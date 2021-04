–

La larga y sangrienta historia de brutalidad policial ha tenido su m谩s reciente cap铆tulo en Nea Smyrni, Grecia, a principios de Marzo cuando, tras reprimir una manifestaci贸n (contra la brutalidad policial, nada menos) en la que un agente result贸 herido, la unidad 鈥渁nti鈥-terrorista de la polic铆a inici贸 una campa帽a de venganza salvaje contra varias personas, estuvieran presentes o no en la manifestaci贸n.

Aris P., miembro del colectivo anarquista Masovka, fue secuestrado en la calle el d铆a 10 de Marzo, trasladado a la Direcci贸n General de Polic铆a (GADA) y golpeado, torturado y siendo incitado al suicidio durante d铆as. El gobierno de Kyriakos Mitsotakis, del partido de derechas (Nueva Democracia) New Democracy Party, neg贸 lo ocurrido en primera instancia ; entonces, cuando comenz贸 a elevarse la presi贸n, llamaron a Aris para testificar sobre estos terribles hechos.

Esto no es algo nuevo 鈥 George Floyd, Rafael Braga, Th茅o L., Sarah Everard o Camilo Catrillanca son algunos ejemplos en otros pa铆ses, pero la lista es mucho m谩s larga de lo que nadie nunca pudiera escribir. La polic铆a siempre ha sido una herramienta de la clase dominante para someter a los explotados y oprimidos y, en tiempos de crisis social, econ贸mica y de salud como la que vivida en 2020-21 (principalmente debido a la pandemia de la Covid-19, pero no es la 煤nica causa), su funci贸n es incluso m谩s evidente. La polic铆a Griega fue una parte esencial de la dictadura de Metaxas uno sorprende que los agentes votarar de manera masiva al partido fascista Amanecer Dorado (Golden Dawn), pero la polic铆a brasile帽a, por ejemplo, no es diferente, con los asesinatos de muchas personas negras desarmadas y el ultraderechista y dictador en potencia Bolsonaro. Incluso pa铆ses supuestamente gobernados por izquierdistas o progresistas act煤an igual y persiguen, agreden y encarcelan a activistas pol铆ticos- Michael Brown siendo abatido a tiros, los cargos falsos contra Sebasti谩n Romero y el encarcelamiento de Pablo Has茅l son s贸lo algunos ejemplos.

Ahora Aris P. y el colectivo Masovka han decidido dar un gran paso adelante. Denunciar谩n a la unidad 鈥淎nti鈥- terrorista griega, sin esperar que el sistema judicial imparta justicia, sino como parte de una campa帽a para visibilizar la brutalidad policial en Grecia y forzar al gobierno democr谩tico griego ha reconocer sus problemas. Est谩n recibiendo amenazas de muerte, siendo vigilados y sufriendo una campa帽a de difamaci贸n. Necesitan solidaridad. Solidaridad pol铆tica, dinero para financiar su defensa legal y ayuda para que lo s茅 sepa lo que est谩 sucediendo. Hemos decido responder a la llamada.

Somos m煤sicos, periodistas, activistas, productores ; venimos del black metal, dungeonsynth, hip-hop y la poes铆a ; somos marxistas-leninistas, anarquistas, trotskistas o simplente concienciados ; somos de Estados Unidos, Brasil, Grecia o Nueva Zelanda. Somos muchos y tenemos grande diferencias -muchos de nosotros no creemos que las acciones de Aris y Masovka sean las mejores dadas las circunstancias- pero hoy nos unimos para decir de manera un谩nime :

-隆BASTA DE BRUTALIDAD POLICIAL EN GRECIA Y EN EL MUNDO !

隆SOLIDARIDAD CON ARIS P., MASOVKA Y TODOS AQUELLOS QUE LA SUFREN EN GRECIA Y EL RESTO DEL MUNDO !

