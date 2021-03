–

Teniendo en cuenta que los niños tienen un riesgo extremadamente bajo por el COVID, la inyección tiene mucho más riesgo que beneficios, dado que es una terapia génica experimental y sin licencia, con miles de muertes y efectos adversos ya publicados en las agencias oficiales.

Funcionarios de varios países dicen que se espera que la inyección en niños es para favorecer la inmunidad colectiva. Los estudios demuestran que los niños no están provocando infecciones y son menos propensos a transmitir el virus que los adultos.

En niños y adultos jóvenes desde el nacimiento hasta los 19 años, la tasa de supervivencia de COVID-19 es del 99,997%. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves o inexistentes. Entre los niños que fueron hospitalizados, el 0,19% de los niños murieron a causa de COVID-19, y los investigadores concluyeron en un estudio de 2021, “La hospitalización y la muerte intrahospitalaria son raras en los niños diagnosticados con COVID-19”. 3

A pesar de que el COVID-19 ha tenido poco impacto físico en los niños, los funcionarios de salud están preparando el escenario para la vacunación generalizada de esta población. La Universidad de Oxford, que está colaborando en una vacuna COVID-19 con AstraZeneca, ya está inscribiendo a niños entre las edades de 6 años y 17 años y 8 meses en su ensayo de vacuna en el Reino Unido. 4

Una inyección C0 V ¡D para bebés y niños es tan innecesaria y peligrosa como lo es la vacuna contra la hepatitis B para bebés contra la que he estado criticando durante las últimas dos décadas.

Moderna también está inscribiendo a 3.000 niños entre las edades de 12 y 17 para probar su vacuna COVID-19, usando la misma dosis administrada a los adultos, 5 mientras que Pfizer también expandió sus ensayos clínicos para incluir a niños de 12 años . 6 Johnson & Johnson incluso anunció el 28 de febrero de 2021 que planea probar su vacuna COVID-19 en bebés, incluidos bebés recién nacidos, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

“No entraron en muchos detalles al respecto, pero dejaron en claro que realizarán estudios de inmunización pediátrica y materna contra el coronavirus”

Dr. Ofer Levy, miembro del comité asesor de la FDA que revisó los datos de vacunas de Johnson & Johnson. New York Times.

La vacuna COVID-19 realmente no es una vacuna en la definición médica de una vacuna. Es más exactamente una terapia génica experimental , cuya eficacia y seguridad están lejos de ser demostradas con ciencia sin conflicto de intereses. Durante las primeras seis semanas, la vacuna estuvo disponible, se informaron más de 1739 muertes posteriores a la vacunación y casi 38.500 otros eventos adversos al Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas de los EE.UU.

Numerosos investogadores (M.ª José Martínez Albarracín, Enric Costa, Roxanna Bruno, S. Tenpenny, Dolores J. Cahill, Carrie Megaj, Raschid Buttar,… etc) “esperan ver oleadas sucesivas de reacciones adversas a las inyecciones experimentales de ARN mensajero (ARNm) que van desde la anafilaxia y otras reacciones alérgicas respuestas a la autoinmunidad, la sepsis y la insuficiencia orgánica “. 9

En muchos funcionarios de países coaccionados por el Foro Económico Mundial han dejado claro, que se espera la vacunación de los niños 10

“Ya en abril pasado, cuando casi no se sabía nada sobre la epidemiología de COVID y las vacunas candidatas apenas habían comenzado a estudiarse, Bill Gates preparó el escenario para el impulso pediátrico, declarando que el objetivo final es hacer que las vacunas C0 V ¡D sean parte de el calendario de vacunación de rutina del recién nacido ‘”.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), también afirmó que entre el 85% y el 90% de la población de EE. UU., Incluidos los niños, necesitará recibir una vacuna COVID-19 antes de que la vida pueda volver a la normalidad. , y sugirió que los estudiantes de primer grado pueden ser autorizados a vacunarse para septiembre de 2021. 11

Invocan falazmente y con desinformación a la “inmunidad colectiva” para justificar la vacunación de los niños

Dado que los propios niños tienen pocas razones para recibir la inyección COVID , los funcionarios de salud están diciendo sin fundamentación científica que los niños podrían ser portadores asintomáticos, trayendo silenciosamente una enfermedad mortal a la casa de la abuela.

