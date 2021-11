En una carta abierta, un empleado de la cadena de TV ​​pública alemana ARD critica un año y medio de la cobertura del Coronavirus: Ole Skambraks ha trabajado como asistente editorial y editor en la emisora ​​pública durante 12 años

Ya no puedo permanecer más en silencio. No puedo seguir aceptando sin rechistar lo que ocurre desde hace año y medio en mi empresa, la radiotelevisión pública. En los estatutos y contratos estatales de los medios de comunicación se aseguran cosas como el «equilibrio», la «cohesión social» y la «diversidad» en la información. Pero lo que se practica es exactamente lo contrario. No hay un verdadero discurso e intercambio con el que todas las partes de la sociedad puedan identificarse.

se ha reducido considerablemente. Desde el principio, he sido de la opinión de que la radiodifusión pública debe llenar exactamente este espacio: promover el diálogo entre los defensores de las medidas y los críticos, entre la gente que tiene miedo del virus y la gente que tiene miedo de perder sus derechos básicos, entre los partidarios de la vacunación y los escépticos de la misma. Pero desde hace año y medio, el espacio de discusión

Wolfgang Wodarg, un especialista en medicina múltiple, epidemiólogo y político sanitario de larga trayectoria. Hasta la crisis del Coronavirus, también formaba parte del consejo de Transparencia Internacional. En 2010, como presidente de la Comisión de Sanidad del Consejo de Europa, destapó la influencia de la industria farmacéutica en la pandemia de gripe porcina. En ese momento, podía fact-checkers que lo desacreditan. Científicos y expertos que eran respetados y respetables en la época anterior al Coronavirus, a los que se les daba espacio en el discurso público, de repente son unos cascarrabias, unos teóricos de la conspiración o unos covidiotas. Un ejemplo muy citado es el de, un especialista en medicina múltiple, epidemiólogo y político sanitario de larga trayectoria. Hasta la crisis del Coronavirus, también formaba parte del consejo de Transparencia Internacional. En 2010, como presidente de la Comisión de Sanidad del Consejo de Europa, destapó la influencia de la industria farmacéutica en la pandemia de gripe porcina. En ese momento, podía expresar personalmente su opinión en los medios de comunicación estatales, pero desde el Coronavirus esto ya no es posible. Ha sido sustituido por los llamadosque lo desacreditan.

CONSENSO PARALIZANTE

Este patrón también funciona dentro de las redacciones. Desde hace un año y medio ya no trabajo en el área de las noticias diarias, de lo que estoy muy contento. En mi puesto actual, no participo en las decisiones sobre qué temas se tratan y cómo. Aquí describo mi percepción de las conferencias editoriales y un análisis de los informes. Durante mucho tiempo no me atreví a abandonar el papel de observador, el supuesto consenso parecía demasiado absoluto y unánime.

Desde hace unos meses me aventuro a salir al hielo resbaladizo y a hacer algún comentario crítico aquí y allá en las conferencias. Esto suele ir seguido de un silencio de sorpresa, a veces de un «gracias por señalarlo» y a veces recibo un sermón sobre por qué no es cierto. Pero nunca ha dado lugar a que se escribiese un informe sobre lo que decía.

El resultado de un año y medio de Coronavirus es una división de la sociedad que no tiene parangón. El servicio público de radiodifusión ha desempeñado un papel importante en este sentido. Cada vez falla más en su responsabilidad de tender puentes entre los diversos campos y promover el intercambio de ideas.

(1) . Tras recibir el 40% de los votos emitidos, ¿se puede hablar de una pequeña minoría? También hay que mencionar que el gobierno suizo vinculó también el resultado del plebiscito a el pago de ayudas por el Coronavirus, lo que puede haber influido en la decisión de algunas personas de poner su cruz en la casilla del «sí». A menudo se esgrime el argumento de que los críticos son una pequeña minoría, que no merece atención y a la que no hay que dar demasiado espacio por razones de representación proporcional. Esto debería haber sido refutado a más tardar desde el referéndum en Suiza sobre las medidas contra el Coronavirus. Aunque allí tampoco se produce un libre intercambio de opiniones en los medios de comunicación, el voto a favor del gobierno fue sólo de 60:40 . Tras recibir el 40% de los votos emitidos, ¿se puede hablar de una pequeña minoría? También hay que mencionar que el gobierno suizo vinculó también el resultado del plebiscito a el pago de ayudas por el Coronavirus, lo que puede haber influido en la decisión de algunas personas de poner su cruz en la casilla del

La evolución de esta crisis se produce a tantos niveles y tiene un impacto en todas los sectores de la sociedad que lo que se necesita ahora mismo no es menos, sino más espacio libre para el debate.

