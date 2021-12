Ya no hay locos. El rock del obrero

–

De parte de CNT Vitoria-Gasteiz December 2, 2021

Conozco esa sensaci贸n de despertar sobre la arena: amanecer con primeros rayos de sol y banda sonora de olas saladas. Te incorporas, te sacudes la ropa, caen los minerales y buscas un horizonte: el horizonte, el horizonte que ayude a ordenar la noche previa. Se asemeja bastante a la de madrugar cualquier d铆a para luego salir al mundo y, con el primer caf茅, sentir que probablemente hayas vivido mucho m谩s de la mitad de tu vida. La diferencia es que por m谩s que zarandees arrugas, canas y cicatrices solo te ayuda a soltar lastre el horizonte so帽ado. Solo alivia tomar la decisi贸n de no esperar m谩s y luchar con u帽as y dientes por alcanzar el horizonte so帽ado. Me atrevo a decir que la materia prima de este trabajo creativo son los sue帽os. Y lo digo, desde la ignorancia, por eso no hablar茅 de t茅cnica. No obstante, no olvidar茅 que el min煤sculo presupuesto y la autogesti贸n que soportan este resultado creativo bien podr铆an perdonar alguna sombra mal dibujada, alg煤n pespunte descosido o met谩fora mal ali帽ada, o alguna discordancia textual, si es que las hubiera. Yo no las v铆.

Sugerente es el arranque de la pel铆cula de Lorenzo Morales, que antecede no a uno sino a muchos nudos bien amarrados. Nos pone en pantalla un horizonte en forma de billete de avi贸n rumbo al llamado Nuevo Mundo: breve estancia para descubrir que la historia que te contaron, y te cre铆ste, poco tiene de cierta. Azarosos cruces de caminos que permiten sincronizar el reloj, mirar de frente la realidad, sin evasivas, remangarte y actuar. As铆 he querido comprender la historia que nos cuentan Lorenzo Morales y su equipo en 鈥淵a no hay locos. El rock del obrero鈥, pel铆cula que present贸 los d铆as 26 y 27 de noviembre en CNT Vitoria. Llena de referencias abiertas, que son esas que no imponen respuestas, pero suscitan mil preguntas y empujan a cavilar, va alternando im谩genes inundadas de color con potentes acordes. Intercala documento, testimonio, gui帽o hist贸rico, cotidianeidad, el peso de la p茅rdida recurrente y la po茅tica de una bella mujer encapuchada que exige continuar la partida en un ajedrez ineludible.

驴Se atreven los peones a desafiar al rey? 驴Qu茅 hacen las damas con su libertad de movimientos? 驴Hacia d贸nde cabalgan tus caballos? 驴D贸nde te quedaste enrocado? Tendr谩 que aprender el alfil que no siempre la l铆nea recta es la distancia m谩s corta: a veces hay que zigzaguear escorando a la espera de una buena racha y de una corriente propicia que impidan la deriva. Tendr谩 que aprender el rey que uno m谩s una somos mucho m谩s que dos, y quiz谩s, porque nos organizamos bien, seamos m谩s que multitud.

Tal y como nos cont贸 su director, la obra lleva mucho coraz贸n, esfuerzo e ingenio. As铆 pudimos constatarlo: repartidos en cada minuto de la obra, sin dar tregua.

隆Gracias por venir, Lorenzo! 隆Gracias por venir, Nicole!

No tard茅is en regresar: en Vitoria ya estamos preparando la proyecci贸n de la segunda entrega.

