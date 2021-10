–

EL COOPERATIVISMO DE CONSUMO TIENE NUEVAS PROPUESTAS FRENTE A LA HEGEMON脥A DE LAS MULTINACIONALES DE LA ALIMENTACI脫N QUE VIENEN DOMINANDO LAS RELACIONES DE LAS PERSONAS QUE CONSUMEN Y QUE PRODUCEN BIENES DE PRIMERA NECESIDAD. 驴QU脡 NOS HA TRA脥DO HASTA AQU脥?

Tengo que decir que es una de las cosas que m谩s me gusta. Me mola ir al supermercado, estar a tu aire. Hacer la compra, ver lo que te apetece en ese momento.

Qu茅 vas a cocinar o qu茅 falta en casa鈥, toallas鈥, has tenido un problema鈥, siempre es emocionante

Fernando Alonso

En las 煤ltimas d茅cadas, vienen sucedi茅ndose experiencias de cooperativismo de consumo que vinculan a grupos de personas en las ciudades con producciones locales, con la tierra y con la agricultura. Es el proceso en el que se ha acu帽ado una nueva cultura de relaciones agroalimentarias alrededor del consumo responsable y la empat铆a entre formas de vida urbanas y rurales.

Las experiencias de cooperativismo de consumo vinculadas a la agroecolog铆a, abundantes en n煤mero por todo el territorio y peque帽as (o muy peque帽as) en relaci贸n al volumen de consumo urbano, son diversas. Existen desde cooperativas de consumidores que gestionan tierras y producen alimentos a comercios especializados en colaboraci贸n con agricultores locales y proveedores alternativos. Cientos de experiencias que son diversas y se vienen transformando y enriqueciendo con el tiempo y los cambios sociales. Tambi茅n han demostrado una incre铆ble resiliencia ante lo inesperado, al adaptarse a la realidad ante conmociones colectivas, como las derivadas del confinamiento domiciliario, reafirm谩ndose como esenciales para la reproducci贸n de formas de vida en tiempos pand茅micos.

Factores como la falta de visibilidad, los bajos salarios y la escasez de tiempo de reproducci贸n social en las vidas cotidianas han condicionado la mejora de los modelos de cooperativismo de consumo. En ese contexto, la b煤squeda de propuestas para aumentar la capacidad de reproducir (los modelos) o saltar de escala han abundado en estas comunidades, al tiempo que se han desarrollado culturas espec铆ficas en cada ciudad, adaptadas a la realidad socioecon贸mica y cultural de las comunidades urbanas y de la capacidad de relaci贸n con el agro, de activaci贸n de proyectos de producci贸n y el entendimiento con agricultoras y ganaderas.

Esta eclosi贸n, marginal por su escala, ha sido paralela al impresionante despliegue del modelo hegem贸nico, el de las grandes cadenas de supermercados que se han constituido como el principal mediador del capitalismo entre el consumo y la producci贸n de alimentos. Desde que en los a帽os 50 abriera sus puertas el que se considera el primer supermercado de la pen铆nsula en la ciudad de C谩diz, hasta el 80% del consumo dom茅stico (y subiendo) que representa hoy en d铆a la actividad de supermercados e hipermercados convencionales hay un largo viaje, el de la construcci贸n de una hegemon铆a. 芦Ir al s煤per禄 es la forma en la que una inmensa mayor铆a de la poblaci贸n adquiere alimentos, la 煤nica opci贸n, en muchos casos.

Un modelo que copiar

Tengo un trato,

lo mio pa mi saco

La Mala Rodr铆guez

Se est谩 citando, copiando, referenciando mucho un proyecto, con casi 50 a帽os a sus espaldas y originario del otro lado del atl谩ntico, gracias a una pel铆cula.

Park Slope es un barrio de Brooklyn que, all谩 por los 70, era un barrio obrero en un momento en el que el declive industrial de la ciudad lo estaba vaciando y en el que siquiera se percib铆a la posibilidad de que aquello se convirtiera en el objeto de deseo global que una ciudad como Nueva York significa.

Hoy en d铆a es un barrio en el que se han incrementado, al tiempo, la renta per c谩pita y la desigualdad social. Hay comunidades que han sido expulsadas y nuevas generaciones con otras formas de vida habitan el barrio. No todo cambia all铆, la cooperativa contin煤a y hay personas que se desplazan grandes distancias en la ciudad para mantener el v铆nculo. Sorprendente, cuando para la mayor parte de la poblaci贸n el principal criterio para elegir s煤per es 芦el que est茅 m谩s cerca禄.

No son pocas las experiencias relacionadas con la autogesti贸n y con la agricultura en ciudades norteamericanas de esa 茅poca y las que llegan a nuestros d铆as, pero Park Slope Food Coop se encuentra con un par de cuestiones, diferenciales respecto a otras, que han posibilitado su crecimiento, desarrollo y posibilidad de reproducci贸n.

En primer lugar, lo ten铆an claro: eran anticapitalistas con deseos de cambiar el mundo pero no quer铆an hacer proselitismo o convencer con discursos, quer铆an convencer con una opci贸n que fuera mejor que las dem谩s. Ten铆an la visi贸n de ampliar el consumo de productos ecol贸gicos, pero tambi茅n la de adaptarse a todas las realidades culturales y socioecon贸micas de las personas en torno al barrio.

