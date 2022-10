–

De parte de ANRed October 5, 2022 228 puntos de vista

El s谩bado 1掳 de octubre se llev贸 a cabo la primera Marcha del Orgullo LGTBI+ de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense. La lucha contra la discriminaci贸n, por un San Isidro sin odio qued贸 plasmada en la convocatoria realizada por el Frente Orgullo San Isidro, que tuvo su punto de concentraci贸n en el centro del distrito para luego partir en una multitudinaria movilizaci贸n hacia la plaza del Municipio, donde culmin贸 con la lectura del documento consensuado entre los espacios organizadores y un gran festival art铆stico. Las emociones vividas en una tarde colorida dejaron en claro para la comunidad LGTBI+ que habr谩 m谩s marchas, porque como plantean, 鈥渁l armario no volvemos nunca m谩s鈥. Por Ernestina Arias

Un s谩bado soleado y con clima agradable no podr铆a haber sido el mejor marco para la jornada hist贸rica que se vivi贸 en San Isidro. Por primera vez se realizaba en este distrito del norte del conurbano bonaerense la Marcha del Orgullo, para visibilizar las identidades de las disidencias sexuales y el reclamo por sus derechos.

El punto de encuentro fue el M谩stil de Acassuso y Belgrano, lugar c茅ntrico elegido para ir preparando la movilizaci贸n hacia la Plaza Yrigoyen, en avenida Centenario y Leandro N. Alem, donde est谩 ubicado el edificio municipal. El colorido de las banderas, los brillos, la m煤sica, c谩nticos y mucho amor fueron los ingredientes de una tarde que preanunciaba una jornada intensa en emociones, con una fuerte presencia de la comunidad LGTBI+ sanisidrense y de localidades vecinas.

Entre les organizadores del evento encontramos a Santi, quien se predispone a conversar y orgullose repasa c贸mo se gener贸 la iniciativa: 鈥渓a idea de la marcha surge a comienzos de este a帽o, es una iniciativa que est谩 inspirada en un contexto en el que se est谩n dando distintas marchas en distintos distritos del conurbano, distintas marchas locales. Como antecedentes importantes en nuestro territorio tenemos la primera marcha del orgullo en San Martin, que se organiz贸 en 2019, despu茅s hubo una segunda marcha en 2021. Despu茅s tuvimos la primera marcha de San Fernando en febrero de este a帽o y en marzo la primera de Tigre. As铆 que bueno, en este contexto las organizaciones que trabajamos con disidencias y diversidad sexual en el partido de San Isidro, que ya nos conocemos de hace muchos a帽os del trabajo en territorio, decidimos juntarnos, organizarnos y armar un frente.鈥

鈥 驴De quienes estamos hablando?

鈥 鈥淟as organizaciones que componen el Frente Orgullo San Isidro, que es el frente que organiz贸 la marcha, son el Movimiento Disidente de Zona Norte, la MODI, que es la organizaci贸n a la que pertenezco yo. Despu茅s Mala Junta del Frente Patria Grande, la Colectiva de Lesbianas de Zona Norte, Nuevo Encuentro de San Isidro, el SUTEBA de San Isidro, Estaci贸n 1857 Casa Cultural, Visibles, la Federaci贸n de Estudiantes Secundarios, y la C谩mpora Diversia.鈥

Con respecto al espacio donde milita, Santi se explaya al explicar c贸mo trabaja y c贸mo se pudo coordinar con los dem谩s espacios para lograr que a partir de ahora 芦San Isidro sale del armario禄.

鈥 鈥淐onocido como la MODI, es una organizaci贸n que ya tiene unos cuatro o cinco a帽os trabajando tanto en Vicente L贸pez como en el partido de San isidro. Somos una organizaci贸n sexo pol铆tica, nos dedicamos a organizar encuentros, capacitaciones, y tambi茅n tenemos un gabinete de ayuda psicosocial y con estas otras organizaciones nos conocemos de articular durante todos estos a帽os el trabajo en territorio. La reuni贸n de estas organizaciones nos llev贸 a una primera actividad que fue en el d铆a del Orgullo, el 28 de junio, en el m谩stil de San Isidro, donde presentamos por primera vez el Frente y luego anunciamos que est谩bamos con la intenci贸n de organizar la marcha y convocamos a una primera asamblea abierta. A partir de entonces, nos empezamos a juntar frecuentemente, en distintas instancias de asamblea abierta para organizar el evento.鈥

鈥 Previo a este acontecimiento, 驴c贸mo ven铆an las expectativas del grupo organizador? 驴C贸mo caracterizaban la coyuntura en la que pod铆a darse esta acci贸n?

