De parte de ANRed May 12, 2021 15 puntos de vista

La lamentable cifra de 85 fallecimientos de docentes y auxiliares por Covid-19 desde la vuelta a las clases presenciales surge del relevamiento que realizó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), elaborado con información de gremios docentes y medios de comunicación locales. «No queremos ser un número más en las estadísticas, no queremos que se naturalicen diariamente muertes que son evitables», sostiene el sindicato. En la Ciudad de Buenos Aires hoy se realiza un nuevo paro docente en el marco de la jornada nacional de lucha de la docencia combativa, el jueves habrá actividades por escuelas y distritos, y el viernes una caravana docente a la Jefatura del Gobierno porteño. En este marco, a pesar de ser considerados esenciales, los y las trabajadoras de la educación perciben sueldos bajos. En La Rioja docentes autoconvocados y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) llevan seis semanas de paros, cortes de ruta y movilizaciones pidiendo la apertura de paritarias. Y en Misiones docentes realizan un corte en San Ignacio en el marco del paro de 72 horas en rechazo a la cancelación unilateral de la mesa de diálogo convocada para hoy. Por ANRed.

«No queremos ser un número más en las estadísticas»

«Desde el comienzo de las clases presenciales en las escuelas este año, los contagios de covid-19 en la comunidad educativa han crecido de forma exponencial y, lamentablemente, al día de hoy han fallecido 85 trabajadoras y trabajadores de la educación en todo el país», comienza el relevamiento del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) – elaborado con información de gremios docentes y medios de comunicación locales -, y agrega: «hacemos responsable de estas muertes evitables al Estado, que debería priorizar y proteger la vida de quienes integramos las comunidades educativas».

El gremio sostiene: «lejos de la realidad quedaron aquellas afirmaciones, sin sustento, que aseguraban que las escuelas eran lugares seguros a nivel sanitario. La prestigiosa revista científica The Lancet, señaló en un informe – con fecha 10 de marzo 2021 – que ‘los argumentos de que las escuelas no contribuyen a la transmisión comunitaria y de que el riesgo global para los niños del COVID-19 es muy pequeño, han hecho que las medidas de mitigación en las escuelas reciban poca prioridad’ y advierte que la presencialidad en las aulas ‘sin mitigaciones adicionales, es probable que aumente la transmisión, esta vez con variantes más infecciosas y posiblemente más virulentas, lo que dará lugar a más cierres de escuelas y ausentismo’. Esto da por tierra la afirmación del Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, que sostuvo que ‘el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes permite un regreso alternado y seguro’. Diariamente nos encontramos con problemas edilicios en las instituciones, faltante de recursos y elementos de sanitización/desinfección que imposibilitan el cumplimiento de los protocolos de cuidado; y con la circulación de miles de personas en transporte público para poder asistir a las escuelas», remarcan desde el SUTEF.

En la misma línea, el gremio docente fueguino destaca: «vemos con preocupación la situación de Capital Federal, Jujuy, Mendoza, Tucumán y nuestra provincia Tierra del Fuego donde los semáforos epidemiológicos indican la gravedad sanitaria que se vive en cada región. En Capital Federal y Mendoza, el Jefe de Gobierno porteño y el gobernador se niegan a cumplir con el DNU presidencial que determina el cese de la presencialidad de las clases y aplican descuentos a las y los trabajadores que realizan paros o retención de servicios; por su parte en Tucumán, Jujuy y Tierra del Fuego la decisión está librada a los gobernadores que continúan con la presencialidad exponiendo a toda la comunidad educativa».

«Para que las escuelas sean un entorno seguro y la presencialidad sea cuidada, necesitamos inversión en infraestructura, conectividad y herramientas tecnológicas; que se dispongan los recursos y elementos de limpieza y sanitización poder cumplir los protocolos; que avance el plan de vacunación para cuidar y preservar la vida de trabajadorxs, estudiantes y familias. En nuestra Provincia, la Ministra no ha realizado ninguna revisión o cambio temporal de la presencialidad que se establece en la última resolución del Consejo Federal de Educación, donde votó afirmativamente avalando la aplicación del DNU presidencial para el Alto Riesgo Epidemiológico que tiene la Provincia según los parámetros establecidos. Cada pérdida nos duele y es irreparable. No queremos ser un número más en las estadísticas, no queremos que se naturalicen diariamente muertes que son evitables», finaliza el comunicado que acompaña el relevamiento.