«Mainstream – Warum wir den Medien nicht mehr trauen» (Mainstream – Por qué ya no confiamos en los medios). Lo revelador aquí no es todo lo que se discute en la radiodifusión pública, sino lo que queda sin mencionar. Las razones son múltiples y requieren un análisis interno honesto. Para entenderlo ayuda la lectura de las obras del especialista en medios de comunicación y antiguo consejero de radiodifusión del canal público MDR, Uwe Krüger, como su libro).

En cualquier caso, hay que ser valiente para nadar a contracorriente en las conferencias donde se discuten y debaten los temas. A menudo, el que puede presentar sus argumentos de forma más elocuente se impone; en caso de duda, por supuesto, el consejo de redacción decide. Desde el principio, la ecuación era que las críticas al curso del gobierno frente al Coronavirus pertenecían al espectro de la derecha. Después de eso ¿qué editor se atreve todavía a expresar un pensamiento en este sentido?

PREGUNTAS ABIERTAS

Así, la lista de incoherencias y preguntas sin respuesta que no han recibido una cobertura sustancial es muy amplia:

• ¿Por qué sabemos tan poco sobre la “gain of function research” (investigación que se orienta a determinar cómo hacer que los virus sean más peligrosos para los humanos)?

Infektionsschutzgesetz) establece que el derecho fundamental a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio puede restringirse a partir de ahora, incluso con independencia de si tiene lugar pidemischen Lage)? • ¿Por qué la nueva Ley de Protección de la Infección ) establece que el derecho fundamental a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio puede restringirse a partir de ahora, incluso con independencia de si tiene lugar una epidemia (E)?

«efecto shock» para ilustrar el impacto de la pandemia del Coronavirus en la sociedad humana? • ¿Por qué no se publicó íntegramente -y se discutió en público- el documento interno del Ministerio Federal del Interior, conocido por los medios de comunicación, en el que se pedía a las autoridades que buscaran generar unpara ilustrar el impacto de la pandemia del Coronavirus en la sociedad humana?

• ¿Por qué un informe de expertos elaborado para el Ministerio Federal de Sanidad dice que la utilización de los hospitales en 2020 por parte de los pacientes de Covid 19 fue sólo del 2%

• ¿Por qué Bremen tiene, con diferencia, la mayor incidencia (113 el 4.10.21) y, al mismo tiempo, la mayor tasa de vacunación de Alemania (79%)?

• ¿Por qué se hicieron pagos de 4 millones de euros en una cuenta familiar de la Comisaria de Sanidad de la UE, Stella Kyriakides, que fue la responsable de cerrar los primeros contratos de vacunas de la UE con las empresas farmacéuticas? (3)

• ¿Por qué no se describe e informa sobre las personas con efectos adversos graves de la vacuna en la misma medida que se hizo con las personas con efectos graves de Coronavirus en 2020? (4)

• ¿Por qué a nadie le molesta el desordenado recuento de los que «enferman a pesar de la estar vacunados»? (5)

• ¿Por qué Holanda informa de muchos más efectos secundarios de las vacunas contra el Coronavirus que otros países?

• ¿Por qué la descripción de la eficacia de las vacunas Covid-19 en el sitio del Instituto Paul Ehrlich ha cambiado tres veces en las últimas semanas? «Las vacunas COVID-19 protegen contra las infecciones por el virus SARS-CoV-2». (15 de agosto de 2021); «Las vacunas COVID-19 protegen contra un curso grave de la infección por el virus SARS-CoV-2» (7 de septiembre de 2021); «Las vacunas COVID-19 están indicadas para la inmunización activa para prevenir la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2». (27 de septiembre de 2021) (6).

Me gustaría profundizar en algunos puntos.