Sin embargo, estudios demuestran que los niños no están provocando la pandemia de COVID-19 y, de hecho, parece menos probable que transmitan COVID-19 que los adultos. 12

“En resumen, los líderes de salud pública pretende hacer creer a los padres que deben ‘vacunar a los jóvenes para proteger a los mayores’. Dada la estimación del gobierno federal de que una lesión por vacuna resulta de cada 39 vacunas administradas, parece claro que los funcionarios esperan que los niños asuman el 100% de los riesgos de la vacuna COVID a cambio de un beneficio cero ”. 13

Los funcionarios argumentan sin ciencia exacta, ya que la susceptibilidad de una persona a la infección varía según muchos factores, incluida su salud, edad y contactos dentro de una comunidad.

Un estudio publicado en Nature Reviews Immunology sugirió que el umbral de inmunidad colectiva para COVID-19 podría necesitar ser ajustado porque los niños son menos susceptibles a la enfermedad: 15

“Otro factor que puede influir en un umbral de inmunidad colectiva más bajo para COVID-19 es el papel de los niños en la transmisión viral. Los informes preliminares encuentran que los niños, en particular los menores de 10 años, pueden ser menos susceptibles y contagiosos que los adultos, en cuyo caso pueden omitirse parcialmente del cálculo de la inmunidad colectiva “.

La terapia genética COVID no previene la transmisión

Las inyecciones COVID-19 no previenen la transmisión, lo que abre un gran vacío en el impulso de la inmunidad colectiva impulsada por la vacuna.

A diferencia de las vacunas convencionales, que usan un antígeno de la enfermedad que está tratando de prevenir, las inyecciones de COVID-19 contienen fragmentos de ARN sintético encapsulados en un compuesto portador de nanolípidos, 16 cuyo único propósito es disminuir los síntomas clínicos asociados con la S- 1 proteína de pico, no el virus real.

En realidad, no imparten inmunidad ni inhiben la transmisibilidad de la enfermedad. En otras palabras, no están diseñados para evitar que uno se enferme de SARS-CoV-2; se supone que solo disminuyen los síntomas de la infección si se infecta o cuando se infecta. 17 , 18

En una conferencia de prensa virtual celebrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28 de diciembre de 2020, los funcionarios de la OMS advirtieron que no hay garantía de que las vacunas COVID-19 evitarán que las personas se infecten con el virus SARS-CoV-2 y lo transmitan a otra gente. 19

En una entrevista el día de Año Nuevo con Newsweek, Fauci reforzó la admisión de la OMS de que los funcionarios de salud no saben si las vacunas COVID-19 previenen la infección o si las personas pueden transmitir el virus a otras personas después de vacunarse. 20

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) otorgó la Autorización de uso de emergencia (EUA) en diciembre de 2020 para que Pfizer / BioNTech 21 y Moderna 22 lanzaran sus vacunas de ARNm experimentales para su uso en EE. UU., las empresas solo proporcionaron evidencia de ensayos clínicos para demostrar que sus vacunas previnieron los síntomas de la enfermedad COVID-19 leves a graves en los participantes vacunados en comparación con los participantes del ensayo no vacunados.

Las empresas no investigaron si las vacunas evitan que las personas se infecten asintomáticamente con el virus SARS-CoV-2 y / o lo transmitan a otras personas. 23 , 24

Mientras tanto, si usted o su hijo se recuperaron del COVID-19 o tuvieron un caso asintomático, es probable que ya tengan algún nivel de inmunidad protectora 25 , otro factor que se ignora en gran medida en el impulso para vacunar a los niños. De hecho, los ensayos sugirieron que no hay beneficio de vacunarse entre aquellos que han sido previamente infectados con COVID-19. 26

La participación de Fauci en las patentes médicas

Si bien Fauci no figura en la patente de la inyección de Moderna, los NIH tienen una participación del 50% en ella, 27 y el reconocimiento que vendría con un lanzamiento exitoso de la vacuna ciertamente incluiría a Fauci. Los científicos de los NIH también pueden cobrar regalías de las vacunas e inyecciones con las que están involucrados. 28

David E. Martin, Ph.D., un analista de inteligencia nacional, también entra en detalles sobre la participación de Fauci en las patentes médicas. Martin ha señalado que aunque Moderna “claramente no tenía los derechos legales, y no tenían los derechos contractuales, no tenían los derechos de licencia” necesarios para celebrar un contrato federal, de alguna manera fueron ayudados a participar por el NIH y Fauci.

En el Dossier Fauci / COVID-19 preparado por Martin, describe múltiples violaciones criminales, incluida la investigación de ganancia de función que fue realizada por el NIAID en violación de una moratoria del NIH. Parte del dossier también detalla algunas de las patentes de Fauci junto con la “bonanza económica” del NIAID: 29

“Desde la aprobación de la Ley Bayh Dole (Pub. L. 96-517, 12 de diciembre de 1980), la investigación financiada con fondos federales ha sido una bonanza económica para las universidades estadounidenses, las agencias federales y su patrocinio seleccionado. Durante la primera década después de Bayh Dole, la financiación de los NIH se duplicó de $ 3.4 mil millones a $ 7.1 mil millones. Una década después, se duplicó nuevamente a $ 15.6 mil millones.

