De parte de ANRed July 7, 2022 293 puntos de vista

La estrategia de criminalizaci贸n y represi贸n que dej贸 seis asesinados a manos del gobierno de Guillermo Lasso no logr贸 desgastar un paro nacional que se mantuvo por 18 d铆as. La calurosa despedida de las calles de Quito a los dirigentes ind铆genas queda como postal de una movilizaci贸n victoriosa. 驴Est谩 herido de muerte el gobierno? 驴Qu茅 perspectivas se abren a partir de ahora? Dialogamos con tres protagonistas del paro que hacen un balance colectivo de este junio de 2022 con sabor a octubre de 2019. Por Felipe Guti茅rrez R铆os para ANRed.*

鈥淓l paro fue un triunfo鈥, eval煤a Nayra Chal谩n, vicepresidenta de Ecuarunari, la confederaci贸n de pueblos Kiwcha. 鈥淭odo aquello que pueda ser arrebatado al poder pol铆tico a trav茅s de la lucha, siempre va a ser un triunfo. Estamos conscientes que eso no es suficiente para paliar las necesidades, la carest铆a de la vida, pero sin duda es un triunfo colectivo que es progresivo en una lucha mucho m谩s larga鈥, sostiene la dirigenta de la organizaci贸n que nuclea a los pueblos de la sierra y forma parte de la Conaie.

Enith Flores, de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, por su parte se帽ala: 鈥渘o es una victoria total, pero sin duda logra ponerle un freno a una avanzada muy fuerte que est谩 teniendo el neoliberalismo鈥. Mientras que Apawki Castro dirigente del pueblo Panzaleo de la provincia de Cotopaxi, agrega que: 鈥渆l paro pone en evidencia la necesidad de estar organizados, fortalecer estos tejidos organizativos. En Quito llegaba gente de barrios perif茅ricos, y nos tra铆an comidas, alimentos, motecitos, pancitos. Estos 18 d铆as vimos en la realidad ese trabajo de minga, lo que pregonamos siempre desde nuestros territorios鈥.

Dialogamos con estos tres dirigentes, que representan a distintos territorios que se sumaron al paro, y se refieren a las caracter铆sticas que tuvo la movilizaci贸n y las perspectivas de un movimiento que marcar谩 un antes y un despu茅s del gobierno de Guillermo Lasso.

Del paro al acuerdo

El paro nacional se inici贸 el lunes 13 de junio. Ese d铆a hubo cerca de setenta cortes de ruta en distintos puntos del pa铆s, particularmente en la sierra. A la noche fue detenido Leonidas Iza, el m谩ximo dirigente ind铆gena, que fue liberado 24 horas despu茅s. El primer fin de semana del paro estuvo marcado por la movilizaci贸n hacia Quito de miles de ind铆genas y campesinos/as que comenzaron a concentrarse en el parque El Arbolito y la Casa de la Cultura de Ecuador, que fue ocupada por la polic铆a el domingo 19. A partir de entonces se intensificaron las movilizaciones particularmente en Quito y la Amazon铆a, hasta llegar al acuerdo firmado el jueves 30 por representantes del gobierno y los principales dirigentes del paro.

La convocatoria al paro nacional no fue 煤nicamente de la Conaie, la principal organizaci贸n social del pa铆s. Desde el principio participaron tambi茅n la FEINE, que agrupa a sectores ind铆genas evang茅licos, y FENOCIN, de impronta m谩s campesina. En conjunto son una expresi贸n mayoritaria de las organizaciones rurales del Ecuador. 鈥淎h铆 ya hay una primera victoria que fue mantener la unidad de las tres organizaciones hasta el momento de la firma del acuerdo, cosa que antes no suced铆a porque las organizaciones a la mitad se quebraban y terminaban cediendo a las presiones del gobierno. La otra victoria es sostener 18 d铆as de paro, que fueron muy complejos y desgastantes鈥, destaca Enith Flores.

Nayra Chal谩n agrega que 鈥渕谩s all谩 de los logros concretos, que son relevantes, se entreteji贸 una unidad entre el movimiento ind铆gena, con estudiantes, mujeres, movimientos barriales, agricultores, artesanos, trabajadoras del hogar, sindicatos, entre otros. Creo que esa es una de las cosechas m谩s fuertes que hemos tenido: ratificar esta unidad campo-ciudad, que es una unidad entre la clase popular鈥. La relevancia de lo rural no es antojadiza en un pa铆s donde un 36% de sus habitantes vive en el campo. Pero adem谩s, donde la din谩mica rural condiciona la din谩mica urbana, sobre todo en ciudades medianas y peque帽as que no podr铆an operar desprendidas de la matriz campesina.