鈥 鈥淓ste evento es muy importante, como muches sabr谩n San Isidro es un distrito muy conservador, con una idiosincrasia muy conservadora, muy de derecha, ligada al Obispado, a las grandes familias terratenientes, cuyos descendientes habitan San Isidro. Y siempre fue y es un municipio que nos dio la espalda a nuestra comunidad, por eso ha sido muy emocionante ver tanta gente en esta convocatoria, yo reci茅n ahora estoy logrando bajar un poco, porque la verdad que fue una sorpresa que venga tanta gente. Nosotres trabajamos much铆simo, pusimos todo a la marcha, contamos con el apoyo del gobierno provincial, no as铆 del gobierno municipal, que no se hizo presente en esta oportunidad鈥.

Pasadas las 17 y con el presagio en el horizonte de un atardecer rojizo, la llegada de la multitudinaria marcha lleg贸 a la plaza del Municipio. All铆, esperaban les artesanes y emprendedores de la feria disidente, stands de salud sexual y un cami贸n a modo de escenario para dar comienzo al Festival con artistas en vivo.

Uno de los momentos m谩s emotivos fue la lectura del documento, donde por p谩rrafos fue tomada la palabra por cada organizaci贸n y colectivo en voces representativas de los reclamos y consignas. Entre esos reclamos escuchamos, por una Ley de DNI no binarix y su correcta aplicaci贸n, por la implementaci贸n de la Ley de Aborto legal, seguro y gratuito en el distrito, por la capacitaci贸n obligatoria en g茅nero y diversidad a todes les funcionaries y trabajadores del municipio, por el efectivo acceso a la salud p煤blica y en ese sentido por la urgente reglamentaci贸n e implementaci贸n efectiva de la nueva Ley de Respuesta Integral a VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis. Por el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans en el Municipio de San Isidro, por la visibilidad l茅sbica, por la Ley de Reparaci贸n Hist贸rica para las compa帽eras trans de m谩s de 40 a帽os, por la correcta implementaci贸n de la Ley de Educaci贸n Sexual, por el respeto a las identidades de las ni帽eces y adolescencias disidentes, queer y trans, por la correcta implementaci贸n de la Ley de Educaci贸n Sexual Integral en todas las instituciones educativas del Municipio, por la separaci贸n de la Iglesia y el Estado, por una sociedad libre de cr铆menes y discursos de odio, por la visibilizaci贸n de las transmasculinidades y por la aparici贸n de Tehuel de la Torre ya.

鈥淐onvocamos a un mont贸n de artistes para el evento- agrega Santi- tuvimos un escenario muy lindo, conducido por Franco Torchia y por Nicole Vanucci, que se conocieron justamente el d铆a de la marcha, fue muy lindo tambi茅n porque estaban muy contentes de haber podido trabajar juntes. As铆 que fue todo un despliegue, fue mucho trabajo. Yo despert茅 el s谩bado con un miedo 麓mira si no viene nadie麓, pens茅 y est谩bamos todes as铆, medio desconcertades, no sab铆amos qu茅 iba a pasar. La verdad que hemos tenido una convocatoria mayor de lo que esper谩bamos, no sabr铆a decirte cuanta gente vino, pero much铆sima gente, se pueden ver im谩genes en las redes sociales del Frente鈥.

Desde el escenario, llegaban las primeras perfomances de Max Vanns y La Zorrer铆a, luego los descriptivos poemas recitados con pasi贸n por Coral Barcos, la sensibilidad de Santi para cantar tangos de Azucena Maizani, la fantas铆a pop de La Dro, Brianna cantando una excepcional versi贸n del himno de mujeres que se aman, el desparpajo de Princesa Linyera y las desertoras y el cierre con el punk de Sociedad de Huerfanxs y la cumbia de Cachitas Now. Realmente todes artistas de calidad y con un hermoso compromiso con la comunidad LGTB+.

A modo de reflexi贸n, Santi concluye, 鈥渓o importante es haber podido lograr tomar las calles de San Isidro. Yo soy sanisidrense, viv铆 aqu铆 durante 30 a帽os y jam谩s vi una movilizaci贸n tan multitudinaria en el partido. Por lo menos en el centro de San isidro en esas calles, ese corte de la avenida Centenario fue impresionante. Y 茅ramos nosotres, los putos, las maricas, la travas, les transexuales, las tortas, les bisexuales, les no binaries, todes ah铆 haci茅ndonos presente y compartiendo con gente de localidades vecinas que nos vino a apoyar y la verdad que fue muy emocionante, es muy gratificador poder haber hecho algo as铆. Y habr谩 una segunda marcha y ah铆 estaremos鈥.

El sonido de las bandas y la m煤sica se va acallando para cerrar la jornada, pero no se apaga el fuego de la visibilidad entre quienes fuimos, participamos, estuvimos, sentimos. La promesa de una segunda acci贸n nos mueve a seguir organiz谩ndonos y creciendo.