“GAIN OF FUNCTION” Y “FUGA DE LABORATORIO” (Lab leak)

No he oído ni leído nada sustancial sobre la «gain of function research» (investigación de ganancia de función), es decir, la investigación para hacer que los virus sean más peligrosos, que se llevó a cabo en el Instituto de Virología de Wuhan, China, y que fue financiada por los Estados Unidos. Esta investigación se lleva a cabo en los llamados laboratorios P4, donde se trabaja desde hace décadas tratando de lograr que los virus del reino animal pueden ser alterados de tal manera que también se vuelvan peligrosos para los humanos. Los canales de la televisión pública alemana ARD y ZDF han dejado de lado este tema hasta ahora, a pesar de que existe una clara necesidad de debate. Una primera cuestión a debatir podría ser, por ejemplo: ¿Queremos, como sociedad, que se haga ese tipo de investigación?

«teoría de la fuga del laboratorio» (lab leak theorie), es decir, sobre la teoría de que el SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio. Hay que mencionar que este tema fue inmediatamente tachado de mito conspirativo el año pasado. Los medios de comunicación alternativos que siguieron esta pista fueron expulsados de redes sociales como YouTube y Twitter y la información fue borrada. Los científicos que expresaron esta tesis fueron atacados masivamente. Hoy en día, la teoría de la «fuga de laboratorio» (lab leak theorie) Actualmente existen numerosos informes sobre la), es decir, sobre la teoría de que el SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio. Hay que mencionar que este tema fue inmediatamente tachado de mito conspirativo el año pasado. Los medios de comunicación alternativos que siguieron esta pista fueron expulsados de redes sociales como YouTube y Twitter y la información fue borrada. Los científicos que expresaron esta tesis fueron atacados masivamente. Hoy en día, la teoría de la es al menos tan plausible como la transmisión por un murciélago. El periodista de investigación estadounidense Paul Thacker ha publicado los resultados de su meticulosa investigación en el British Medical Journal . La Dra. Ingrid Mühlhauser, profesora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Hamburgo, escribe al respecto

«Paso a paso, él [Thacker] muestra cómo los operadores de un grupo de laboratorios estadounidenses desarrollan deliberadamente una teoría de la conspiración para disfrazar su accidente de laboratorio en Wuhan como una conspiración. El mito está respaldado por revistas de renombre como The Lancet. Los periodistas científicos y los proveedores de servicios de comprobación de hechos adoptan la información de forma irreflexiva. Los científicos implicados guardan silencio por miedo a perder prestigio y financiación para la investigación. Facebook bloquea los informes que cuestionan el origen natural del SARS-CoV-2 durante casi un año. Si se confirmara la tesis del accidente de laboratorio, la ZDF y otros medios de comunicación habrán defendido mitos de conspiración.»

IVERMECTINA Y ALTERNATIVAS A LA VACUNACIÓN

«game changer» hizo el resto para desacreditarla. La retórica política ya no permitía un debate científico sobre la HCQ. Desde hace meses se sabe que hay tratamientos eficaces baratos para el Covid-19 pero que no se permite que sean utilizados . Los datos al respecto son claros. Pero las campañas de desinformación pseudocientífica contra estos remedios son indicativas del estado de nuestra medicina. La hidroxicloroquina se conoce desde hace décadas y se ha utilizado millones de veces para la malaria y las enfermedades reumáticas. El año pasado, se declaró repentinamente peligrosa. La declaración del presidente Donald Trump de que la hidroxicloroquina era unhizo el resto para desacreditarla. La retórica política ya no permitía un debate científico sobre la HCQ.

(7) La situación catastrófica en la India debido a la propagación de la variante Delta fue ampliamente difundida por todos los medios de comunicación en la primavera (en ese momento, todavía se hablaba de la variante india del virus). Por otro lado, el hecho de que la India haya controlado la situación con relativa rapidez y que el medicamento ivermectina haya desempeñado un papel decisivo en grandes estados como Uttar Pradesh, ha dejado de ser noticia.

La ivermectina también está aprobada provisionalmente en la República Checa y Eslovaquia para el tratamiento de los pacientes de Covid 19. Al menos MDR informa de ello , aunque con una connotación negativa.

En la lista de posibles medicamentos de la Bayerischer Rundfunk, la ivermectina ni siquiera se menciona, y sólo se citan estudios negativos y no positivos sobre la hidroxicloroquina.