En ese sentido las conquistas del paro deben leerse en esa clave de articulaci贸n de un programa que beneficia a sectores ind铆genas -entre otros, se logr贸 duplicar el presupuesto de la educaci贸n intercultural biling眉e- y al mismo tiempo aborda problemas de sectores populares m谩s all谩 del mundo ind铆gena. Por ejemplo, la reducci贸n de precios de combustibles (que totaliz贸 15 centavos, aunque se demandaba una rebaja de 40) lo que posibilita mejores condiciones de vida en un contexto econ贸mico muy precarizado durante los 煤ltimos a帽os.

La lucha antiextractiva y feminista en el centro

As铆 como existieron medidas reivindicativas, algunas de las demandas son parte de un programa popular m谩s amplio que se ha ido construyendo al calor de las movilizaciones de los 煤ltimos a帽os, y tienen en la demanda antiextractivista un eje central. 鈥淟a lucha antiextractivista fue uno de los puntos innegociables para el movimiento ind铆gena. Eso significa hacer visible para toda la poblaci贸n una realidad que est谩 afectando mucho a los lugares rurales y que requiere de esa alianza urbana-rural para seguir sosteni茅ndola鈥, comenta Enith Flores, de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas de Quito.

El acuerdo tambi茅n considera reformas al Decreto 151 sobre miner铆a, para proteger zonas sensibles y garantizar el consentimiento de las comunidades locales. Al mismo tiempo, deroga el Decreto 95, que buscaba ampliar la frontera hidrocarbur铆fera, la principal exportaci贸n ecuatoriana y una de las bases fundamentales de su econom铆a. De hecho Ecuador es miembro de la OPEP, la organizaci贸n que aglutina a los principales pa铆ses extractores de petr贸leo. 鈥淓sto es el resultado de la fuerza que est谩 proyectando la lucha antiextractivista en nuestro pa铆s, no solo por el tema petrolero, sino tambi茅n minero y agroindustrial. A veces se quiere hacer creer que la miner铆a o el petr贸leo llega a territorios bald铆os y no es as铆, est谩n llegando a desplazar comunidades, familias, actividades econ贸micas milenarias, como es el caso de la agricultura y ganader铆a. En ese sentido era necesario que esa realidad se reflejara ya en una agenda nacional鈥, agrega Nayra Chal谩n.

Sobre los elementos que quedaron fuera de los acuerdos, Enith Flores se帽ala que 鈥渁煤n falta ligar las demandas de las mujeres urbanas con las rurales. El pliego de demandas qued贸 en veremos respecto de los principales puntos de la agenda de las mujeres. Dentro de eso, sabemos que hay cuestiones que son muy relevantes para la situaci贸n rural que no son tomadas a nivel urbano, y hay demandas que se plantean en zonas urbanas que no son prioridad para las compa帽eras del campo. Entonces es necesario mirar eso鈥.

Nayra Chal谩n sostiene que 鈥渉ay que entender que en este momento el patriarcado y el machismo, no solo cruza al movimiento ind铆gena, sino tambi茅n a la sociedad toda. En ese sentido creo que como mujeres vamos a ir posicionando cada vez con m谩s fuerza que haya una agenda de mujeres puesta sobre la mesa, que necesita del impulso de distintos sectores organizados, y uno de ellos es el movimiento ind铆gena鈥, comenta la dirigenta de Ecuarunari.

Los ecos de 2019

La masiva movilizaci贸n popular de 2019 es un antecedente necesario para entender el paro nacional de 2022. El estallido de octubre tuvo como consecuencia el fin pr谩ctico del gobierno de Lenin Moreno (que sigui贸 gobernando pero ya sin poder), y la consolidaci贸n de la Conaie como una fuerza vertebradora del mundo popular, trascendiendo las reivindicaciones puramente ind铆genas.

鈥淟a Conaie viene postulando desde 1994 que el movimiento ind铆gena no lucha por una cuesti贸n 茅tnica, sino por una cuesti贸n de clase, que aglutina a distintos espacios para dar rienda a la construcci贸n de poder popular. Por eso es que los postulados que levantamos no est谩n pensados solo para el movimiento ind铆gena, sino para los empobrecidos del campo y la ciudad鈥, comenta Apawki Castro, quien fuera dirigente de comunicaci贸n de la Conaie.

Nayra Chalan agrega: 鈥測o creo que es necesario que en momentos tan 谩lgidos de la lucha social, podamos usar los t茅rminos que corresponden. Y lo que estamos viviendo hoy, es una coyuntura marcada por la lucha de clases, en donde una clase no quiere que sus intereses y privilegios sean tocados. Es una clase que adem谩s, se fundamenta en el racismo, el clasismo y la misoginia para defender sus privilegios. Que asume el odio como un arma de combate ideol贸gico. Hoy somos parte de una dirigencia que no tiene miedo de decir eso, que hemos optado por poner los t茅rminos que corresponden鈥.