Paro y jornada nacional de lucha de la docencia combativa en todo el país

En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires, tras una asamblea abierta virtual docente realizada ayer, el gremio docente porteño Ademys votó la continuidad del plan de lucha exigiendo al «gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional la inmediata suspensión de las clases presenciales», «dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes», la «vacunación masiva para toda la población», el «no a los descuentos por ejercer nuestro derecho a huelga», el rechazo «al proyecto de Ley del gobierno nacional que no plantea medidas de restricciones, asistencia social y no establece parámetros de cuidado de la salud, sino de resguardo de los intereses de empresarios y patronales».

Es por eso que hoy se desarrolla en la ciudad un nuevo paro docente porteño en el marco de la jornada nacional de lucha de la docencia combativa, como ADOSAC en Santa Cruz, la Federación Nacional Docente (FND), el Gremio de Docentes Autoconvocados (GDA) de Formosa, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza, el SUTEF de Tierra del Fuego y los Sutebas combativos de La Matanza, Tigre, Ensenada, Marcos Paz, Escobar, Madariaga y Minoría de La Plata.

Además, Ademys informó que por la tarde, a las 17.30, va a participar de la marcha de antorchas del sector de la salud desde el Congreso Nacional a Plaza de Mayo, el jueves 13 realizará actividades por escuelas y distritos, y el viernes 14 a las 17.30 participarán de una caravana docente a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una concentración con antorchas y ruidazo. En tanto que el martes 18 convoca a semaforazos por distrito y un nuveo paro docente y caravana para el miércoles 19.

La Rioja: seis semanas de paros y movilizaciones en reclamo de la apertura de paritarias y rechazo a la vuelta a la presencialidad en cuatro departamentos

En este contexto, en La Rioja si bien las clases presenciales comenzaron en marzo para luego dar marcha atrás en abril ante el aumento de los contagios de COVID-19, con la consecuente vuelta a las clases presenciales, los y las docentes riojanos perciben uno de los sueldos más bajos del país.

Es por eso que docentes autoconvocados y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) llevan seis semanas de paros y movilizaciones pidiendo la apertura de paritarias. El nuevo paro de actividades por 120 horas de maestros y maestras de la provincia es en el marco del reclamo al gobierno de Ricardo Quintela de un sueldo inicial de $50.000 por cargo, cuando la canasta básica alimentaria para una familia llegó a $60.874 en marzo.

«Hay un decreto firmado por el Gobierno en octubre del 2020 donde convocan a la paritaria pero que no se ha efectivizado, llevamos seis meses en esta situación. No podemos discutir salario, no podemos discutir vacuna, no podemos discutir condiciones de bioseguridad», se lamentó Beatriz Martínez, secretaria gremial de AMP, en dialogó con Tribuna, en el marco de que en junio de 2020 el salario de un maestro de grado con 10 años de antigüedad era de $28.266,10, uno de los más bajos del país.

Como amarga novedad, «se suma la arbitraria e inconsulta decisión del gobierno de convocar a la presencialidad en cuatro departamentos de la provincia, entre ellas el departamento Capital, donde días atrás se detectarontres3 nuevas cepas de coronavirus«, agregó la dirigente.

Además del paro, las y los trabajadores de la educación se encuentran hoy realizando sentadas frente a la casa del gobierno de la provincia y cortes de ruta parciales en distintos sectores de la ruta N° 38, donde comparten información sobre su situación con los transeúntes.

Misiones: continúa el paro por 72 horas con corte de ruta en rechazo al levantamiento unilateral de la mesa de diálogo

Al cierre de esta nota, docentes nucleados en el Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha Misiones, que reclaman aumento salarial, se encuentran realizan un corte en la localidad de San Ignacio, en el marco del paro de 72 horas en respuesta a la cancelación unilateral por parte de la patronal de la mesa de diálogo que había sido convocada para hoy. «Con firmeza, sosteniendo esta lucha justa, hasta vencer la obstinación y soberbia del gobierno», sostienen los y las docentes que participan de la medida de lucha.

Luego del paro por 48 horas realizado el 3 y 4 de mayo y el corte de ruta del paso fronterizo en la localidad de Alba Posse y de Santa Ana, el 10, 11 y 12 de mayo convocaron a un nuevo paro de actividades. Y hoy debían ser recibidos por Juan Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE), para inciar una mesa diálogo.

