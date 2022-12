–

Antes importaba, principalmente, el trato dispensado a l@s usuari@s, ofrecer el producto m谩s adecuado (no el m谩s caro) y favorecer la correcta prestaci贸n del Servicio Postal Universal. Ahora, la competencia se ha convertido en el eje de las oficinas. Donde antes primaban las necesidades de la gente, ahora vemos como prima el af谩n empresarial por aumentar los ingresos como sea y a costa de presionar sin l铆mite para vender y vender.

Mientras la gesti贸n de Correos es, por lo general, nefasta y el dinero se utiliza para todo menos para las cuestiones m谩s importantes (aumentar la plantilla, subir los salarios acorde al precio de la vida, invertir en salud laboral, etc), intentan hacer recaer sobre los hombros del personal todo el peso de sostenibilidad empresarial. Se escuchan cosas como 鈥渟i no se vende no habr谩 contratos鈥 o 鈥渟i no vendes m谩s es que no vales para este puesto鈥. La empresa busca normalizar la competencia como base de nuestro trabajo. Y aunque lo hace en todos los puestos, en ATC llega a utilizar mecanismos vomitivos como colgar un ranking en el que aparecen los datos de venta de cada compa帽er@.

Lo diremos por en茅sima vez: El Convenio colectivo (por malo que sea) no recoge el trabajo por objetivos y, por tanto, no se nos pueden imponer unas cifras de venta determinadas, como tampoco se puede exigir el reparto de equis env铆os o la descarga de equis camiones. Esto no va de formaci贸n comercial o de remunerar la consecuci贸n de objetivos. Eso supone aceptar el marco que pretenden los directivos y asumir la competencia entre trabajador@s como forma natural de relacionarnos.

Desde este sindicato recordamos que la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) recoge en el art铆culo 7 鈥淚nfracciones graves鈥: 鈥淓stablecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo鈥. Y tambi茅n que, el propio Programa de Prevenci贸n de Riesgos Penales del Grupo Correos recoge en el apartado 5.15 acerca de 鈥淐onductas relacionadas con la vulneraci贸n de derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros鈥 como una de 茅stas: 鈥淓nga帽ar o abusar de la situaci贸n de un empleado para imponerle unas condiciones laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos en la normativa vigente o en los convenios laborales en vigor鈥.

En ATC hace falta cubrir todas las ventanillas, personal a jornada completa y enfocar la actividad hacia lo p煤blico. CGT animamos a todo la plantilla de ATC a secundar las huelgas y participar en la movilizaci贸n.

22 y 23 de diciembre: 隆Qu茅 venda Pap谩 Noel!