A raíz de septiembre de 2001, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) vio su presupuesto directo aumentar más del 300% sin tener en cuenta los fondos de DARPA de hasta $ 1.7 mil millones anuales a partir de 2005. En 2020, el presupuesto de los NIH superó los $ 41 mil millones.

¿Qué ha sido de los $ 763 mil millones de fondos de los contribuyentes asignados para hacer que Estados Unidos sea más saludable desde que se incentivó comercialmente a los inventores? ¿Quién se ha enriquecido? Lamentablemente, la respuesta es que no existe ninguna responsabilidad para responder a estas preguntas. El NIH es el propietario designado de al menos 138 patentes desde 1980.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es el propietario designado de al menos 2.600 patentes. Las subvenciones o colaboraciones del NIAID han dado lugar a 2.655 patentes y solicitudes de patentes de las cuales solo 95 incluyen una cesión al Departamento de Salud y Servicios Humanos como propietario.

… El director del NIAID, el Dr. Anthony Fauci figura como inventor en 8 patentes otorgadas en los Estados Unidos. Ninguno de ellos aparece en los informes de NIAID, NIH o GAO de licencias activas a pesar de que, según los informes, el Dr. Fauci se vio obligado a recibir un pago por su ‘invención’ de interleucina-2, pagos que supuestamente donó a una organización benéfica no identificada “.

Los conflictos de intereses alevosos

Vale la pena señalar que Moderna no tiene derechos legales sobre una patente clave para su sistema de administración de vacunas, y los ejecutivos de la empresa se encuentran entre los que han abandonado sus acciones. Tanto Moderna como los NIH están involucrados esencialmente en la infracción de patentes, como parte central de la tecnología, la tecnología de nanopartículas de lípidos (LNP) que es parte del sistema de administración de inyecciones, pertenece a una pequeña empresa de biotecnología canadiense llamada Arbutus. 30

Moderna intentó invalidar la patente propiedad de Arbutus Biopharma, pero perdió el desafío a fines de julio de 2020. 31 Después de perder el desafío, Moderna dijo que su tecnología LNP es en realidad mucho más avanzada que la de Arbutus y afirmó que “el LNP utilizado para producir ARNm -1273, su candidata a vacuna Covid-19, no está cubierta por la patente de Arbutus ”. 32 “En resumen”, señala el Dossier: 33

“… Aunque Moderna disfruta de cientos de millones de dólares de lealtad de financiamiento y defensa de Anthony Fauci y su NIAID, desde sus inicios, ha estado involucrada en actividades de patentes ilegales y ha demostrado desprecio por la ley de patentes de Estados Unidos.

Para empeorar las cosas, el gobierno de los EE. UU. Le ha brindado respaldo financiero frente a los riesgos de infracción no revelados que potencialmente contribuyen a la infracción por la que son indemnizados “.

Más conflictos de intereses de los NIH, los investigadores de la salud que reciben fondos federales han informado más de 8.000 conflictos de intereses financieros significativos por un total de al menos $ 188 millones. 34 En 2006, también se descubrieron 35 pruebas que mostraban que 916 investigadores de los NIH habían recibido en secreto pagos de regalías por medicamentos y otros inventos mientras trabajaban para el gobierno.

Fauci estaba entre los que habían “recibido decenas de miles de dólares en regalías por un tratamiento experimental contra el SIDA que inventaron [interleucina-2]. Al mismo tiempo, su oficina ha gastado millones en dólares de impuestos para probar el tratamiento en pacientes de todo el mundo “.

El Centro Nacional de Información sobre Vacunas (NVIC) publicó recientemente más de 50 presentaciones en video de la Quinta Conferencia Pública Internacional sobre Vacunación de pago por visión, que se llevó a cabo en línea del 16 al 18 de octubre de 2020, y las puso a disposición de todos de forma gratuita.

El tema de la conferencia fue “Protección de la salud y la autonomía en el siglo XXI” y contó con la participación de médicos, científicos y otros profesionales de la salud, activistas de derechos humanos, líderes de la comunidad religiosa, abogados constitucionales y de derechos civiles, autores y padres de niños lesionados por vacunas hablando sobre la ciencia de las vacunas. , política, ley y ética y enfermedades infecciosas, incluidas las vacunas contra el coronavirus y COVID-19.

