Rusia empez贸 el despliegue de tropas en la frontera con Ucrania a finales del 2021, hasta llegar a tener cerca de 200.000 efectivos y con la posibilidad cada d铆a m谩s real de una operaci贸n militar de mayor o menor tama帽o que finalmente se ha concretado. La raz贸n de todo ello, seg煤n el Kremlin, se reduce a 鈥渦na respuesta鈥 a las posiciones amenazantes de la OTAN. Francamente, esta versi贸n dada desde Mosc煤 es bastante corta y no justifica una acci贸n como la emprendida. Es argumentable que sea una respuesta al fracaso de los acuerdos de Minsk II y la intenci贸n de Kiev de unirse a la OTAN, sin embargo, esta tesis parece incompleta. 驴Por qu茅 ahora? 驴No sirve ya bastante bien a los intereses rusos un conflicto enquistado sin final en el horizonte en el este de Ucrania?. Por Gerard Dotti Luna*.

El tempo parece propicio en dos flancos. En primer lugar, en casa. Putin est谩 en mal momento; su popularidad se mueve entre el 55 y el 65%, y a nadie se le escapa que en 2014 en una posici贸n similar y tras el 茅xito de la anexi贸n de Crimea y las sanciones posteriores de Occidente, el porcentaje de aprobaci贸n se dispar贸 hasta cerca del 90%.

Hoy las cosas son m谩s dif铆ciles. La pandemia est谩 castigando duramente la econom铆a del pa铆s. A su vez, el poco disimulado intento de asesinato del opositor Alexei Navalny y su posterior arresto en 2020 trajo protestas a lo largo del pa铆s y nuevas sanciones econ贸micas de Occidente. Se trata, de hecho, de la hora m谩s baja de la era Putin.

Como en el caso de los acuerdos de Minsk II, no podemos considerar esto como una causa 煤nica, pero en los 煤ltimos meses tampoco podemos ignorar que el Kremlin haya recordado con nostalgia el incuestionable 茅xito domestico que la operaci贸n en 2014 de Crimea y el Donb谩s supuso. 驴Por qu茅 no aprovechar la situaci贸n, escalarla y repetir la formula?

El segundo flanco que parece guardar un tempo perfecto es la posici贸n de la UE. No es novedad para nadie que Rusia busca activamente desmantelar la Uni贸n. La simpat铆a, amistad y a veces apoyo expl铆cito del Kremlin a partidos europeos anti-Uni贸n Europea tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, no es ning煤n secreto.

La raz贸n es simple: la UE, por un lado, representa el eslab贸n d茅bil de Occidente. Romper la UE significa estar m谩s cerca de desarticular Occidente desde dentro y, eventualmente, debilitar la OTAN y poder reconfigurar el tablero de Europa oriental de forma que sirva a los intereses nacionales rusos.

Por otro lado, Rusia persigue la vieja m谩xima romana de divide y vencer谩s. La gran estrategia del Kremlin en el siglo XXI pasa por el chantaje energ茅tico a sus clientes para avanzar en materia geopol铆tica. Es un principio b谩sico que cuanto m谩s peque帽o y dependiente sea el interlocutor, m谩s vertical ser谩 la relaci贸n. La UE representa un cliente demasiado grande, capaz de hablar con una sola voz.

Adem谩s, Rusia recientemente ha fracasado en su intento de compensar su propia dependencia del mercado europeo aumentado el suministro energ茅tico a Beij铆n con la misma fuente de la pen铆nsula de Yamal, lo que hubiera significado la posibilidad de desviar el gas de oeste a este sin mayores p茅rdidas econ贸micas para Rusia y con toda la ventaja estrat茅gica que ello conllevar铆a.

China, sin embargo, no ha dicho que no a todo. Mosc煤 y Beij铆n han firmado un contrato de gas que pretende aumentar dram谩ticamente el suministro al pa铆s s铆nico para finales de esta d茅cada (de 4 bcm en 2020 a 48bcm). Xi tiene claro que, en cuestiones energ茅ticas, cuanta menos dependencia externa mejor y prefiere reducirla a lo estrictamente necesario.

Merkel, que siempre ha liderado la diplomacia europea desde la canciller铆a del pa铆s m谩s poderoso de Europa con resultados moderadamente satisfactorios, ya es historia. Por esta raz贸n, al frente de Alemania se sienta un Canciller nuevo que sabe que el liderazgo de la UE esta ahora en Par铆s. Sholz, adem谩s, es jefe de gobierno de una colaci贸n entre los socialdem贸cratas, los verdes y los liberales.

El gobierno tiene la meta de cerrar todas sus centrales nucleares a lo largo de 2022, en el marco de un firme compromiso contra el cambio clim谩tico. Esta agenda, que practica la estrategia del avestruz en pol铆tica internacional, convierte a Alemania en un pa铆s aun m谩s dependiente del gas ruso, pues la transici贸n energ茅tica no se hace de la noche a la ma帽ana. Por ello, Alemania se ha convertido en el mayor garante del Nord Stream 2 que, convenientemente, abre una nueva ruta de gas entre Rusia y Alemania por el mar B谩ltico, lejos de la dependencia territorial ucraniana.

Otros pa铆ses de la UE y la OTAN se han pronunciado en contra del gaseoducto Nord Stream 2 que solo har谩 de Europa una regi贸n m谩s dependiente de Mosc煤. Sin embargo, el partido verde alem谩n, cuya agenda extremadamente ambiciosa gira alrededor de conseguir un pa铆s libre de carbono, controla el ministerio de econom铆a (y protecci贸n clim谩tica) y de asuntos exteriores alem谩n. En otras palabras, las relaciones exteriores alemanas est谩n supeditadas a la agenda clim谩tica y econ贸mica del partido verde germano.

Por esta misma raz贸n, es previsible que el Nord Stream 2 se ponga en marcha tan pronto como se hayan calmado las aguas.

Francia, y concretamente Macron, tambi茅n se encuentran en una posici贸n sumamente incomoda. Macron insiste en querer ser el sucesor de Merkel como l铆der de la pol铆tica europea, aun as铆, ante este primer embate extremadamente delicado, no ha sabido actuar como el l铆der prometido. La raz贸n vuelve a ser interna: Francia est谩 a las puertas de elecciones presidenciales, un batacazo diplom谩tico con Rusia podr铆a ser fatal para Macron, as铆 que ha preferido adoptar, en la medida de los posible, un perfil bajo.

Esta actitud ha dejado a la UE sin liderazgo y dividida en su aproximaci贸n al problema. Asimismo, este perfil bajo de Macron, que a nivel electoral quiz谩s es la mejor opci贸n, tampoco es demasiado bueno: Macron constantemente se ha presentado como el candidato para liderar Francia y la UE con un perfil bonapartista.