Instituto Pasteur de Lille realizar un ensayo con pacientes de Covid-19. Tras varios intentos, a principios de septiembre La molécula Clofoctol también mostró una buena eficacia contra el SARS-CoV-2 en pruebas de laboratorio en el verano de 2020. Hasta 2005, el antibiótico se comercializaba en Francia e Italia con los nombres de Octofene y Gramplus. Las autoridades francesas impidieron en varias ocasiones alde Lille realizar un ensayo con pacientes de Covid-19. Tras varios intentos, a principios de septiembre reclutaron al primer paciente para ello

¿Por qué las autoridades sanitarias se oponen con vehemencia a métodos de tratamiento que habrían estado disponibles desde el principio de la pandemia? Me hubiera gustado ver una investigación de ARD sobre esto. También hay que mencionar que las nuevas vacunas contra el Coronavirus sólo recibieron la aprobación de emergencia porque no había ningún tratamiento oficialmente reconocido para el SARS-CoV-2.

No es mi intención promover una cura milagrosa de Corona. Quiero señalar hechos que no han recibido la atención que merecen. Desde el principio se difundió en el discurso público la opinión de que sólo la vacunación puede poner remedio. Por momentos, la OMS llegó a cambiar la definición de «inmunidad de rebaño» en el sentido de que sólo se podía adquirir mediante la vacunación y ya no mediante una infección previa, como ocurría anteriormente.

Pero, ¿y si el camino tomado es un callejón sin salida?

DUDAS SOBRE LA EFICACIA DE LA VACUNA

(8) Los datos de los países con tasas de vacunación especialmente altas muestran que las infecciones por el SARS-CoV-2 no son raras , sino que son habituales, incluso en personas totalmente vacunadas. El Dr. Kobi Haviv, director del Hospital Herzog de Jerusalén, afirma que entre el 85% y el 90% de los pacientes graves de su unidad de cuidados intensivos están doblemente vacunados.

Science , refiriéndose al conjunto de Israel: «El 15 de agosto, 514 israelíes fueron hospitalizados con enfermedades graves o críticas de Covid-19… De estas 514 personas, el 59% estaban totalmente vacunadas. De los vacunados, el 87% tenía 60 años o más». Science cita a un asesor del gobierno israelí que afirma: «Una de las grandes historias que salen de Israel [es]: ‘Las vacunas funcionan, pero no lo suficientemente bien’». La revista escribe , refiriéndose al conjunto de Israel:cita a un asesor del gobierno israelí que afirma:[es]

«regla 2G» (para vacunados y personas que hayan pasado la enfermedad). La sociedad será dividida de facto en dos clases. Los vacunados recuperan sus libertades (porque no suponen ningún riesgo para los demás), los no vacunados tienen que someterse a pruebas que tienen que pagar ellos mismos, y en caso de cuarentena ya no cobran sueldo (porque suponen un riesgo para los demás). Tampoco se descartan ya las prohibiciones de empleo y los despidos basados en el estado de vacunación, y las aseguradoras sanitarias ¿Qué se deduce de esta situación de los datos en Alemania? – Un confinamiento específico para los no vacunados o, por decirlo de forma algo eufemística: la(para vacunados y personas que hayan pasado la enfermedad). La sociedad será divididaen dos clases. Los vacunados recuperan sus libertades (porque no suponen ningún riesgo para los demás), los no vacunados tienen que someterse a pruebas que tienen que pagar ellos mismos, y en caso de cuarentena ya no cobran sueldo (porque suponen un riesgo para los demás). Tampoco se descartan ya las prohibiciones de empleo y los despidos basados en el estado de vacunación, y las aseguradoras sanitarias podrían imponer en el futuro tarifas menos favorables a los no vacunados. ¿Por qué esta presión sobre los no vacunados? No hay ninguna justificación científica para ello y es extremadamente perjudicial para la sociedad.

«pase verde» (la tarjeta de vacunación digital que ha introducido Israel). En Estados Unidos, Joe Biden boostern, tener que volverse a vacunar contra el Coronavirus cada cinco meses. Sin embargo, Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington, cuestiona esta estrategia. Según «la estimulación repetida de las defensas del organismo también puede conducir a un fenómeno llamado “agotamiento inmunitario”». Los anticuerpos producidos por la vacunación disminuyen significativamente después de algunos meses. Un vistazo a Israel muestra que, tras la segunda vacunación, toda la población está recibiendo la tercera dosis y ya se ha anunciado la cuarta. Los que no renueven su vacunación al cabo de seis meses dejarán de considerarse inmunizados y perderán su(la tarjeta de vacunación digital que ha introducido Israel). En Estados Unidos, Joe Biden habla ahora de los, tener que volverse a vacunar contra el Coronavirus cada cinco meses. Sin embargo, Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington, cuestiona esta estrategia. Según declaró al New York Times

«anticuerpos ultrapotentes» o una Se discute poco el hecho de que una infección natural puede crear una inmunidad mucho más robusta. El año pasado se descubrierono una «superinmunidad» en las personas infectadas por el SARS-CoV-2. Estos anticuerpos responden a más de 20 mutaciones virales diferentes y persisten más tiempo que los anticuerpos producidos por la vacuna.