En diciembre de 2020, una empresa del Reino Unido publicó información falsa y engañosa sobre NVIC y su conferencia, lo que llevó a NVIC a abrir toda la conferencia para su visualización gratuita.

Y mientras los experimentos avanzan, el número de muertos por las vacunas del covid también.

Listado de muertos en Italia tras recibir las vacunas:

– 14 de enero: en Frosinion, Elisabeth Durazzo, enfermera del hospital Spaziani, muere mientras duerme con 39 años de edad. Vacunado con Pfizer dos días antes

– 14 de enero: en Mantua, Enrico Patuzzo, médico de hospital, muere poco después de ser vacunado con Pfizer por complicaciones cardíacas

– 22 de enero, en el hospital Bufalini de Cesena, Miriam Gabriela Godoy, de 49 años, titular de la farmacia municipal de Porto Corsini. Había sido vacunada unos días antes con Pfizer

– 23 de enero: en el hospital de Nocera muerte de un médico de 45 años, el doctor Mauro D’Auria, del hospital local, fallecido por un infarto. El día anterior se había vacunado con Pfizer

– 24 de enero, Roma. Luigi Buttazzo murió a los 42 años. Un repentino ataque al corazón lo mató al instante. Era enfermero de quirófano en el Policlínico Tor Vergata». Había sido vacunado dos días antes con Pfizer

– 25 de enero: Forlì: en el Hospital Morganti, Maurizio Lentis, enfermero y voluntario de la Cruz Roja, que había sido vacunado dos días antes, murió repentinamente (Pfizer).

– 26 de enero: en Olbia, Jessica Flore, una joven enfermera recién licenciada y vacunada antes de incorporarse a su primer turno en el hospital, murió de un grave infarto, sin haber sufrido nunca ningún problema de salud. (Pfizer)

– 12 de febrero, Verona, Hospital de Negrar, una enfermera de 55 años, en excelente estado de salud, muere repentinamente de un ataque al corazón, dos días después de ser vacunada (Pfizer).

– 21 de febrero: en Trapani el subcomandante de la fiscalía de la capital, Giuseppe Maniscalco, murió por la mañana. Vacunado el día anterior con Astrazeneca

– 26 de febrero: en Caserta, Pietro Scardigli, trabajador sanitario, murió unas horas después de la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca

– 2 de marzo: en Cuneo, una enfermera de 40 años, Silvia Dellavalle, de Bra, en la provincia de Cuneo, muere repentinamente tras recibir la vacuna de Pfizer

– 4 de marzo: en Nápoles, Annamaria Mantile, una profesora de 44 años que gozaba de excelente salud, se sintió mal dos horas después de ser vacunada con Astrazeneca y murió 4 días después de un infarto intestinal

– 5 de marzo: en Perugia, Michela Foderini, se vacuna en el Hospital Silvestrini y lo anuncia en Facebook con fotos. La dosis de refuerzo es letal

– 5 de marzo: en Messina muere repentinamente Silvana Prestandrea, voluntaria de la Cruz Roja, vacunada el día anterior con Astrazeneca

– 10 de marzo: en Acerra, el enfermero Vincenzo Russo, del Instituto Viviani de Casalnuovo, falleció en Acerra tras la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca

– 10 de marzo: en Catania, David Villa, de 50 años, agente del equipo móvil de Catania, se siente mal unas horas después de la vacunación de AstraZeneca. Hospitalizado, murió 12 días después

Muertos en Dinamarca

Ayer Dinamarca informó de que una persona había muerto y otra enfermó gravemente con coágulos de sangre y hemorragia cerebral tras recibir la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca (36).

Ambos eran trabajadores sanitarios y recibieron la vacuna menos de 14 días antes de enfermar, aunque no han dado fechas sobre cuándo ocurrió.

La Agencia Danesa del Medicamento confirmó que había recibido “dos informes graves”, sin dar más detalles. “Damos prioridad a los informes de sospecha de efectos secundarios graves como estos y los examinamos a fondo para evaluar si hay una posible relación con la vacuna”, dijo ayer Tanja Erichsen, directora de Farmacovigilancia de la Agencia Danesa del Medicamento, en un tuit.

“Estamos en proceso de tratar los dos casos específicos”, añadió.

AstraZeneca ha declinado comentar los nuevos casos aparecidos en Dinamarca, pero se remitió a un comunicado publicado el jueves, en el que su directora médica, Ann Taylor, decía que “la seguridad de la vacuna es primordial y acogemos con satisfacción las decisiones de los reguladores que afirman el beneficio abrumador de nuestra vacuna para detener la pandemia. Confiamos en que, tras las cuidadosas decisiones de los reguladores, las vacunaciones puedan reanudarse de nuevo en toda Europa”.

