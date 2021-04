Agitando el mito de los desembarcos estadounidenses en Europa en las dos guerras mundiales, el Ej茅rcito de EEUU ocupa buena parte del continente europeo

Se supone que toda Europa est谩 paralizada por los confinamientos de poblaciones decretados frente a la epidemia de Covid-19.

A pesar de ello, Defender Europe, el mastod贸ntico ejercicio anual del Ej茅rcito de EEUU en Europa, se puso en marcha hasta finales de junio, movilizando en suelo europeo -y m谩s all谩- decenas de miles de militares estadounidenses con miles de blindados y otros veh铆culos de guerra. Este Defender-Europe 2021 no s贸lo retoma el programa del que se realiz贸 en 2020, finalmente redimensionado debido a la epidemia de Covid-19, sino que lo amplifica.

驴Por qu茅 el 芦Defensor de Europa禄 viene de la otra orilla del Atl谩ntico Seg煤n explicaron los 30 ministros de Exteriores de los pa铆ses miembros de la OTAN -reunidos f铆sicamente en Bruselas el 23 y el 24 de marzo-, 芦Rusia, con su comportamiento agresivo, socava y desestabiliza a sus vecinos y trata de interferir en la regi贸n de los Balcanes禄.

Ese escenario est谩 montado recurriendo a una inversi贸n de la realidad. Se acusa a Rusia de 芦interferir en la regi贸n de los Balcanes禄… donde la OTAN ya interfiri贸 en 1999 utilizando contra Yugoslavia 1 100 aviones de guerra, que lanzaron sobre aquel pa铆s 23 000 bombas y misiles.

Nos dicen que el Ej茅rcito de EEUU (US Army) viene a 芦defender Europa禄. El ejercicio Defender-Europe 2021, que se realiza bajo las 贸rdenes del Mando de las Fuerzas de EEUU en Europa, moviliza 28 000 militares estadounidenses y unidades de 25 pa铆ses miembros y “socios” de la OTAN. Todos realizar谩n operaciones en m谩s de 30 谩reas de 12 pa铆ses europeos, incluyendo ejercicios de fuego real y lanzamientos de misiles. La fuerza a茅rea de EEUU (US Air Force) y la marina de guerra de ese pa铆s (US Navy) tambi茅n estar谩n participando.

El traslado a Europa de miles de soldados estadounidenses y de 1 200 blindados y otro equipamiento pesado comenz贸 en marzo. Tanto los miles de militares estadounidenses como todo ese material de guerra est谩n llegando a 13 aeropuertos y 4 puertos europeos. En abril, el material de 3 dep贸sitos preposicionados del Ej茅rcito de EEUU en Italia, Alemania y los Pa铆ses Bajos ser谩 trasladado a diversas 谩reas se帽aladas para el entrenamiento en Europa, adem谩s de 1 000 equipos pesados que se trasladar谩n en trenes y barcos. En mayo, se realizar谩n 4 grandes ejercicios en 12 pa铆ses. En uno de ellos m谩s de 5 000 soldados de 11 pa铆ses realizar谩n ejercicios con fuego real por toda Europa.

Mientras que los ciudadanos italianos y europeos tendr谩n prohibido moverse libremente, por razonas de 芦seguridad禄, esa prohibici贸n no se aplicar谩 a los miles de soldados que se desplazar谩n sin obst谩culos de un pa铆s europeo a otro. Todos esos militares tendr谩n un 芦pasaporte Covid禄 otorgado no por la Uni贸n Europea sino por el Ej茅rcito de EEUU, el cual afirma que sus militares 芦est谩n sometidos a estrechas medidas de prevenci贸n禄 del Covid-19.

Pero EEUU no viene s贸lo a 芦defender Europa禄. El comunicado del Ej茅rcito de EEUU en Europa y 脕frica afirma que este gran ejercicio 芦demuestra la capacidad de EEUU de ser un socio estrat茅gico para la seguridad en las regiones de los Balcanes y el Mar Negro mientras mantenemos nuestras capacidades en el norte de Europa, en el C谩ucaso, Ucrania y 脕frica禄. Para ello, el ejercicio Defender-Europe 芦utiliza las v铆as terrestres y mar铆timas fundamentales que conectan Europa, Asia y 脕frica禄.

El generoso 芦Defensor禄 no se olvida de 脕frica. En junio, tambi茅n en el marco del 芦Defender-Europe 2021禄, “defender谩” adem谩s T煤nez, Marruecos y Senegal con una vasta operaci贸n militar que se extender谩 desde el norte de 脕frica hasta el oeste de ese continente y desde el Mediterr谩neo hasta el Atl谩ntico.

Esa operaci贸n tambi茅n se desarrollar谩 bajo las 贸rdenes del Ej茅rcito de EEUU, a trav茅s de su Task Force en Europa meridional, que tiene su cuartel general en Vicenza (Italia). El comunicado oficial explica que hay que combatir 芦la actividad mal茅fica en el norte de 脕frica y en el sur de Europa y la agresi贸n militar adversa禄. No se especifica qui茅nes son los “mal茅ficos” pero la referencia a Rusia y China es evidente.

El 芦Defensor de Europa禄 no est谩 aqu铆 s贸lo de paso. En Defender-Europe 2021 participa el V Cuerpo de Ej茅rcito de EEUU. Despu茅s de haber sido reactivado en Fort Knox (Kentucky), el V Cuerpo de Ej茅rcito estadounidense ha creado su propio cuartel general avanzado en Poznan (Polonia). Las nuevas Brigadas de Asistencia de las fuerzas de seguridad participan en el ejercicio. Se trata de unidades especiales del Ej茅rcito de EEUU que entrenan y dirigen en operaciones militares las fuerzas de pa铆ses “socios” de la OTAN -como Ucrania y Georgia.

No se sabe cu谩nto va a costar el Defender-Europe 2021, pero s铆 se sabe que seremos nosotros, los ciudadanos de los pa铆ses participantes, quienes pagaremos la factura, con dinero proveniente de los fondos p煤blicos, a pesar de que escasean los recursos para enfrentar la crisis. Los gastos militares de Italia se han disparado este a帽o hasta alcanzar un monto de 27 500 millones de euros, o sea 75 millones de euros al d铆a.

Pero Italia tiene el orgullo de participar en Defender-Europe 2021, no s贸lo con sus fuerzas armadas sino tambi茅n como pa铆s receptor. Y tendr谩 el honor, en junio, de servir de teatro al ejercicio de conclusi贸n del Mando estadounidense, con la participaci贸n del V Cuerpo de Ej茅rcito de EEUU, proveniente de Fort Knox.

il Manifesto