Una llamada de ayuda financiera – Masovka collectiva anarquista

El 12 de febrero de 2021, Silvio Kullolli y Aris Papazacharoudakis, quienes son anarquistas y miembros del Colectivo Anarquista Masovka, son arrestados por los Servicios de Seguridad Nacional con la colaboraci贸n del departamento Antiterrorista Griego. El d铆a anterior, Masovka hab铆a protestado contra una nueva declaraci贸n hecha por el viceministro des Relaciones Exteriores, M. Varvitsiotis, en sus oficinas politicas. El ministro ha dicho que pa铆ses como Afganist谩n y Pakist谩n ahora se consideran seguros, lo que facilita la deportaci贸n de miles de refugiados a sus pa铆ses. Masovka tambi茅n ha dedicado esta protesta activista a D. Koufontinas, quien estaba en huelga de hambre en ese momento.

Silvio y Aris fueron arrestados usando informaci贸n de sus cuentas personales en las redes sociales. Mientras estaban detenidos en la jefatura de polic铆a, se fabricaron nuevos elementos, utilizando protestas anteriores de Masovka. A consecuencia, los compa帽eros fueron acusados de ser miembros de una organizaci贸n criminal. Entonces, un colectivo pol铆tico es acusado de ser una organizaci贸n criminal.



Un mes despu茅s, el 9 de marzo, Aris fue secuestrado por el Departamento Antiterrorista Griego, un d铆a despu茅s de que se realizara en Atenas una gran manifestaci贸n contra la violencia policial. El secuestro ocurri贸 luego de que la polic铆a interceptara sus llamadas telef贸nicas. Tambi茅n admitieron que han estado rastreando sus llamadas desde enero, por 鈥渞azones de seguridad nacional鈥.

Aris fue llevado a la jefatura de polic铆a de Atenas, donde fue torturado durante horas. Estuvo recluido all铆 durante cuatro d铆as, incluso enfrentando cargos de intento de homicidio intencional (un oficial de polic铆a fue golpeado durante la manifestaci贸n). Estos cargos se retiraron porque no hab铆a pruebas. Aris es acusado de tres delitos graves (posesi贸n de explosivos, etc.). No fue llevado a prisi贸n pero tiene que pagar 1000 euros de fianza.

Nosotros y nosotras, los caramados y las camaradas de Aris y Silvio, preguntamos a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo su ayuda financiera para cubrir los costos de los juicios en curso pero los que el estado griego est谩 preparando para Masovka tambi茅n.

Nadie esta solo, Nadie esta sola en esta batalla.