No obstante, la autopsia de la enfermera de 49 años fallecida en Austria demuestra que la vacuna de AstraZeneca le provocó la trombosis cerebral (37).

Por su parte, los investigadores de la Universidad alemana de Greifswald han encontrado la clave para entender las causas de las trombosis cerebrales causadas por la vacuna de AstraZeneca (38).

Georgia

Una enfermera falleció ayer en Georgia a causa de un choque anafiláctico dos días después de ser vacunada con AstraZeneca, lo que representa la primera muerte por esa causa tras la inoculación de dicho fármaco. (39)

El fallecimiento de la enfermera georgiana de 27 años, Megi Bakradze, fue confirmada por el Ministerio de Salud de Georgia a través de un comunicado.

“Podemos afirmar, de forma preliminar que lo ocurrido es el resultado de una reacción alérgica severa a la vacunación, pero próximamente los expertos emitirán su veredicto oficial”, expresó el inmunólogo Bidzina Kulumbegov, uno de los asesores médicos del gobierno georgiano.

Bakradze fue vacunada el pasado 18 de marzo a las 12:15 hora local y luego concedió una entrevista en la que manifestó que “se necesitan vacunas, somos impotentes contra el virus, debemos vacunarnos para evitar enfermedades o no enfermarnos de forma grave. Aunque la gente tiene miedo, no hay nada peligroso en vacunarse. Insto a todos a que se vacunen”.

Al día siguiente de haber recibido la inyección, la joven enfermera cayó en coma en un hospital de la ciudad georgiana de Ajaltsije, a 200 kilómetros al sur de Tiflis, la capital de Georgia y, a pesar de que esa noche se estabilizó, ayer su corazón se detuvo y los médicos no lograron reanimarla.

Georgia inició su campaña de inmunización masiva contra el coronavirus el 15 de marzo de este año y hasta ahora solo cuenta con dicho fármaco de origen británico para el proceso.

A pesar del fallecimiento de la enfermera, y poco después de que científicos noruegos relacionaran esta vacuna AstraZeneca, con la formación de coágulos de sangre; el Ministerio de Salud de Georgia afirmó que el proceso de vacunación contra el coronavirus con el preparado británico continuaría en el país solo en los centros médicos especializados.

La Unión Europea detuvo durante varios días la vacunación con este fármaco tras varios episodios trombóticos notificados en el Viejo Continente.

Noruega

Un estudio noruego confirma que la vacuna de AstraZeneca es la causante de los trombos y coágulos de sangre a causa de una reacción inmune.

El estudio noruego muestra una relación causal entre la formación de coágulos de sangre y la inyección de la vacuna de AstraZeneca (40). Según Pal Andre Holme y su equipo del Hospital Universitario de Oslo, la vacuna podría provocar una “respuesta inmunitaria grave”, que sería la causa de los coágulos, las trombosis y las muertes acontecidas tras la inoculación de esta vacuna.

“Hemos identificado la causa. Y sólo la vacuna puede explicarlo”, dice el profesor Holme. Según el investigador noruego, la reacción inmunitaria desencadena la producción de anticuerpos y, entre ellos, algunos interfieren en la acción de las plaquetas, lo que provocaría coágulos de sangre. “Es una reacción que hemos visto antes, pero con otros medicamentos”, dice.

Las conclusiones del estudio noruego contradicen de plano las afirmaciones opuestas de la Agencia Europea del Medicamento y siembran toda clase de dudas al respecto.

Al criticar un estudio del Instituto Paul Erhlich (41), el profesor Wolfgang Wodarg ya advirtió ene febrero sobre la posibilidad de que las vacunas contra el coronavirus produjeran este tipo de reacciones adversas, como las trombosis (42).

La autopsia de la enfermera de 49 años fallecida en Austria confirmó que la vacuna de AstraZeneca le provocó la trombosis cerebral (43).

Por su parte, los investigadores de la Universidad alemana de Greifswald han encontrado la clave para entender las causas de las trombosis cerebrales causadas por la vacuna de AstraZeneca (44).

En Noruega, la semana pasada, tres enfermeras fueron hospitalizadas después de que su salud se deteriorara rápidamente. Una de ellas murió y Noruega fue uno de los países europeos que suspendieron su campaña de vacunación con AstraZeneca.

Así están las cosas, seguiremos con nuevos partes de guerra.

Referencias:

Fuentes:

http://www.cienciaysaludnatural.com

http://mpr21.info