«Hace tres meses que venimos en este proceso de lucha para intentar construir una mesa de diálogo para discutir distintas reivindicaciones, entre ellas la pauta salarial que para nosotros es insuficiente, porque en definitiva lo que han cerrado es alrededor de un promedio del 28% en una inflación pautada en 49%. Debemos discutir también las condiciones de infraestructura, de nuestra condiciones de trabajo en el marco de la pandemia. Queremos discutir la designación de porteros y cocineras y su pase a planta permanente. El gobierno de Oscar Ahuad ha intentado disciplinarnos con fuertes descuentos, por eso exigimos la devolución de los haberes descontados», expresó Jorge Romero, docente misionero, en diálogo con ANRed.

Compartimos la lista de los 85 docentes y auxiliares fallecidas y fallecidos por coronavirus en todo el país desde la vuelta a las clases presenciales en todo el país, según el relevamiento realizado por el SUTEF, elaborado con información de gremios docentes y medios de comunicación locales:

Buenos Aires

Adriana Centeno, docente Jardín Itatí en José León Suárez. Carmen Velardes Blanco, profesora en la escuela secundaria N.° 44 de Morón. Cesar Arza, secretario de la Escuela Secundaria N.° 33 de Avellaneda. Elisa Bechara, directora de la Escuela Primaria N.° 77 de Lanús. Gabriela Aguilera, docente de la Escuela Primaria N.° 38 de Avellaneda. Gerardo Ibáñez, docente en la Escuela N.° 53 de Morón. Juan Chirino, profesor en CENS 455 y en la media N.° 2 de Malvinas Argentinas. Marcela Gatti, Directora en la Escuela Secundaria N.°5 de Baradero. María Virginia Miscione, docente del jardín Misia Pepa de Tres de Febrero. Mónica Argüello, bibliotecaria en la Escuela N.° 503 de Moreno. Natalia Pereyra, auxiliar en Lomas de Zamora. Patricia Micieli, maestra de la Primaria Nuestra Sra. de Fatima de Lanús. Sandra Leguizamón, docente en varias escuelas de Esteban Echeverría. Silvina Camacho, maestra de la Escuela N.° 41 de Moreno.

Capital Federal

Daniel Bravo, auxiliar de la Escuela N.° 13 de 21. Emilio Gutiérrez, profesor del Instituto Superior de Educación Física Dickens. Graciela Romero, auxiliar de la Escuela Técnica N°18 DE 11. Jorge Langone, docente de la Escuela Técnica N.°13. Juan Carlos Ramírez, auxiliar docente de la Escuela N.° 21 de 3. Marcelo Becker, de la Escuela Técnica N° 35. Marcela López, personal administrativo del Distrito Escolar 8. Marcelo Mendoza, era preceptor del CENS 62 del D.E. 1. Mónica Suárez, maestra de nivel inicial de la escuela N.° 11 de 20. Sergio Nieto, auxiliar de la Escuela Técnica N.° 14. Sergio Vicino, docente y jefe de taller de la Escuela Técnica N.° 17 Silvina Flores, vice directora de la escuela N.° 24. Ramón Juárez, portero del Galileo Galilei.

Catamarca

Elvio Solohaga, docente del Colegio Gabriela Mistral de la ciudad de Andalgalá. José Ocampo, supervisor pedagógico de nivel primario EEE N.°2 de Andalgalá. Susana Cano, maestra de nivel inicial del Jardín de Infantes N.° 34 de Pomán. Verónica Mariela Berón, preceptora ESAE N. 3 de Capital.

Córdoba

Hugo Reyna, profesor de educación física en el PIT de Morteros y en instituciones de nivel primario en Colonia Beiro y Colonia San Pedro.

Corrientes

Victor Hugo Comachi, profesor y Coordinador del Instituto Superior de Goya.

