de la Organizaci贸n de Estados Americanos, no aparece y mucho menos denuncia lo que sucede en Colombia. 脡l es c贸mplice de las masacres en Colombia, y en el plan de Estados Unidos y Colombia para intervenir en Venezuela. Nunca se pronunci贸 con las masacres cometidas por el gobierno de Pi帽era contra el pueblo chileno y muy actico en su conspiraci贸n para el derrocamiento de Evo Morales y el apoyo a la golpista y criminal de guerra Jeaninne A帽ez y los integrantes del gobierno de facto en ese pa铆s.

Para verg眉enza de muchos de los pa铆ses que integran hoy la OEA, el Secretario General de esta organizaci贸n regional cuya carta org谩nica, establece en su primer art铆culo, que su funci贸n es respetar la pol铆tica interna de los Estados miembros, este se ha dedicado a trabajar y respaldar acciones subversivas contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, cuyos gobiernos no son del agrado del gobierno de los Estado Unidos y siguiendo las ordenes de Washington 茅l, acusa de violar los derechos humanos y de libertades civiles.

No se ha demostrado, ni manifestado por sus pueblos, que los tres pa铆ses, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que el se帽or Almagro, trata de victimizar, se violan los derechos humanos y civiles. Donde esos derechos humanos y civiles son violados es en los pa铆ses que el se帽or Luis Almagro, defiende, apoya y del cual es c贸mplice en los cr铆menes que los gobiernos de Colombia, Chile, Brasil y Ecuador, cometen.

Lo sucedido y lo que est谩 sucediendo actualmente en Colombia, no basta con un pronunciamiento de la Misi贸n de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organizaci贸n de Estados Americanos, misi贸n que poco o nada ha podido hacer en el tema de la paz, cuando el gobierno lo ha incumplido todo y cuando m谩s de 270 ex combatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.

Cuando cerca de 400 presos pol铆ticos de las FARC-EP que hab铆an sido amnistiados, el 31 de diciembre del 2016, con la aprobaci贸n del congreso y la corte constitucional siguen presos. Cuando Sim贸n Trinidad fue secuestrado en Ecuador y entregado ilegalmente a Colombia, que igualmente lo extradit贸 a Estados Unidos y sigue preso cumpliendo una sanci贸n de 60 a帽os de prisi贸n por un delito que no cometi贸. De cual democracia y legalidad habla y defiende Almagro.

Cuando y en qu茅 momento el Secretario General de la OEA Luis Almagro se ha pronunciado a favor de ese proceso de paz y condenado al gobierno de Iv谩n Duque, por los asesinatos de l铆deres y lideresas sociales en Colombia y de ex combatientes. Un Secretario General que celebr贸 un show medi谩tico en C煤cuta, en uni贸n de Iv谩n Duque y del farsante Juan Guaid贸, promoviendo en ese acto una intervenci贸n militar 鈥渉umanitaria鈥 contra el gobierno de Nicolas Maduro leg铆timamente elegido por los venezolanos.

Saludamos el llamado de la Misi贸n a buscar una soluci贸n dialogada al conflicto, pero ser谩 muy dif铆cil hacerlo, con un gobierno que no ha demostrado tener ninguna intenci贸n de cumplir con lo que acuerda y eso lo demuestra con los Acuerdos de La Habana