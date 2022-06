–

De parte de CGT RTVA June 9, 2022 180 puntos de vista

A mitad de camino entre la primavera y el verano, y ante la avalancha de escritos que nos hab茅is hecho llegar, se nos han metido en el cuerpo las ganas de sacar un Kanallillo. Todes sabemos que nuestra publicaci贸n es de coraz贸n anarco, y sale cuando le da la gana. En esta ocasi贸n m谩s rabiosa que nunca, y es que la situaci贸n no es para menos. Los niveles de audiencia por los suelos, los equipos t茅cnicos en las 煤ltimas, y los trabajadores 鈥 mayores, cansados y sin fuerzas. La plantilla se ha ido reduciendo paulatinamente debido a las bajas y jubilaciones, incluso fallecimientos, y en muchos departamentos se est谩 por debajo de los m铆nimos. La situaci贸n es alarmante por riesgos psicosociales, por las ganas de jubilarse que tiene todo el mundo, por la falta de savia nueva. Se nos est谩 cercenando el derecho a volcar el conocimiento de nuestros seniors a los juniors que salen de las facultades, y el derecho de los juniors a inocularnos ilusi贸n, esperanza y alegr铆a, adem谩s de conocimientos en nuevas tecnolog铆as.

En CGT estamos convencidos de que s贸lo el esp铆ritu cr铆tico, la curiosidad, y el amor nos pueden salvar de esta 茅poca en la que se premia la mediocridad, la obediencia ciega y el peloteo. No es nada nuevo. Lo llevamos viviendo desde la creaci贸n de Canal Sur. Pero ahora, m谩s. Una vuertesita de tuerca m谩s, miarma. As铆 que entre Carmencita colorante alimentario, el Lovox feroz, los yayoboom que no dejan de bailar, la energ铆a del exterminio, el control control, y la desobediencia,鈥sto es un no parar鈥 隆Gracias a todes los que nos hab茅is hecho llegar vuestros escritos!

Sin embargo, amamos la paz revolucionaria, la sonrisa amplia, el coraz贸n esponjoso, la mano c谩lida y el abrazo de teletubbie. Lo que leas aqu铆 es puro mene铆to pa tirar palante. Dignamente. Con la cabeza bien alta. Nos lo merecemos. Es verdad que en esta edici贸n se帽alamos actitudes, se帽alamos responsables, se帽alamos. Y s铆, nos se帽alamos como Secci贸n Sindical. No es la primera vez, ni la 煤ltima鈥 Vamos a divertirnos. Acomp谩帽anos en este viaje鈥orque la realidad supera la ficci贸n. Y aqu铆 lo sabemos. Al menos disfrutemos de nuestras c茅lulas sonrientes y descontroladas, frente al control.

隆DESCARGA Y COMPARTE!

https://cgtrtva.es/wp-content/uploads/2022/06/KANALILLO-JUNIO-2022.pdf