Env铆e su firma : karolinaneznamy@gmail.com

鈥 – 脝th臅r沫a Consc沫ent沫a – banda de black metal progressivo, Fran莽a

鈥 – Archaic Earth – banda de post-black metal atmosf茅rico, Canad谩

鈥 – Art of Simplicity – banda de prog metal, Gr茅cia

鈥 – Ashenspire – banda de prog/black metal, Esc贸cia

鈥 – Awenden – banda de black metal atmosf茅rico, EUA

鈥 – Attack Fulminante – conjunto de hip-hop, Brasil

鈥 – Bloco Marx, que Del铆cia – bloco de Carnaval, Brasil

鈥 – Bloco s么 fia da vida – bloco de Carnaval, Brasil

鈥 – Bull of Apis Bull of Bronze – banda de black metal, EUA

鈥 – Cantus Infame – banda de black metal, Brasil

鈥 – Clarion Knell – banda de black metal atmosf茅rico, Fran莽a

鈥 – DarkTower – banda de black metal, Brasil

鈥 – Desespero – banda de black metal, Brasil

鈥 – Dreams of the Drowned – banda de avant-garde/black metal, Fran莽a

鈥 – Estev脿 – banda de ambient/black metal, Fran莽a

鈥 – Etxegi帽a – banda de black/death metal, Fran莽a/Espanha

鈥 – Femin芒zgul – banda de black metal, USA

鈥 – Gangrena Gasosa – banda de sarav谩 metal, Brasil

鈥 – Gaylord – banda de black metal, Reino Unido

鈥 – G铆ria Vermelha – conjunto de hip-hop, Brasil

鈥 – Glasswalker – banda de thrash metal, Brasil

鈥 – Growth – banda de black metal industrial, Fran莽a

鈥 – Hereticae – banda de black/death metal, Brasil

鈥 – Lerna – banda de black metal atmosf茅rico, Brasil

鈥 – Mavro Gala – banda de screamo, Gr茅cia

鈥 – Morteminence – banda de blackgaze, Fran莽a

鈥 – Nervochaos – banda de death/thrash metal, Brasil

鈥 – Non Serviam – coletivo de m煤sica extrema, Fran莽a

鈥 – Operation Volkstod – banda de black metal, Alemanha

鈥 – Osso e Madeira – banda de black metal atmosf茅rico, Brasil

鈥 – Outer Darkness – banda de post-black metal, EUA

鈥 – Periodeater – banda de black metal, EUA

鈥 – Pessimista – banda de black metal, Brasil

鈥 – Plague of Carcosa – banda de doom metal, EUA

鈥 – Resist锚ncia du Gueto – conjunto de hip-hop, Brasil

鈥 – Sacral – banda de black/crust, EUA

鈥 – Solifvgae – banda de post-black metal, Brasil

鈥 – Spectral Lore – banda de black metal, Gr茅cia

鈥 – Stagnant Waters – banda de avant-garde metal, Fran莽a

鈥 – Thecodontion – banda de black/death metal pr茅-hist贸rico, It谩lia

鈥 – Tiffo – banda de black metal, Brasil

鈥 – Tuatha de Dannan – banda de folk metal, Brasil

鈥 – Tumultuous Ruin – banda de black metal, EUA

鈥 – Tyhj盲 – banda de black metal, Finl芒ndia

鈥 – Ulvesang – banda de neofolk, Canad谩

鈥 – Underdark – banda de post-black metal, Reino Unido

鈥 – Valtiel – banda de black metal, EUA

鈥 – Venom Prison – banda de black metal/hardcore, Reino Unido

鈥 – Violet Cold – banda de um homem s贸 experimental, Azerbaij茫o

鈥 – VOAK – banda de black metal, Gr茅cia

鈥 – Vociferatus – banda de black metal, Brasil

鈥 – Void Angel – banda de black metal, Reino Unido

鈥 – Vomit枚xinA – banda de harcore/crossover, Brasil

鈥 – Winter Lantern – banda de black metal, EUA

鈥 – Yovel – banda de black metal, Gr茅cia

鈥 – Erronimo眉s Records – selo de metal, Brasil

鈥 – Garage Tapes Prod. – produtora e selo de metal e punk, Brasil

鈥 – Red Nebula – selo de metal, EUA

鈥 – Xenoglossy Productions- selo de black metal experimental, It谩lia

鈥 – Realm and Ritual – gravadora de black metal e dungeon synth, EUA

鈥 – Carlos Agraz, The Art of Asty – ilustrador, M茅xico

鈥 – Hayduke X – jornalista, EUA/Canad谩

鈥 – Karol Tolstoy – poeta, Brasil

鈥 – Matthew Dakoutros – m煤sico, Gr茅cia

鈥 – Nikolaos Ostadimitris – m煤sico de rua, Gr茅cia

鈥 – Tavos Silva – criador de conte煤do, tradutor “Lords of Chaos”, Brasil

鈥 – ATONA Midia – grupo independente de m铆dia, Brasil

鈥 – Web R谩dio Censura Livre – grupo de m铆dia independente/web r谩dio, Brasil

鈥 – Ateneo Ocvlto – website cultural, Espanha

鈥 – MetalReds Moto Grupo – motoclube de metal de esquerda, Brasil

鈥 – DJ Bekby – Bloodstreets – r谩dio online de metal, Gr茅cia

鈥 – DIY Conspiracy – webzine, Balc茫s

鈥 – Semirutarum Orbium Cadavera – coletivo contra o atual estado das coisas, It谩lia

鈥 – La Bodeguita Socialista – espa莽o cultural, Brasil

鈥 – CSP-Conlutas – central sindical, Brasil

鈥 – Setorial de Cultura da CSP-Conlutas

鈥 – Setorial Internacional da CSP-Conlutas

鈥 – Rede Internacional Sindical de Solidariedade e Lutas

鈥 – Luta Popular – movimento popular/art铆stico/de moradia, Brasil

鈥 – Halevavoth HasShburim – coletivo anarco-queer, Israel/Palestina Ocupada

鈥 – Preto no Metal – coletivo antirracista de metal, Brasil

鈥 – Quilombo Brasil – coletivo de hip-hop, Brasil

鈥 – CAS – Coletivo de Artistas Socialistas, Brasil