Jujuy

Betty Greach, maestra en Primaria en Humahuaca. Darío Martínez, profesor en la Escuela N.° 245 de Abra Pampa. José Vicente Cari, profesor en el Inst. de Educación Superior N.°4 de San Salvador de Jujuy. Juan Gonza, preceptor en el Bachillerato 13 de Susques. Juan Suyo, docente en la Escuela Provincial Agrotécnica N°7 de Perico. María Angélica Leaño, auxiliar administrativa en San Salvador de Jujuy. Miguel Angel González, profesor y preceptor del Colegio N.° 3 en San Salvador de Jujuy. Nicolás Amarilla, profesor Esc. Técnica N.°2 de San Salvador de Jujuy y N.°1 de Palpalá. Laura Isabel Cañari, Coordinadora de Escuela Rural N.°3 en Cangrejillos. Lucía Torres, Maestra en Fraile Pintado. Ramón Apaza, Director de la Escuela N.°425 de Santa Catalina. Román Llama, Maestro de la Escuela N.° 245 de Abra Pampa. Pedro Celestino Cárdenes, Profesor en Escuela Técnica N.°1 de La Quiaca.

La Rioja

Marcos Guiaz, docente en la escuela de Comercio N°1.

Mendoza

Alejandra Patti, trabajadora de la Esc. 4-201 de Lavalle y del IES 9-029. Daniel Dupoux, Docente de la Escuela 4-120 de San Martín. Fabian Zuñiga, celador de la escuela Alberto Juaire de San Martín. Fernando Bravo, docente en el Instituto 9-001 de San Martín. Hermes Chávez, docente de la Esc. 4-124 de San Rafael. Mario Raúl Anaya, docente de la Esc. 4-114 de San Martín. Miguel González, profesor de matemáticas CENS 3-466.. Nancy Armijo, directora de la Esc. 1-502 de Tunuyán. Paula Ruano, profesora de la Esc. 4-010 de Godoy Cruz. Walther Din, docente en la Esc. 4-020 de Godoy Cruz. Yolanda Ferrer, docente de la escuela Berta Garcia Morales.

Misiones

Néstor Benítez, portero de la Escuela de Frontera N.°619 de Puerto Piray.

Salta

Marcelo Santillán, director del Colegio Secundario N ° 5042 de La Viña.

San Luis

Beatríz Chirino, administrativa Escuela N° 388 Sargento Romero de Villa Mercedes. Pablo Salgado, profesor de música Escuela Técnica N° 7 de la Ciudad de San Luis.

Santa Fe

Hernán Riquelme, director Reorganizador de la Escuela nº 1406 del Paraje Vicente Echeverria del departamento San Lorenzo. Mara Huser, docente de la escuela San José N° 1200 de Santo Tomé. Ramona Robles, docente de la Escuela N° 1174 y vicedirectora de la N° 2451 en Avellaneda, Santa Fe.

Santiago del Estero

Alejandra Silvetti, maestra en jardín rural Tortuga Manuelita N.° 206 de El Bobadal. Ramona Prado, docente en la escuela N.° 500 en los Pirpintos.

Tierra del Fuego

Dora Sosa, Directora del Colegio Soberanía Nacional

Tucumán

Adrián Atay, profesor en la escuela Media de León Rouges y escuela de comercio general San Martín de Monteros. Alejandra Jerez, Directora del Jardín Querubines en San Miguel de Tucumán. Anibal Marcial, preceptor de las Escuelas secundarias San Pablo Norte y Media de El Manantial. Carolina Solorzano, docente en la Escuela Josefa Diaz en Simoca. Clara Mendoza, directora de la escuela Parroquia del Carmen y maestra a cargo de la dirección de la Escuela de formación profesional Alejandro Heredia de Tucumán. Claudia Pata, secretaria en la Escuela Fray Cayetano Rodríguez de Tafí Viejo. Cynthia Vallejo, personal auxiliar en la escuela Niñez Tucumana. Estela Nuñez, profesora en la Escuela N.° 145 de La Fronterita en Leales. Federico Aníbal Loza, profesor en la Escuela Agrotécnica de Gastona Sud. Germán Gómez, profesor de Educación Física en Lules. José Luis Mamaní. María Marras, Supervisora de Tecnología. Miguel Uñates, profesor en la Escuela Gobernador Frías Silva en Aguilares. Nancy Salica, Directora de Escuela Comercio Alvarez Condarco. Rossana Noemí Romero, docente en la Escuela N.° 305 y Escuela Mario Enrique Casella en Aguilares. Patricia Posleman, directora de la Escuela N.° 313 de la Ramada de Abajo. Sebastián Villagrán, profesor en la Escuela Técnica N.° 2 de San Miguel de Tucumán.