Hola compa帽erxs, a trav茅s de estas palabras os pido vuestro apoyo y solidaridad para mi compa帽ero Alberto Romero Varela, que se encuentra preso en Centro Penitenciario de Teixeiro desde el pasado 10 de Junio. Su situaci贸n actual es de extrema gravedad, ya que es enfermo oncol贸gico en Fase 4, con tratamiento activo de quimioterapia y anticuerpos. Est谩 recluido en el m贸dulo de enfermer铆a donde los medios m茅dico-sanitarios son escasos si no inexistentes y el trato que est谩 sufriendo no puede menos que resultar nefasto para, dig谩moslo as铆, la evoluci贸n favorable de su enfermedad. Hoy, d铆a 13 de julio, por ejemplo, no ha podido recibir la sesi贸n de quimioterapia que ten铆a prescrita, en el Hospital Cl铆nico de Santiago, donde estaba citado para ello, por tener las defensas en muy mal estado y correr riesgo de sufrir infecciones.

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario le ha clasificado en tercer grado, en cumplimiento del art铆culo 104.4 del regalmento penitenciario, iniciando expediente de libertad condicional por 鈥渞azones humanitarias鈥, seg煤n lo dispuesto en el art铆culo 196 RP, y estamos a la espera de su tramitaci贸n por el Juzgado Vigilancia Penitenciaria de Coru帽a, para su total liberaci贸n. Pero, a pesar de las consabidas proclamaciones legales de humanitarismo, el sistema punitivo, penal y penitenciario, contin煤a demostrando en la pr谩ctica que ignora totalmente los sentimientos de empat铆a humana y solidaridad que deber铆an regir la aplicaci贸n de las leyes en situaciones como esta. El art铆culo 91.2 del c贸digo penal, que las regula, cuando por los informes correspondientes ha quedado acreditado que se trata de 鈥渆nfermos muy graves con padecimientos incurables鈥, obliga a la Administraci贸n penitenciaria, a elevar 鈥渆l expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria, quien, a la hora de resolverlo, valorar谩 junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.鈥

As铆, por una parte, para la sautoridades competentes (?) parece que el caso de Alberto no requiere tanta urgencia que no haya podido esperar m谩s de un mes para ser excarcelado y recibir ese tratamiento digno que la sanidad penitenciaria es incapaz de proporcionarle. Y, por otra parte, la aplicaci贸n exigida por la fiscal铆a de esa cla煤sula de seguridad que prima sobre cualquier consideraci贸n humana la valoraci贸n de 鈥渓a dificultad para delinqir y la escasa peligrosidad鈥 de un enfermo casi terminal, tambi茅n se retrasa, sin que ninguna autoridad parezca interesada en imprimir mayor celeridad a los mecanismos burocr谩ticos por los que se ha de realizar.

Mientras, se deteriora el estado de Alberto, se obstaculiza el tratamiento que tiene prescrito y se aplaza un d铆a tras d铆a el momento de dejarle estar con su familia y en unas condiciones de vida, cuidados y tratamiento m铆nimamente decentes que, como todo el mundo sabe, jam谩s va a poder proporcionarle la administraci贸n carcelera. Sufre, para decirlo llanamaente un c谩nce de colon con met谩stasis que ha obligado a realizarle operaciones quir煤rgicas a consecuencia de las cuales tiene que evacuar en unas bolsas que debe transportar all谩 donde vaya y que han de ser cambiadas diariamente. Los 芦servicios m茅dico-sanitarios禄 de la prisi贸n no alcanzan ni para hacer ese cambio, en el que debe ser ayudado por sus compa帽eros presos. Tiene que desplazarse en una silla de ruedas y ha dejado de comer, ente otras razones, porque la comida taleguera no es la apropiada a su estado. Tampoco recibe suficientes cuidados paliativos para el dolor. En la salida al hospital de ayer, en la que, como os dec铆a, no pudieron realizarle el tratamiento de quimioterapia prescrito por estar muy bajo de defensas, la guardia civil no me permiti贸 abrazarle, ni siquiera acercarme a 茅l.

Os pido que difund谩is todo lo posible este llamamiento en apoyo de Alberto y de toda la gente de abajo que sufre el abandono y los abusos de la m谩quina trituradora carcelera. 隆Abajo los muros de las prisiones! 隆Libertad y Anarqu铆a!

Macu, compa帽era de Alberto

M谩s informaci贸n sobre la situaci贸n de Alberto