La cara m谩s visible de este proceso ha sido el liderazgo de Leonidas Iza, quien preside la Conaie desde 2021. Como dirigente del Movimiento Ind铆gena y Campesino de Cotopaxi, Iza fue una de las referencias del paro de 2019 y hoy es la principal figura de la oposici贸n pol铆tica al gobierno de Lasso. Im谩genes suyas, como su salida de la ciudad de Quito siendo vitoreado por la gente, provoca terror en la clase alta ecuatoriana, por una posible candidatura presidencial.

Sin embargo las y los dirigentes de la Conaie son cautelosos. 鈥淟o electoral solo es una forma de la lucha, aunque no podemos desconocer que hay una hegemon铆a del pueblo ecuatoriano en pensar que las elecciones son una v铆a de salida a las desigualdades y a las crisis. En ese sentido el movimiento ind铆gena deber谩 tomar decisiones en las pr贸ximas coyunturas electorales, que son muy cambiantes, y se deber谩n tomar conforme se muevan las fichas del tablero pol铆tico鈥, dice Nayra Chal谩n. Apawki Castro sostiene que: 鈥渓as organizaciones y sus bases mirar谩n qu茅 est谩 pasando en 2025 y determinar谩n el camino a seguir. Pero por el momento el compa帽ero Leonidas Iza ha dicho que lo central no es visibilizarse sino llevar adelante las demandas populares que tenemos鈥.

En una entrevista para Infobae, al finalizar el paro, Leonidas Iza remarc贸 la importancia de un movimiento ind铆gena que no dependa de un liderazgo espec铆fico, lo que ha significado su unidad. Y sobre su posible postulaci贸n presidencial se帽al贸 que: 鈥渘o puedo especular ni adelantarme a lo que suceder谩 en mi futuro luego de mi periodo como presidente de la Conaie, que termina en el 2024. Hasta ese momento no quiero mezclar escenarios electorales. Hay momentos muy dolorosos como 2019, como el de ahora, donde tenemos muertos. No me parece 茅tico ni moral que, en base al dolor de la gente, se me catapulte para un escenario electoral鈥.

Noventa d铆as de tregua

La represi贸n y criminalizaci贸n fue la apuesta pol铆tica del gobierno de Lasso para terminar con el paro. Adem谩s de la denuncia contra Iza, hubo decenas de detenciones y violencia policial y militar hacia las movilizaciones. Los informes de Derechos Humanos contabilizan seis muertos por la represi贸n, aunque pueden variar debido a la desaparici贸n de personas, y a un contexto general de ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador.

鈥淗ay una desesperaci贸n de la 茅lite pol铆tica del pa铆s por la diversidad de voces que nos estamos juntando y que ellos buscan callar鈥, dice Apawki Castro. El dirigente del pueblo Panzaleo, sufri贸 la suplantaci贸n de su identidad en redes sociales, y la publicaci贸n de supuestos mails. 鈥淔ueron una serie de publicaciones falsas y montajes, para hacer creer que tenemos alg煤n v铆nculo pol铆tico con Rafael Correa. Es una necesidad de colocar escenarios para silenciar y perseguir las voces que estamos siendo visibles en contra de las pol铆ticas neoliberales鈥.

Enith Flores, complementa que 鈥渆sta es una lucha que contin煤a no solo contra las pol铆ticas neoliberales, sino tambi茅n contra la criminalizaci贸n de la protesta. Lamentablemente el Estado cuenta con todo un marco jur铆dico creado durante el gobierno de Correa en 2014, que le permite enjuiciar por terrorismo y sabotaje a las personas que se movilizan. Pero esta lucha contin煤a, los compa帽eros de las organizaciones que convocaban no es que dijeron que ac谩 se termin贸 todo, sino que vamos a estar vigilantes y vamos a seguir avanzando en las luchas鈥.

Los acuerdos que dieron fin al paro establecieron la constituci贸n de equipos t茅cnicos que durante 90 d铆as discutir谩n las cuestiones pendientes y la viabilizaci贸n de los acuerdos firmados el pasado jueves. Probablemente el gobierno durante este periodo busque desmovilizar y diluir las demandas sociales, como hizo con las tres mesas de di谩logo que convoc贸 anteriormente.

Enith Flores agrega que 鈥渆ste es un gobierno muy traicionero, no podemos esperar que cumpla nada, tenemos que estar alerta. Pero el gobierno sabe que existe una presi贸n social, una vigilancia frente a lo que est谩 pasando, no es que termin贸 el paro y cada uno se fue a su casa. A finales de septiembre se har谩 la evaluaci贸n de estos acuerdos y como dijeron los compa帽eros de la Conaie, si es necesario volver, volveremos otra vez. Hay que seguir vigilantes, no hay de otra porque la lucha no ha terminado鈥.

*Militante de Marabunta. Investigador del Observatorio Petrolero Sur