Otro factor determinante fue el del territorio, el acceso a la propiedad de un local y despu茅s de todos los que le rodeaban, gracias a generosas donaciones de algunos de los socios iniciales. Con el local, la capacidad de consumo y de organizaci贸n del trabajo cooperativo vienen creciendo y mejorando protocolos todos estos a帽os. Han generado una cultura suficientemente fuerte y un canal claramente mejor que el resto de opciones en el barrio. Buena prueba de ello es el hecho de que, desde hace tiempo, ya no pueden crecer m谩s 鈥攏o caben鈥 y han superado el relevo generacional de aquellos que lo empezaron. Este grupo del 73 permanece como una especie de leyenda en la tradici贸n oral de la cooperativa y en 芦la gaceta de los que esperan en la cola禄, su peri贸dico.

Ese tiempo en la cooperativa, en las colas, en los turnos de trabajo, en las asambleas y en las actividades que se generan alrededor ha resultado tambi茅n en todas estas experiencias un importante pegamento para la comunidad. En una cultura urbana que tiende al individualismo y al afecto contenido dentro de las familias y las amistades de toda la vida, un entorno de confianza y valores compartidos permite que las personas se reconozcan y que la sociabilidad en torno a la cooperativa sea un factor muy valorado, cuidado, impulsado por los supermercados cooperativos y por las personas que los habitan.

La pel铆cula a la que hacemos referencia la produjeron personas vinculadas al supermercado cooperativo parisino por excelencia, 芦La Louve禄. Estaban convencides de que contar bien el proyecto de Nueva York les iba a permitir a m谩s personas implicarse en el nacimiento de La Louve, y as铆 fue. No solo ha servido para la comunicaci贸n entorno a La Louve en Par铆s, sino que tambi茅n ha sido fundamental para la comunicaci贸n de proyectos m谩s cercanos, como Supercoop y La Osa en Madrid, o Food Coop en Barcelona. Les productores, adem谩s, est谩n encantades de facilitar proyecciones en otras ciudades ( 馃槈 ).

Otros referentes, otras copias

Tomate. / Qu茅 culpa tiene el tomate /

que est谩 tranquilo en la mata /

y viene un malaje / y lo mete en una lata / y lo manda pa Caracas

Fandango popular

La genealog铆a de este modelo se viene expresando en esa correlaci贸n entre Park Slope Food Coop en Brooklyn, La Louve en Par铆s y sus r茅plicas en otras ciudades europeas, pero el panorama es m谩s amplio. El cooperativismo en torno a la idea de supermercados tiene tambi茅n ra铆ces en diversas experiencias de economatos sindicales e incluso en la diferentes formas de colectivizaci贸n obrera. En el panorama internacional se han trabajado referencias desde el Supercoop del Hogar obrero en Argentina, hasta Coop y Migros en Suiza y, como se ha comentado, hunde sus ra铆ces en experiencias vinculadas a grupos de consumo y centros sociales autogestionados en Madrid y Barcelona, y a realidades similares en otras ciudades.

Tambi茅n existen en la pen铆nsula proyectos previos de cierta escala como Landare en Pamplona, donde manejan un modelo comparable, aunque reflejo de la tradici贸n de las relaciones agrourbanas de la zona y del nivel adquisitivo de los consumidores locales. Territorios como La Rendija en el Pumarejo, los pasillos del Mercado de San Fernando y otros rincones de Lavapi茅s, o las naves de Can Batl贸 en Barcelona vienen siendo territorio de experimentaci贸n y de socializaci贸n para comunidades urbanas de personas consumidoras y tambi茅n para productoras y distribuidoras en busca de otros canales de comercializaci贸n.

En la actualidad, los proyectos de La Louve en Par铆s y La Osa en el norte de Madrid son las experiencias en torno a este modelo que m谩s impacto est谩n teniendo. Al margen de sus diferencias, una de las similitudes fundamentales de estos dos proyectos es la capacidad que han tenido para acceder a subvenciones o avales p煤blicos para la financiaci贸n de la puesta en marcha de los mismos, dado que la denominada banca 茅tica est谩 teniendo problemas en apostar por estos modelos, y rechaza incluso propuestas vinculadas a la autoconstrucci贸n y la eficiencia energ茅tica en pro de la efectividad de la industria de la construcci贸n.

As铆 las cosas, parece que la capacidad de expansi贸n de los modelos de consumo responsable se topan en uno u otro lugar con los l铆mites del dinero y existe dificultad en alcanzar modelos que ofrezcan al consumidor experiencias suficientemente atractivas para salir de la din谩mica curro-metro-s煤per-casa, aun m谩s en los tiempos que corren. La resiliencia de organizaciones o culturas a medio plazo puede tener que ver con estas conquistas de territorio, pero tambi茅n con las relaciones que se crean y con la capacidad que tengamos de inventar y poner en pr谩ctica nuevas soluciones.

Los supermercados cooperativos y las comunidades que los impulsan han venido para quedarse y para crecer porque eliminan el lucro empresarial de la ecuaci贸n, ponen el trabajo cooperativo en juego y generan un nuevo espacio de socializaci贸n. Los retos pueden tener que ver con la generosidad de los proyectos con la transmisi贸n de conocimientos y por la inquietud de grupos locales para invertir tiempo y esfuerzo en crear nuevas estructuras.

Cualquier grupo interesado en impulsar un proyecto de este tipo tiene la oportunidad de verse la pel铆cula de Food Coop, indagar por la web y preguntar a las organizaciones y personas implicadas en los proyectos mencionados. La cultura libre y la voluntad de ser generosas con el conocimiento es una de las mejores ayudas que podremos encontrar en el camino. La otra parte es la de mirar al entorno del barrio/ciudad/campo y buscar gente que quiera consumir cooperando y productores que quieran experimentar y buscar nuevos canales.