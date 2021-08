–

De parte de Diario De Burgos August 7, 2021 383 puntos de vista

Hace tiempo que se desvaneci贸 el petroleo de esquisto. Ya pocos hablan, y mucho menos se movilizan, contra esta t茅cnica para extraer gas y petroleo del subsuelo llamada 鈥fracking鈥.

Los permisos de investigaci贸n que el Gobierno de Espa帽a concedi贸 a varias empresas, al menos en Burgos y sus cercan铆as, fueron desistidos y los proyectos archivados. El 鈥fracking鈥, al menos por el momento, fue un fantasma que pese a que nos persigui贸 largos a帽os se qued贸 en eso, en fantasma. Pero. 驴Qu茅 hizo que el 鈥fracking鈥 nunca llegase a ponerse en pr谩ctica?.

Nadie puede responder con exactitud a esa pregunta, pero una cosa est谩 clara. Los pol铆ticos no ayudaron a combatirla de ning煤n modo. Pese a que determinados gobiernos auton贸micos crearon leyes para prohibir esta t茅cnica las leyes fueron cayendo en los tribunales. Adem谩s el Senado Nacional aprob贸 una Ley llamada Ley de Garant铆a del Suministro El茅ctrico que pr谩cticamente blindaba el 鈥fracking鈥 en determinadas zonas de Espa帽a. Las compa帽铆as energ茅ticas ten铆an la sart茅n legal, ejecutiva y pol铆tica cogida por el mango.

Una de las posibles causas de que el 鈥fracking鈥 no se implantase bien ha podido ser debida a la gran presi贸n social. La lucha contra el 鈥渇racking鈥 aglutino a muchas vertientes pol铆ticas y sociales en un frente com煤n que era capaz de movilizar y actuar a gran escala. En 2015 unas 5000 personas realizaron una marcha contra el 鈥fracking鈥 en las que llegaron a estar pol铆ticos como Ander Gil rentabilizando un movimiento que no pod铆a pasar desapercibido por el electoralismo m谩s chusco y oportunista.

Ander Gil sujetando la pancarta en 2015 contra el 鈥渇racking鈥.

Pero pese a que el movimiento fuese amplio y tuviese mucha fuerza no se plasmaba en las leyes y permisos de los diferentes gobiernos. Expertos como Antonio Turiel, lo tienen claro, el 鈥fracking鈥 es un negocio ruinoso. Turiel lo cuenta en muchas de sus entradas de su p谩gina personal, las empresas que han puesto en marcha el 鈥fracking鈥 est谩n intentando minimizar las notables p茅rdidas que les ha supuesto invertir en esta t茅cnica. De entre todo lo que ha escrito vale la pena un art铆culo de hace exactamente dos a帽os que a煤n sigue siendo tremendamente interesante.

Hoy, parece que ya sorteada la amenaza del 鈥fracking鈥, podemos respirar aliviados de haber ganado una batalla pero no la guerra. La guerra no es por los hidrocarburos, es por la energ铆a. De la lucha contra el 鈥fracking鈥 deber铆amos haber extra铆do muchas conclusiones y lecciones. Ya que se avecinan nuevas luchas, m谩s dif铆ciles y pol茅micas.

Actualmente existen en tramitaci贸n 338 parques e贸licos que suponen 3825 generadores e贸licos s贸lo en la cordillera Cant谩brica. Y contamos ya con cerca de los 7100 generadores e贸licos. El ritmo de parques e贸licos crece casi exponencialmente. Esto tiene una raz贸n de peso. A d铆a de hoy sale m谩s barato construir aerogeneradores que centrales t茅rmicas. Si algo deber铆amos haber aprendido es que en el mundo en el que vivimos la rentabilidad manda sobre todas las cosas, aunque el ecosistema, la biodiversidad o los medios de vida est茅n en juego.

El lema 鈥渇racking no, ni aqu铆 ni en ning煤n sitio鈥, parece que tiene un futuro reemplazo 鈥renovables s铆, pero no as铆鈥, en multitud de pueblos y ciudades ha empezado un germen de lucha contra la imposici贸n de la energ铆a renovable. Luchar contra las soluciones a los problemas energ茅ticos que se generen de aqu铆 a algunos a帽os va a ser algo crucial y duro. Pero mientras nos sumamos a esa lucha no deber铆amos de olvidar una de las preguntas que nos ha dejado la lucha contra el 鈥fracking鈥 驴Qui茅n par贸 el 鈥fracking鈥? 驴Y si no fuimos nosotros y fueron ellos?.