CNN con el Dr. Anthony Fauci, presidente del Instituto Nacional de la Salud (NHI, el equivalente americano del Robert Kockh Institut, RKI, alemán) Al menos, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha anunciado ahora que también se permitirá la detección de anticuerpos. Pero para que se le considere oficialmente inmune, la persona tendría todavía que ponerse una vacuna. ¿Quién entiende esta lógica? Una entrevista de lacon el Dr. Anthony Fauci, presidente del Instituto Nacional de la Salud (NHI, el equivalente americano del Robert Kockh Institut, RKI, alemán) pone en evidencia el absurdo. Los políticos hasta ahora no han tenido en cuenta a las personas con inmunidad natural.

Conozco a una médica que está intentando desesperadamente obtener una respuesta de las autoridades sanitarias y del RKI sobre esta cuestión: Uno de sus pacientes tiene un nivel de anticuerpos IgG de 400 AU/ml – significativamente más que muchas personas vacunadas. Su infección de corona fue hace más de seis meses, por lo que ya no se considera inmune. La respuesta que obtuvo fue: «¿Hay que vacunarlo de todas formas?», algo que el médico titulada se niega a hacer.

FALTA DE COMPRENSIÓN PERIODÍSTICA BÁSICA

#allaufdentisch (campaña en internet de artistas que criticaron la forma en como el gobierno ha conducido la campaña contra el Coronavirus), en lugar de discutir el contenido de los vídeos con los implicados, han buscado expertos para desacreditar la campaña. Al hacerlo, las cadenas públicas están cometiendo exactamente el mismo error del que acusan a #allaufdentisch. El camino de salida de la pandemia propagada por la política y los medios de comunicación resulta ser un serie de vacunación permanente. Los científicos que exigen un enfoque diferente frente al Coronavirus siguen sin tener un escenario adecuado en los medios de comunicación públicos, como ha vuelto a demostrar la información parcialmente difamatoria sobre la campaña(campaña en internet de artistas que criticaron la forma en como el gobierno ha conducido la campaña contra el Coronavirus), en lugar de discutir el contenido de los vídeos con los implicados, han buscado expertos para desacreditar la campaña. Al hacerlo, las cadenas públicas están cometiendo exactamente el mismo error del que acusan a

Spiegel Anton Rainer “En principio, se ve a dos personas que están de acuerdo entre sí”. A mi me dolía el estómago después de escuchar los reportajes de mi emisora y estaba completamente irritado por la falta de comprensión periodística básica para dejar que la otra parte también de su opinión. (9) Comuniqué mis preocupaciones a las partes implicadas y a la dirección editorial por correo electrónico. El periodista delAnton Rainer dijo en una entrevista de la SWR sobre la acción de vídeos que no era una entrevista en el sentido clásico:. A mi me dolía el estómago después de escuchar los reportajes de mi emisora y estaba completamente irritado por la falta de comprensión periodística básica para dejar que la otra parte también de su opinión.Comuniqué mis preocupaciones a las partes implicadas y a la dirección editorial por correo electrónico.

«ya se hizo». Este fue el caso, por ejemplo, cuando planteé el muy probable «El otro bando» se menciona aquí y allá, pero muy rara vez se le dedica tiempo en forma de conversación real con las personas que adoptan posiciones críticas. Un dicho clásico que se escucha en las conferencias de trabajo es que un tema. Este fue el caso, por ejemplo, cuando planteé el muy probable registro deficiente (incompleto) de los efectos secundarios de las vacunas . Si, así es, me dijeron y la cuestión se discutió con el experto de la empresa, que -como era de esperar- llegó a la conclusión de que el registro que se hacía era correcto.se menciona aquí y allá, pero muy rara vez se le dedica tiempo en forma de conversación real con las personas que adoptan posiciones críticas.

