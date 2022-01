–

De parte de Biblioteca Y Archivo Alberto Ghiraldo January 15, 2022 61 puntos de vista

A comienzos del 2012 public谩bamos el

primer n煤mero de nuestro bolet铆n que hoy cumple 10 a帽os. Nos alegra su

permanencia en el tiempo y, fundamentalmente, lo que ha posibilitado a

lo largo de este recorrido: la reflexi贸n junto a diferentes compa帽eros

de la regi贸n y de otras partes del mundo, la participaci贸n en diversas

luchas, partiendo del abordaje de problem谩ticas actuales desde una

perspectiva radical y anticapitalista.

En este n煤mero (enero de 2022):

鈥 Pase sanitario y cuesti贸n social. Continuando con el abordaje social de la cuesti贸n del coronavirus, reflexionamos sobre las nuevas medidas de control y sus descontentos en medio de esta crisis capitalista.

鈥 Chubut: No es no. Reflexiones y propuestas desde el aprendizaje de las luchas que ya no simplemente tratan del cuidado del medioambiente sino de una cr铆tica al desarrollo capitalista

鈥 隆10 a帽os de La Oveja Negra!

鈥 Nuevo libro:El persistente atractivo de la religi贸n, de Gilles Dauv茅 y Karl Nesic, publicado por Lazo Ediciones.



Pod茅s

pasar a buscarlo por la biblioteca, encontrarlo en algunos puntos de

esta y otras ciudades, o leerlo on-line, y descargarlo desde aqu铆. Para

leer, reflexionar, compartir, copiar y difundir.