Y nos siguen engañando

De parte de Memoria Libertaria November 20, 2021

CGT

Comunicado de CGT sobre el tratamiento de la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica por el “Gobierno m谩s progresista de la historia”.

Y nos siguen enga帽ando

La capacidad de ilusionarse de las v铆ctimas del franquismo, entre ellas CGT, no tiene l铆mite. El lunes 15 de noviembre vemos a trav茅s de los medios de comunicaci贸n la noticia de la presentaci贸n de unas enmiendas por parte de PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democr谩tica con las que se podr谩n juzgar los cr铆menes del franquismo. Recordemos que el 煤nico tribunal que los est谩 investigando se encuentra a 10.000 kil贸metros y con miles de trabas y zancadillas desde la Justicia y el Gobierno espa帽ol. Y gracias al tes贸n de v铆ctimas, equipo jur铆dico y la jueza argentina se ha procesado al exministro Rodolfo Mart铆n Villa el 15 de octubre de 2021 decretando prisi贸n provisional.

El Gobierno present贸 un proyecto de ley de Memoria Democr谩tica que ha sido ampliamente criticado por las asociaciones de v铆ctimas, Amnist铆a Internacional y otras organizaciones de DDHH. Con esta ley pretende el Gobierno dar amparo finalmente a las v铆ctimas, mejorando el articulado de la Ley de Memoria Hist贸rica de Zapatero y, supuestamente, acabar con la impunidad del franquismo. Sin embargo, ninguna de las medidas recogidas en el articulado pendiente de debate facilita una verdadera ejecuci贸n del principio de justicia para las v铆ctimas del franquismo. Por ello, desde distintos colectivos, plataformas, organizaciones, etc se le ha criticado al Gobierno su posici贸n tan pusil谩nime y de poco compromiso con el Principio de Justicia.

Analizando las enmiendas presentadas no descubrimos ninguna intenci贸n de llegar a juzgar al franquismo ni a sus criminales vivos. Se hace alusi贸n a la Ley de Amnist铆a de 1977, una ley de punto final para los ejecutores de delitos contra la humanidad como son los torturadores y los asesinos de militantes antifranquistas, en su mayor铆a polic铆as que continuaron en el cuerpo tras la 鈥渓legada de la democracia鈥, y con la que salieron a la calle solo 89 presos pol铆ticos antifranquistas que quedaban en las c谩rceles

鈥淭odas las leyes del Estado espa帽ol, incluida la Ley 4611977, de 15 de octubre, de Amnist铆a, se interpretar谩n y aplicar谩n de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con

el Derecho Internacional Humanitario, seg煤n el cual los cr铆menes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideraci贸n de

imprescriptibles y no amnistiables”.

Este texto no dice nada que no diga todo el ordenamiento jur铆dico espa帽ol鈥 pero si todav铆a, de forma inocente, pens谩bamos que la verdadera intenci贸n de PSOE y Unidas Podemos es eliminar la Ley de Amnist铆a, ya de una vez, como amparo de los criminales franquistas, est谩bamos muy equivocadas. Tanto el Ministro de la Presidencia como el Secretario General del PCE han declarado que estas modificaciones no van a facilitar juzgar a los franquistas.

Desde CGT denunciamos una nueva maniobra de distracci贸n por parte del Gobierno 鈥渕谩s progresista de la historia鈥 para quedar bien con las v铆ctimas anunciando modificaciones en la Ley de Amnist铆a y garantizando que se va a proceder al acceso a la Justicia de las v铆ctimas cuando realmente el cambio es nulo.

Vuelven a proclamar una reparaci贸n simb贸lica sin llegar a hacer dar cumplimiento de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparaci贸n y las Garant铆as de No Reparaci贸n.

Desde CGT seguimos denunciando que partidos pol铆ticos que tienen un n煤mero inmenso de v铆ctimas del franquismo entre sus filas no sean capaces de dar el paso de declarar el r茅gimen franquista un r茅gimen criminal y juzgar por sus cr铆menes a los secuaces que a煤n siguen vivos.

Y para rematar esta semana de noticias convulsas, ayer son paralizadas las obras que se est谩n realizando para la exhumaci贸n de las v铆ctimas inhumadas en el Valle de los Ca铆dos, entre ellos los hermanos Lape帽a que eran militantes anarquistas de la CNT de Calatayud asesinados al principio de la guerra. Despu茅s de 6 a帽os de conseguir una sentencia que ha dado el derecho a sus familiares a la exhumaci贸n de sus restos de Cuelgamuros hace poco menos de 1 a帽o es cuando se ha empezado a trabajar en ello. Pero una asociaci贸n de ideolog铆a fascista ha pedido medidas cautelares de paralizaci贸n de los trabajos para la exhumaci贸n en el Valle de los Ca铆dos y una jueza lo ha admitido.

Hoy 20 de noviembre, cuando se cumplen 46 a帽os de la muerte del dictador gritamos:

Seguiremos luchando, como luch贸 Durruti contra el fascismo, hasta que las v铆ctimas del franquismo reciban JUSTICIA Y REPARACI脫N.