CRITICAS BAJO PRESIÓN

«delito de odio». La Fundación Rockefeller En Estados Unidos ya se discute si la crítica a la ciencia debe ser calificada como. La ha ofrecido 13,5 millones de dólares para censurar la desinformación sanitaria.

WDR, Jörg Schönenborn, «los hechos son los hechos, pues estos se mantienen firmes». Si así fuera, ¿cómo es posible que a puerta cerrada los científicos discutan sin cesar e incluso estén en profundo desacuerdo sobre algunas cuestiones bastante fundamentales? Mientras no nos demos cuenta de esto, cualquier suposición de supuesta objetividad nos lleva a un callejón sin salida. Sólo podemos acercarnos a la «realidad», y eso sólo puede hacerse en un discurso abierto, de opiniones y hallazgos científicos. El director de la televisión, Jörg Schönenborn, ha declarado que. Si así fuera, ¿cómo es posible que a puerta cerrada los científicos discutan sin cesar e incluso estén en profundo desacuerdo sobre algunas cuestiones bastante fundamentales? Mientras no nos demos cuenta de esto, cualquier suposición de supuesta objetividad nos lleva a un callejón sin salida. Sólo podemos acercarnos a la, y eso sólo puede hacerse en un discurso abierto, de opiniones y hallazgos científicos.

Lo que está ocurriendo ahora no es una lucha sincera contra las «fake news». Más bien se tiene la impresión de que se suprime cualquier información, prueba o debate que sea contrario a la narrativa oficial.

«desinformación médica». También en este caso la pregunta es: ¿Quién tomó esta decisión y en qué se basó? Un ejemplo actual es el vídeo del informático Marcel Barz, de gran transparencia científica. En un análisis de datos brutos, Barz se asombra al comprobar que ni las cifras de exceso de mortalidad, ni las de ocupación de camas, ni la incidencia de las infecciones se corresponden con lo que hemos estado leyendo u oyendo en los medios de comunicación y en los políticos durante el último año y medio. También muestra cómo estos datos pueden utilizarse ciertamente para retratar una pandemia, y explica por qué lo considera deshonesto. El vídeo fue eliminado por You Tube después de 145.000 clics al cabo de tres días (y sólo volvió a ser accesible tras una objeción de Barz y muchas protestas). La razón aducida:. También en este caso la pregunta es: ¿Quién tomó esta decisión y en qué se basó?

British Medical Journal. Facebook y compañía son empresas privadas y, por tanto, pueden decidir lo que se publica en sus plataformas. Pero, ¿se les permite controlar el discurso? Millones de veces, los contenidos sobre temas relacionados con el Coronavirus se están borrando, como muestra la periodista Laurie Clarke en ely compañía son empresas privadas y, por tanto, pueden decidir lo que se publica en sus plataformas. Pero, ¿se les permite controlar el discurso?

El servicio público de radiodifusión podría aportar un importante equilibrio al garantizar un intercambio abierto de opiniones. Pero, desgraciadamente, ¡no existe tal cosa!

PASAPORTES DIGITALES DE VACUNACIÓN Y VIGILANCIA

OMS para las tarjetas digitales de vacunación. Ahora se están introduciendo en todo el mundo. Sólo con ellos es posible la vida pública, ya sea viajar en tranvía, tomar un café o buscar tratamiento médico. Un ejemplo de Francia muestra que esta tarjeta de identificación digital debería seguir vigente incluso después de que la pandemia haya terminado. La diputada Emanuelle Ménard «termina cuando la propagación del virus ya no supone un riesgo suficiente para justificar su uso». Su enmienda fue rechazada. Esto significa que el paso hacia el control global de la población o incluso hacia un estado de vigilancia a través de proyectos como ID2020 será muy pequeño. Las fundaciones Gates y Rockefeller diseñaron y financiaron las directrices de lapara las tarjetas digitales de vacunación. Ahora se están introduciendo en todo el mundo. Sólo con ellos es posible la vida pública, ya sea viajar en tranvía, tomar un café o buscar tratamiento médico. Un ejemplo de Francia muestra que esta tarjeta de identificación digital debería seguir vigente incluso después de que la pandemia haya terminado. La diputada Emanuelle Ménard ha pedido que se añada al texto de la ley lo siguiente La tarjeta de vacunación digital. Su enmienda fue rechazada. Esto significa que el paso hacia el control global de la población o incluso hacia un estado de vigilancia a través de proyectos comoserá muy pequeño.

Todas estas cuestiones necesitan un intercambio intenso y crítico dentro de la sociedad. Pero no está suficientemente cubierto por nuestras emisoras y no fue un tema de campaña electoral

PERSPECTIVA LIMITADA

«guardianes de la información». Un ejemplo actual La forma de estrechar la perspectiva del discurso es característica de los. Un ejemplo actual lo ofrece Jan Böhmermann con su exigencia de que el virólogo Hendrik Streeck y el profesor Alexander S. Kekulé dejen de ser escuchados, o invitados a la TV y radio por no ser personas competentes.

Aparte de que los dos médicos tienen un currículum muy respetable, Böhmermann ha reajustado así las anteojeras. ¿Ya no se puede escuchar a las personas que presentan sus críticas al rumbo del gobierno aunque sea con guantes de seda?

Mientras tanto, la restricción del discurso ha llegado hasta el punto de que en varias ocasiones la Corporación de Radiodifusión de Baviera no ha emitido los discursos de los diputados críticos con las medidas durante la transmisión de los debates parlamentarios del Landtag.

¿Es esta la nueva forma de entender la democracia en la radiodifusión pública? Las plataformas de medios de comunicación alternativos florecen, en primer lugar, porque los establecidos ya no cumplen su función de correctivo democrático.

ALGO SALIÓ MAL

Durante mucho tiempo he podido decir con orgullo y placer que trabajo para la radiotelevisión pública. Muchas investigaciones, formatos y contenidos destacados proceden de ARD, ZDF y Deutschlandradio. Los estándares de calidad son extremadamente altos y miles de empleados realizan un trabajo excelente incluso bajo la creciente presión de los costes y las medidas de recorte. Pero algo ha ido mal en tiempos del Coronavirus. De repente percibo visión de túnel y anteojeras y un supuesto consenso que ya no se cuestiona. (10)

La cadena austriaca Servus TV demuestra que se puede hacer de otra manera. En el programa «Corona-Quartett» / «Talk im Hanger 7» opinan tanto los partidarios como los críticos. ¿Por qué no es posible en la televisión alemana? (11) «No se puede dar un escenario a todos los locos», es la respuesta rápida. Hay que evitar el falso equilibrio, el hecho de que se escuchen por igual las opiniones serias y las no serias. – Un argumento asesino que además no es científico. El principio básico de la ciencia es dudar, cuestionar, verificar. Si esto deja de ocurrir, la ciencia se convierte en una religión.

Sí, efectivamente hay un falso equilibrio. Es el punto ciego que ha entrado en nuestras mentes y que ya no permite un debate veraz. Nos lanzamos hechos aparentes a los oídos, pero ya no podemos escucharnos. El desprecio ocupa el lugar de la comprensión, la lucha contra la otra opinión sustituye a la tolerancia. Los valores básicos de nuestra sociedad se tiran por la borda. Aquí se dice que la gente que no quiere vacunarse está loca, allí se dice: «Vergüenza de oveja dormida».

Mientras discutimos, no nos damos cuenta de que el mundo que nos rodea está cambiando a una velocidad vertiginosa. Prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida están en proceso de transformación. La forma en que esto progrese depende en gran medida de nuestra capacidad de cooperación, compasión y conciencia de nosotros mismos y de nuestras palabras y acciones. Por nuestra salud mental, haríamos bien en abrir el espacio de debate, con atención, respeto y comprensión de las diferentes perspectivas. (12)

Al escribir estas líneas, me siento como un hereje; alguien que comete una traición y debe esperar un castigo. Tal vez no sea así. Tal vez no esté arriesgando mi trabajo con esto, y la libertad de expresión y el pluralismo no están en riesgo. Espero que así sea y espero un intercambio constructivo con los colegas.

Sobre el autor: Ole Skambraks (ole.skambraks@protonmail.com), nacido en 1979, estudió ciencias políticas y francés en la Universidad Queen Mary de Londres y gestión de medios de comunicación en la Escuela de Negocios ESCP de París. Ha sido presentador, reportero y escritor en Radio France Internationale, editor en línea y gestor de la comunidad en cafebabel.com, director del programa matutino en MDR Sputnik y editor en WDR Funkhaus Europa / Cosmo. Actualmente trabaja como redactor de gestión de programas y diseño de sonido en SWR2.